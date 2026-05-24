- تستهدف برامج التجسس الهواتف الذكية للصحافيين والناشطين، وتستخدمها حكومات عبر أدوات متطورة مثل تلك التي تطورها شركات إسرائيلية كـ"باراغون" و"إن إس أو"، مما يتيح اختراق الأجهزة دون تفاعل من الضحية. - تقدم شركات التكنولوجيا مثل "آبل" و"غوغل" ميزات حماية متقدمة، مثل وضع الإغلاق في "آيفون" ووضع الحماية المتقدم في "أندرويد"، لتعزيز الأمان رغم تقليل راحة الاستخدام. - أطلق "واتساب" ميزة "إعدادات الحساب الصارمة" لتعزيز الخصوصية عبر التحقق بخطوتين وحظر المرفقات من المرسلين المجهولين، مما يحمي المستخدمين من الاختراق.

لا تتوقف التقارير محذرةً من برامج التجسس على الهاتف التي تستهدف الصحافيين والناشطين والمعارضين والشخصيات البارزة. الاختراقات عادة ما تكون مرتبطة بحكومات، وتعتمد على أدوات باهظة الثمن ومتطورة وخفية، تمكّن مُشغّليها من اختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية وتثبيت برامج تجسس عليها. أكثر مرتكبي هذه الأضرار شركات تجسّس إسرائيلية مثل "باراغون" و"إن إس أو"، والتي صارت أدوات قوية، لدرجة لا يحتاج معها الضحية للنقر على أي شيء ليتعرّض للاختراق.

بعد الاختراق تمنح برامج التجسس الجهات الضارة وصولاً شبه كامل إلى جهاز الضحية وبياناته. تستطيع الحكومات مثلاً تسجيل المكالمات الهاتفية، وسرقة رسائل الدردشة، والوصول إلى الصور، وتشغيل كاميرا الجهاز وميكروفونه لتسجيل الأصوات المحيطة والمحادثات القريبة. كما تتعقب برامج التجسس عادةً موقع الشخص لحظة بلحظة. هذا لا يعني أنه لا مفرّ من التجسس، بل هناك تعديلات في التطبيقات والهواتف يمكن استخدامها لمنع هذه الاختراقات.

تقدّم شركات التكنولوجيا للمستخدمين أدوات حماية أكثر تقدماً، بما في ذلك "آبل" و"غوغل"، مالكتَي أنظمة تشغيل الهواتف iOS و"أندرويد"، بالإضافة إلى "واتساب". الميزات ضد التجسس على الهاتف اختيارية، وتضيف طبقات حماية من خلال تعطيل بعد الميزات العادية أو تقييدها. هذا يعني راحة أقل أثناء استخدام الهواتف والتطبيقات، لكنه يعني كذلك الحماية المطلوبة أثناء النضال ضد جهات بالغة النفوذ.

"آبل" تحميك من التجسس على الهاتف

يتوفر Lockdown Mode (وضع الإغلاق) من "آبل" على جميع أجهزة "آبل"، بما في ذلك أجهزة "آيفون". تقول "آبل" إنه عند تفعيل وضع الإغلاق "لن يعمل جهازك كالمعتاد". في مقابل هذا التغيير، سيصبح جهازك أكثر أماناً. ووجد مختبر "سيتيزن لاب" أن وضع الإغلاق أوقف هجوم برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، وأكدت "آبل" أنها لم ترصد أي هجوم ناجح على جهاز "آبل" مُفعّل عليه وضع الإغلاق.

أعمال وشركات 7 تحديات أمام الرئيس التنفيذي الجديد لشركة آبل

وعند تفعيل وضع الإغلاق تحظر "آبل" المرفقات الواردة على تطبيق المراسلة "آيماسيدج"، باستثناء بعض الصور والفيديوهات والملفات الصوتية. تظهر الروابط كعناوين ويب غير مرتبطة. يمكن نسخ الروابط ولصقها في متصفح سفاري أو أي متصفح آخر إذا رغب المستخدم. تحظر الشركة أيضاً بعض الخطوط والصور وبعض تقنيات الويب عند التصفح في "سفاري"؛ وتحظر مكالمات "فيس تايم" الواردة إذا لم يكن المستخدم قد تواصل مع هذا الشخص من قبل أو خلال الثلاثين يوماً الماضية. كذلك، تحظر الدعوات الواردة لخدمات "آبل" ما لم يكن المستخدم قد دعا هذا الشخص مسبقاً. هذا ولن تعمل ميزة التركيز وأي حالة مرتبطة بها كما هو متوقع.

ولمنع التجسّس على الهاتف تعطّل "آبل" أيضاً مركز الألعاب، وتحذف معلومات الموقع عند مشاركة الصور، وتزيل الألبومات المشتركة من تطبيق الصور، وتحظر دعوات الألبومات المشتركة الجديدة. وسيحتاج المستخدم إلى فتح قفل الجهاز لتوصيله بملحق أو جهاز كمبيوتر. وعند توصيل جهاز "ماك" بمعالجات من صنع "آبل" بملحق، يجب فتح قفل الكمبيوتر والموافقة على الاتصال باستخدام رمز المرور.

