"ميتا" تعطّل 150 ألف حساب لمحاربة الاحتيال

- أطلقت شركة ميتا حملة واسعة لتعطيل أكثر من 150 ألف حساب وكشف المحتالين في جنوب شرق آسيا، بالتعاون مع الشرطة التايلاندية ووكالات أمريكية، مما أدى إلى اعتقال 21 شخصًا. - تطورت شبكات الاحتيال الإلكتروني في كمبوديا وميانمار ولاوس، مستهدفة مستخدمي الإنترنت بعلاقات وهمية واستثمارات رقمية، مما أدى إلى سرقة مليارات الدولارات. - قدمت ميتا أدوات وقائية جديدة، مثل تنبيهات على فيسبوك وواتساب لرصد الحسابات المشبوهة، ونظام تحذير على ماسنجر لتحليل المحادثات غير المرغوب فيها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

أعلنت شركة ميتا، اليوم الأربعاء، تعطيل أكثر من 150 ألف حساب، وإطلاق أدوات جديدة لكشف المحتالين، في حملة واسعة النطاق استهدفت شبكات الاحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا. أثناء ذلك ألقت الشرطة التايلاندية القبض على 21 شخصاً، وقادت العملية وحدة مكافحة الاحتيال الإلكتروني التابعة للشرطة الملكية التايلاندية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) وفرقة مكافحة الاحتيال التابعة لوزارة العدل الأميركية.

وشهدت شبكات الاحتيال الإلكتروني، التي يعمل العديد منها من مجمّعات في كمبوديا وميانمار ولاوس، تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إذ تدير ما تسمّيه السلطات عمليات إجرامية واسعة النطاق مصممة للتهرّب من الكشف. ويستدرج المحتالون العاملون في هذه المجمّعات الاحتيالية مستخدمي الإنترنت إلى علاقات عاطفية وهمية واستثمارات في العملات الرقمية. وقد وسّعوا نطاق عملياتهم لتشمل لغات عدة لسرقة مليارات الدولارات من ضحاياهم حول العالم.

وإلى جانب الإجراءات العقابية، أعلنت "ميتا" عن سلسلة من الأدوات الوقائية الجديدة، تشمل تنبيهات على "فيسبوك" بشأن طلبات الصداقة المشبوهة، ونظام تحذير على "واتساب" لرصد محاولات ربط الأجهزة المشبوهة. وتهدف إحدى أدوات "ميتا" إلى رصد أي علامات تدل على تزييف بيانات البروفايل على "فيسبوك"، كأن يكون الحساب مُداراً من بلد مختلف عن البلد المذكور في البروفايل، أو قلة الأصدقاء المشتركين، أو حداثة إنشاء الحساب. وتتيح الميزة خيارات حظر الحساب المشبوه أو الإبلاغ عنه.

ويهدف نظام التحذير الخاص بتطبيق واتساب إلى كشف المحتالين الذين يحاولون حثّ المستخدمين على ربط أرقام "واتساب" الخاصة بهم بأجهزة ليست ملكاً لهم، وبالتالي الوصول إلى حساباتهم. وستظهر نافذة منبثقة تحذّر من ربط الجهاز وتشير إلى أن النشاط قد يكون عملية احتيال. وقالت الشركة إنها وسّعت نطاق كشف الاحتيال لتطبيق ماسنجر أيضاً، بحيث تتيح للمستخدمين إرسال محادثات، مثل عروض العمل غير المرغوب فيها، ليراجعها الذكاء الاصطناعي ويحدّد مدى صحتها.