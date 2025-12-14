ميزة تتيح للمستخدمين التحكم بخوارزمية "سبوتيفاي"

أعلنت منصة البث "سبوتيفاي" أنها، وللمرة الأولى، تمنح المستخدمين مزيداً من التحكم في خوارزمية التشغيل الخاصة بها، من خلال خاصية "قوائم التشغيل المُروَّجة" (Promoted Playlists) الجديدة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.

يُذكر أن "قوائم التشغيل المُروَّجة" هي استراتيجية تسويق موسيقي تهدف إلى زيادة ظهور الفنانين وعدد مرات الاستماع لأغانيهم والمتابعين لهم، وذلك من خلال إدراج أعمالهم في قوائم تشغيل منسَّقة أو مختارة عبر الخوارزميات على منصات مثل "سبوتيفاي".

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في التكنولوجيا، فإن خاصية "قوائم التشغيل المُروَّجة" الجديدة متاحة حالياً على منصة سبوتيفاي، باللغة الإنجليزية في نسخة تجريبية، تُقدَّم لمشتركي خدمة "بريميوم" المدفوعة في نيوزيلندا.

وتتيح هذه الأداة الجديدة للمستخدمين وصف ما يرغبون في سماعه ضمن قائمة تشغيل مخصصة تعكس ذوقهم الموسيقي بشكل كامل، وفقاً لـ"سبوتيفاي". وهذا يعني أن قائمة التشغيل لا تُركّز فقط على الأغاني التي تُعجب المستخدم حالياً، بل تستند أيضاً إلى سجل استماعه الكامل على "سبوتيفاي" منذ اليوم الأول للاشتراك، وهو ما يُميز هذه الخاصية عن قوائم التشغيل الأخرى.

وتُعدّ هذه الميزة تطوّراً لخيار قوائم التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي من "سبوتيفاي"، الذي أُطلق العام الماضي، ويعمل أيضاً عبر التوجيهات المكتوبة. وكما هو الحال مع تلك القوائم، تتيح الخاصية الجديدة للمستخدمين طلب ما يرغبون في سماعه من خلال تعليمات مكتوبة، لكن مع إمكانية كتابة توجيهات أطول وأكثر تحديداً. ويعود ذلك إلى أن ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة تأخذ في الاعتبار "المعرفة العامة"، كما أوضح أحد ممثلي منصة سبوتيفاي لموقع "تك كرانش".

إلى جانب ذلك، فإن القدرة على الرجوع إلى فترات أقدم في سجل الاستماع، وتحديد وتيرة تحديث قائمة التشغيل، يجعل هذه الميزة مختلفة عن العروض الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فعلى سبيل المثال، تقترح "سبوتيفاي" على المشتركين استخدام الخاصية الجديدة لطلب شيء مثل: "موسيقى من الفنانين الأكثر تفضيلاً لدي خلال السنوات الخمس الماضية"، ثم تعديل الطلب ليشمل "أغاني مميزة لم أسمعها بعد لهؤلاء الفنانين".

وفي مثال آخر لطلب أطول، ذكرت "سبوتيفاي" أنه يمكن للمستخدم طلب: "موسيقى بوب وهيب هوب حماسية للجري لمسافة 5 كيلومترات لمدة 30 دقيقة بوتيرة ثابتة، قبل الانتقال إلى موسيقى هادئة للاسترخاء"، أو "موسيقى تناسب ذوقي من أضخم أفلام هذا العام وأكثر المسلسلات التلفزيونية رواجاً".

كما يمكن للمستخدم الاستمرار في ضبط الطلب بدقة أكبر، ليصبح أكثر تحديداً، واختيار عدد مرات التحديث، سواء يومياً أو أسبوعياً. والفكرة هي أن المستخدمين يمكنهم إنشاء نسختهم الخاصة من قائمة تشغيل "سبوتيفاي" الرئيسية، لكن مع التركيز على نوع موسيقي معيّن أو تصنيف محدد أو فترة زمنية يرغبون في متابعتها، أو إنشاء نسختهم الخاصة من القوائم اليومية التي تركّز على تصنيفات موسيقية معينة.

(أسوشييتد برس)