ولا يمكن الاتصال تلقائياً بشبكات "واي فاي" المفتوحة أو العامة، ويُفصَل المستخدم عن أي شبكة غير آمنة، كما تعاد شبكات "واي فاي" التي كان المستخدم متصلاً بها قبل تفعيل وضع الإغلاق. هذا ولن يتمكن الهاتف من الاتصال بشبكات الجيل الثاني أو الثالث من الإنترنت، ولا يمكن تثبيت ملفات تعريف التكوين أو تسجيل الجهاز في برنامج إدارة الأجهزة المحمولة.

لتفعيل وضع الإغلاق من "آبل":

انتقل إلى "الإعدادات"

انتقل إلى "الخصوصية والأمان"

مرر لأسفل إلى "وضع الإغلاق".

بمجرد تفعيل الميزة، سيُعاد تشغيل جهاز "آبل".

يمكن إيقاف وضع الحماية بشكل انتقائي لمواقع وتطبيقات محددة، من دون تعطيل الميزة بالكامل.

وضع الحماية المتقدّم لـ"أندرويد"

طُرح وضع الحماية المتقدم لنظام "أندرويد" العام الماضي، وهو قريب من وضع الإغلاق من "آبل"، بحيث يوفر حماية مماثلة من التجسس على الهاتف العامل بـ"أندرويد". يفعّل هذا الوضع خدمة "غوغل بلاي بروتكت"، التي تحمي من البرامج الضارة والتطبيقات غير المرغوب فيها، وتفحص جميع التطبيقات بحثاً عن أي سلوك ضار. ولن يمكن تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة، كما ستُمنع تحديثات التطبيقات المثبتة مسبقاً من مصادر غير معروفة.

إعلام وحريات الإعلام في مواجهة "غوغل" وذكائها الاصطناعي

ويفعّل وضع الحماية المتقدم ميزة MTE التي تحمي من أنواع معينة من الثغرات الأمنية. ويقفل الجهاز تلقائياً في حال رصد أي نشاط مشبوه "يشير إلى السرقة"، مثل الحركة المفاجئة والسريعة، مستنداً إلى بيانات من مستشعرات الحركة وشبكة "واي فاي" وتقنية "بلوتوث" في الجهاز. ويُقفل الجهاز تلقائياً في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت لفترة طويلة، ويُعاد تشغيل الجهاز تلقائياً إذا قُفل الهاتف لمدة 72 ساعة، مما يصعّب على أدوات الشرطة فتح الهواتف. كذلك عند قفل الجهاز تُحظر اتصالات USB.

ويقوم "غوغل" بفحص "الرسائل غير المرغوب فيها والتي قد تكون ضارة"، وسيجري وضع علامة على الروابط المُرسلة عبر تطبيق الرسائل من مستخدمين مجهولين. كذلك يحظر الاتصال بشبكات الجيل الثاني من الإنترنت، ويرصد مُرسلي الرسائل المزعجة، وستتمكن من فحص المكالمات الواردة ورفض المكالمات المزعجة تلقائياً. (متوفر فقط في مناطق مُحددة).

ويُفعّل التصفح الآمن لنظام "أندرويد" الذي يحمي من المواقع الإلكترونية الضارة. وسيفرض "كروم" تلقائياً تشفير HTTPS لجميع المواقع. ويجري تعطيل بعض وظائف جافا سكريبت، مما يُقلل من مساحة هجوم المتصفح بحثاً عن نقاط الضعف المحتملة. ويمكن أيضاً تفعيل تسجيل الاختراقات، وهي ميزة اختيارية تساعد الباحثين في التحقيق في هجمات برامج التجسس.

ولتفعيل وضع الحماية المتقدمة على جهاز "أندرويد":

انتقل إلى "الإعدادات"

انتقل إلى "الأمان والخصوصية" أو ضمن الإعدادات الأخرى

انقر على "الحماية المتقدمة"

انقر على "حماية الجهاز".

منع التجسس على الهاتف عبر "واتساب"

أطلق "واتساب" ميزة "إعدادات الحساب الصارمة"، وهي ميزة اختيارية تفعّل بعض عناصر التحكّم في الخصوصية والأمان بناءً على نظام التشغيل. في نظامي "أندرويد" وiOS، تُفعّل "إعدادات الحساب الصارمة" التحقق بخطوتين، وإشعارات الأمان، التي تنبه المستخدمين عندما يغيّر مستخدم هاتفه أو يعيد تثبيت تطبيق واتساب، أو في حالة تحكم مهاجم في حسابه.

وتحظر الميزة المرفقات والوسائط (الصور والفيديوهات) من المرسلين المجهولين تلقائياً، وتعطّل معاينات الروابط، وتكتم المكالمات الواردة من أرقام مجهولة، وتخفي عنوان IP الخاص أثناء المكالمات، وتخفي عن الغرباء معلومات البروفايل والنشاط، مثل آخر ظهور على الإنترنت، وصورة البروفايل، ومعلومات "نبذة عني". ولا يمكن إضافتك إلى دردشة جماعية إلا من الأرقام المسجلة لديك أو أعضاء مجموعة مُنشأة مسبقاً.

لتفعيل "إعدادات الحساب الصارمة":