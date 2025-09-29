"ميتا" توسّع تقنية التعرّف على وجوه المشاهير ضدّ الاحتيال

- أطلقت "ميتا" تقنية التعرف على الوجه لمكافحة الإعلانات والحسابات المنتحلة التي تستغل وجوه المشاهير، بدءًا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، مع خطط لتوسيعها إلى "إنستغرام" وكوريا الجنوبية. - تهدف التقنية إلى تمكين المستخدمين من التحقق من هويتهم واستعادة الحسابات المخترقة، مع تقليل بلاغات الاحتيال بنسبة 22% في النصف الأول من العام. - توفر "ميتا" حماية لحوالي نصف مليون شخصية عامة من إساءة استخدام صورهم في عمليات الاحتيال، مما يعزز الأمان على منصاتها.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت شركة ميتا مسحاً ضوئياً للوجوه يكشف عن الإعلانات التي تخدع المستخدمين بترويجات زائفة تستغل وجوه المشاهير. والآن، قرّرت الشركة تطبيق نفس التقنية على الحسابات المُنتحِلة. يبدأ تفعيل هذه التقنية في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من "فيسبوك، وسيتبعه "إنستغرام".

وقال بيان للشركة أمس الأحد: "نختبر استخدام تقنية التعرّف على الوجوه للكشف عن الإعلانات التي تستهدف المشاهير ومنعها على منصاتنا. نختبر أيضاً هذه التقنية كوسيلة تُمكّن الأشخاص من التحقق من هويتهم واستعادة الوصول إلى الحسابات المُخترقة. نواصل توسيع نطاق استخدامنا لتقنية التعرّف على الوجه لمكافحة الحسابات المشبوهة التي تنتحل صفة شخصيات عامة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. وفي الأشهر المقبلة، نخطط أيضاً لتوسيع نطاق استخدامنا لهذه التقنية ليشمل إنستغرام. سنبدأ أيضاً باستخدام هذه التقنية للكشف عن عمليات الاحتيال التي تستهدف المشاهير في كوريا الجنوبية وإزالتها".

"ميتا" لحماية المشاهير

أطلقت "ميتا" العام الماضي عدداً من المبادرات لمكافحة عمليات الاحتيال التي تستهدف المشاهير، بما في ذلك استخدام تقنية التعرّف على الوجه. وبحسب الشركة، في النصف الأول من هذا العام، انخفضت بلاغات المستخدمين عن عمليات الاحتيال التي تستغل المشاهير، من إجمالي مرات ظهور الإعلانات، بنسبة 22%. وبحسب بيان "ميتا"، هناك ما يقرب من نصف مليون شخصية عامة تخضع لحماية الشركة من إساءة استخدام صورتها في عمليات الاحتيال هذه.