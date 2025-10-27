"ميتا" تغلق تطبيق "ماسينجر" في الحواسيب

- أعلنت شركة ميتا عن إيقاف تطبيق ماسينجر على أجهزة الكمبيوتر بنظامي ويندوز وماك اعتباراً من 15 ديسمبر، مما يجبر المستخدمين على استخدام فيسبوك أو موقع Messenger.com للدردشة. - سيحصل المستخدمون على إشعار بمهلة 60 يوماً قبل الإغلاق النهائي، مع توصية بتفعيل ميزة التخزين الآمن لحفظ سجلات الدردشة. - القرار أثار ردود فعل سلبية من المستخدمين الذين يعتمدون على ماسينجر دون فيسبوك، مما دفع البعض للتفكير في الانتقال إلى تطبيقات أخرى للتواصل.

قرّرت شركة التكنولوجيا والإنترنت الأميركية ميتا إيقاف تطبيق التراسل الفوري ماسينجر في أجهزة الكمبيوتر، سواء تلك التي تعمل بنظام التشغيل "ويندوز" من "مايكروسوفت" أو نظام "ماك" من "آبل". واعتباراً من 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، سوف يتعين على المستخدمين التوجه إلى تطبيق أو موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لمواصلة الدردشة عبر الخدمة.

بمجرد بدء عملية الإيقاف التدريجي لنسخة التطبيق على الحاسوب، سوف يتلقى المستخدم إشعاراً داخل التطبيق يمنحه مهلة 60 يوماً لمواصلة استخدامه قبل إغلاقه نهائياً. أما الآن فلم يعد تطبيق أجهزة الكمبيوتر متاحاً على متجر تطبيقات آبل. وبعد 15 ديسمبر/كانون الأول، سوف يوجَّه مستخدمو "ميتا"، الذين يحاولون الوصول إلى "ماسينجر" على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، إلى الموقع الأزرق التقليدي Facebook.com. أما المستخدمون الذين ليس لديهم حساب "فيسبوك"، فسوف يعاد توجيههم إلى موقع Messenger.com الخاص بخدمة الدردشة الفورية.

وهذا لا يشمل تطبيق ماسينجر في الهواتف المحمولة، حيث سوف يظل التطبيق متاحاً بشكل عادي. وإذا كان المستخدم يرغب في حفظ سجل الدردشة الخاص به في التطبيق المغادِر، فتنصح "ميتا" بتفعيل ميزة التخزين الآمن قبل إغلاق التطبيق نهائياً، وإلا سوف يُحذَف سجل الدردشة نهائياً. للتحقق مما إذا كان التخزين الآمن مُفعّلاً يجب:

النقر على الإعدادات أعلى صورة البروفايل. النقر على الخصوصية والأمان، ثم النقر على الدردشات المشفرة من طرف إلى طرف. النقر على تخزين الرسائل، ثم التحقق مما إذا كانت ميزة "تشغيل التخزين الآمن" مُفعّلة.

رافضون لوقف "ماسينجر"

هذا القرار لم يعجب الجميع، إذ تلقت "ميتا" ردات فعل سلبية من المستخدمين الذين يعتمدون على نسخة الحاسوب من التطبيق في تواصلهم اليومي، خصوصاً بين أولئك الذين غادروا "فيسبوك" لكنهم ما زالوا يستخدمون "ماسينجر". كتب معلّق على موقع ريديت: "أعتقد أن هذه ستكون القشة التي تقصم ظهر البعير بالنسبة لي. السبب الوحيد الذي يجعلني أستخدم فيسبوك هو تطبيق ماسينجر. إذا اضطررت لاستخدام تطبيق فيسبوك نفسه للتواصل مع الناس، فسأتوقف عن استخدامه نهائياً". وجاء في تعليق: "أنا لا أستخدم فيسبوك أبداً، لكن لديّ مجموعة من الأصدقاء الذين يمارسون ألعاب الطاولة ويستخدمون تطبيق المراسلة لتنظيم ليالي اللعب. قد نحتاج إلى الانتقال إلى تطبيق آخر، لأنني لن أعود لاستخدام فيسبوك مجدداً".

