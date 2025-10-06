- دعا المستشار الألماني فريدريش ميرز إلى انسحاب ألمانيا من مسابقة "يوروفيجن" إذا استُبعدت إسرائيل، مشددًا على أهمية مشاركة إسرائيل في المسابقة الموسيقية العالمية التي تشهد تنافسًا دوليًا واسعًا. - يواجه اتحاد البث الأوروبي ضغوطًا متزايدة من دول مثل إسبانيا وأيرلندا وهولندا لاستبعاد إسرائيل بسبب العمليات العسكرية في غزة، مع تصويت مرتقب في نوفمبر حول مشاركتها. - تتزايد الدعوات لاستبعاد إسرائيل من "يوروفيجن" 2025، مع انضمام دول مثل إسبانيا وهولندا إلى هذا الموقف، وسط جدل حول حيادية المسابقة السياسية.

أكّد المستشار الألماني فريدريش ميرز، يوم الأحد، أنّ على ألمانيا الانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لهذا العام في فيينا إذا استُبعِدت إسرائيل من المشاركة. وجاء تصريح ميرز في مقابلةٍ مع القناة العامة الألمانية (إيه آر دي) ردّاً على سؤالٍ عمّا إذا كان ينبغي لألمانيا الامتناع طوعاً عن المشاركة في تلك الحالة، فأجاب: "سأؤيد ذلك. أعتقد أنّ من الفضيحة أن يُطرَح هذا النقاش أساساً. إسرائيل لها مكانها هناك".

وتُعدّ "يوروفيجن" واحدةً من أبرز المسابقات الموسيقية في العالم، إذ تشهد مشاركة دولٍ من أوروبا وخارجها، وتقدّم كلّ دولةٍ أغنيةً للتنافس على اللقب، فيما يُجرى التقييم عبر لجان تحكيم وطنية وتصويتٍ جماهيري.

وتزايدت الضغوط على منظّمي المسابقة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما هدّدت قنواتٌ تلفزيونية من دولٍ عدّة، من بينها إسبانيا وأيرلندا وهولندا، بالانسحاب إذا لم تُحظَر مشاركة إسرائيل، مستندةً إلى العمليات العسكرية التي تشنّها في قطاع غزة.

تصويت حول مشاركة إسرائيل في "يوروفيجن"

وأعلن اتحاد البثّ الأوروبي أنّ أعضاءه سيصوّتون في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل على مسألة مشاركة إسرائيل من عدمها في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية التي ستُقام في فيينا العام المقبل. وتواجه المسابقة، التي تؤكّد دائماً حيادَها السياسي، جدلاً واسعاً هذا العام، نتيجة اعتراض عددٍ من الدول على استمرار الحرب الإسرائيلية في غزة، ومطالبتهم باستبعاد إسرائيل من المشاركة.

وأوضح اتحاد البثّ لوكالة رويترز، أنّ "التصويت على المشاركة في مسابقة يوروفيجن 2026 سيُجرى في اجتماعٍ استثنائي للجمعية العمومية لاتحاد البثّ الأوروبي عبر الإنترنت في أوائل نوفمبر"، مضيفاً أنّ التصويت سيخصّ مشاركة هيئة البثّ العامة الإسرائيلية (راديو كان) من عدمها، وأشار الاتحاد إلى أنّ هيئات البثّ العامة الأعضاء فقط يمكنها المشاركة في المسابقة، وأنّ "راديو كان" هو العضو الوحيد من إسرائيل.

وذكرت صحيفة "كرونين تسايتونغ" النمساوية أنّ أعضاء اتحاد البثّ الأوروبي تلقّوا إخطاراً بشأن التصويت عبر رسالةٍ من رئيسة الاتحاد دلفين إرنوت كونسي، كما نشرت صورةً من الشاشة تُظهر الرسالة التي جاء فيها أنّ المجلس التنفيذي للاتحاد لم يتمكّن من التوصّل إلى موقفٍ توافقي حول مشاركة الهيئة الإسرائيلية.

وجاء في رسالة إرنوت كونسي، التي أكّدها اتحاد البثّ الأوروبي لاحقاً: "بالنظر إلى أنّ الاتحاد لم يواجه موقفاً خلافياً كهذا من قبل، فقد رأى المجلس أنّ هذه المسألة تستحق أساساً ديمقراطياً أوسع لاتخاذ القرار".

وفي 16 سبتمبر/أيلول الماضي، صوّت مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية لصالح الانسحاب من مسابقة يوروفيجن لعام 2026 في حال شاركت إسرائيل فيها. وتُعدّ إسبانيا خامس دولةٍ تتخذ هذه الخطوة بعد هولندا وسلوفينيا وآيسلندا وأيرلندا، وأول دولةٍ من بين "الخمس الكبار"، وهي مجموعة تضمّ بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وتتأهّل تلقائياً إلى الجولة النهائية من المسابقة.

كما حثّت دولٌ عدّة اتحاد البثّ الأوروبي، وهو تحالفٌ يضمّ هيئات البثّ العامة المنظّمة والمشاركة في إنتاج الحدث السنوي، على استبعاد إسرائيل من نسخة 2025. ودعا المغنّي النمساوي جيه جيه، الفائز في نسخة العام الحالي، إلى الخطوة نفسها، مطالباً باستبعاد إسرائيل من النسخة المقبلة في فيينا.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)