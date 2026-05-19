ميزة بـ"فيجن برو" للتحكم في الكرسي المتحرك بالعين

- كشفت آبل عن تحديثات جديدة تسهّل الحياة لذوي الاحتياجات الخاصة، منها ميزة التحكم بالكرسي المتحرك عبر نظارات "فيجن برو" باستخدام تتبع العين، مما يوفر استجابة سريعة في ظروف إضاءة متنوعة. - للمكفوفين وضعاف البصر، تقدم آبل ميزة "فويس أوفر" التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم أوصاف تفصيلية للصور والقراءة الصوتية للفواتير والسجلات الشخصية. - تطبيق "ماغنيفاير" يستخدم الذكاء الاصطناعي لتسهيل الرؤية، مع دعم الأوامر الصوتية، بينما تضيف آبل ميزة التحكم الصوتي باللغة الطبيعية للتنقل في التطبيقات بسهولة.

قبيل اليوم العالمي للتوعية بإمكانية الوصول، الذي يتزامن مع 21 مايو/أيار من كل عام، كشفت شركة آبل عن تحديثات تسهّل الحياة أكثر على ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبرزها ميزة التحكم بالكرسي المتحرك عن طريق العين، بالنسبة لمستخدمي نظارات الواقع الافتراضي والمعزّز "فيجن برو"، بالإضافة إلى ميزات عدة للمكفوفين وضعيفي البصر على الخصوص.

وقدمت "آبل" في بيان اليوم الثلاثاء ميزة جديدة للتحكم في الكرسي المتحرك الكهربائي من خلال "فيجن برو". وباستخدام نظام تتبع العين الدقيق في هذه النظارات، توفر الميزة الجديدة سرع استجابة، وتعمل في ظروف إضاءة متنوعة، مع دعم "بلوتوث" والتوصيلات السلكية.

وبالنسبة للمكفوفين وضعاف البصر، سوف تستخدم ميزة القراءة الصوتية لمحتوى الشاشة "فويس أوفر" تقنية الذكاء الاصطناعي "آبل إنتلجنس" لتقديم أوصاف أكثر تفصيلاً للصور في الجهاز، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية، التي غالباً ما كانت تفتقر إلى أوصاف بديلة مفصلة، كما سيسمح التحديث بالقراءة الصوتية للفواتير الممسوحة ضوئياً، والسجلات الشخصية، وغيرها من المحتويات. وقالت "آبل": "مع تحديثات ميزة التعرف المباشر، يمكن لمستخدمي فويس أوفر الضغط على زر الإجراء في آيفون (حافة الهاتف) لطرح سؤال سريع حول ما يظهر في عدسة الكاميرا والحصول على إجابة مفصلة، ​​وطرح أسئلة متابعة".

وفي الوقت نفسه، سيستخدم تطبيق "ماغنيفاير" للمساعدة على رؤية الأشياء تقنية الذكاء الاصطناعي من "آبل" لإضافة وصف مرئي يسهّل استخدامه على ذوي الإعاقة البصرية. كما يعمل التطبيق مع زر الإجراءات، مما يسمح للمستخدمين بالحصول على إجابات سريعة لأسئلتهم والتحكم في التطبيق نفسه من خلال أوامر صوتية مثل "تكبير" أو "تشغيل المصباح".

كذلك تضيف "آبل" ميزة دعم اللغة الطبيعية للتحكم الصوتي من "آبل". وكتبت الشركة: "يمكن للمستخدمين وصف الأزرار وعناصر التحكم الظاهرة على الشاشة بلغة طبيعية بدلاً من حفظ التسميات أو الأرقام بدقة". وستعمل هذه الميزة على التنقل في أي تطبيق، بما في ذلك التطبيقات ذات التصميمات المرئية مثل خرائط "آبل" أو الملفات. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين قول عبارات مثل "انقر على دليل أفضل المطاعم" أو "انقر على المجلد البنفسجي". كما يمكن أن تساعد هذه الميزة المستخدمين على تسهيل الوصول إلى عناصر التطبيق عندما لا تكون مصنّفة بشكل صحيح.