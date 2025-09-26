"ميتا" ستطلق حسابات مصمّمة للمراهقين على "فيسبوك" حول العالم

أعلنت مجموعة ميتا الأميركية في منشور على مدونتها، أمس الخميس، أنها ستوسّع إلى العالم كلّه النطاق الجغرافي لصيغة "حسابات المراهقين" المعتمدة على شبكتها الاجتماعية فيسبوك وخدمتها المخصصة للمراسلة مسنجر، بعد أشهر قليلة من تطبيقها في دول عدة من بينها الولايات المتحدة.

وجاء في منشور المجموعة: "لقد وضعنا مئات الملايين من الشباب في حسابات للمراهقين على إنستغرام وفيسبوك ومسنجر، والآن نعمل على توسيعها لتشمل المراهقين في مختلف أنحاء العالم على فيسبوك ومسنجر".

وتتضمن هذه الحسابات المخصصة للمستخدمين من فئة 13 إلى 17 عاماً إعدادات حماية للمستخدمين اليافعين، تحدّ بشكل ملحوظ من "المحتوى غير المناسب والتواصل غير المرغوب فيه". ويُفعّل "حساب المراهقين" تلقائياً، ولا يمكن للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً تغيير هذه الإعدادات من دون موافقة الوالدين.

وبعدما وفرت "ميتا" هذه الحسابات على منصة إنستغرام في سبتمبر/ أيلول 2024، أعلنت في إبريل/ نيسان أنها ستوسع هذه الميزات لتشمل "فيسبوك" وخدمة مسنجر في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا.

وأوضحت "ميتا" في إبريل أن هذه الإعدادات تتيح الحدّ من الإشعارات التي تصل إلى المستخدمين ليلاً، ويتلقى هؤلاء "تذكيرات بالخروج من التطبيق بعد استخدامه 60 دقيقة، ولا يستطيع التواصل معهم إلا الأشخاص الموجودون أصلاً بين متابعيهم أو الذين يتواصلون معهم أساساً".

وأثار استخدام المراهقين وسائل التواصل الاجتماعي مخاوف في السنوات الأخيرة، وخصوصاً في ما يتعلق بالوقت الذي يقضونه أمام الشاشة وضعف الرقابة على بعض المنصات.

(فرانس برس)