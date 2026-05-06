"ميتا" تعتزم تطوير مساعد ذكاء اصطناعي "له قدرة على التصرف" 

- تعمل شركة ميتا على تطوير مساعد ذكاء اصطناعي مخصص لتنفيذ المهام اليومية، باستخدام نموذج "ميوز سبارك"، وتخطط لإدماج أداة تسوق في إنستغرام قبل نهاية العام. - تواجه ميتا منافسة شديدة في مجال وكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل "أوبن كلو"، وسط أزمة مع الصين بسبب منع استحواذها على وكيل "مانوس" بقيمة ملياري دولار. - رفعت ميتا توقعاتها للإنفاق الرأسمالي لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، رغم التحديات من ردود الفعل العالمية والمخاوف من سرقة الوظائف.

تعمل شركة ميتا على تطوير مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي يتميز بدرجة عالية من التخصيص بهدف تنفيذ المهام اليومية لمستخدميها. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الشركة تعمل على تطوير أدوات "ذات قدرة على التصرف" وتعمل نيابة عن المستخدمين، ومنها مساعد رقمي متطور مدعوم بنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "ميوز سبارك".

وعلى نحو منفصل، أفادت صحيفة ذا إنفورميشن بأن "ميتا" تدرّب وكيل ذكاء اصطناعي داخلي يحمل الاسم الرمزي (هاتش)، مستوحى من "أوبن كلو"، مستهدفة إكمال الاختبارات الداخلية بحلول نهاية يونيو/ حزيران. وقالت الصحيفة إن "ميتا" تخطط لإدماج أداة التسوق المنفصلة في خدمة "إنستغرام" الخاصة بها، وتستهدف إطلاقها قبل الربع الرابع من هذا العام.

وتحاول "ميتا" منافسة وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي روبوتات لا تكتفي بتوليد المحتوى بل تؤدي المهام مكان المستخدم. ومن أبرز الوكلاء "أوبن كلو"، الذي يستطيع الربط بين أدوات الأجهزة والبرمجيات، والتعلم من البيانات الناتجة، ثم يؤدي المهام بناءً على ذلك بتدخل بشري قليل.

سوشيال ميديا "ميتا" تنوي استخدام الذكاء الاصطناعي لحذف حسابات الأطفال

وتأتي هذه الأخبار وسط أزمة "مانوس"، وكيل الذكاء الاصطناعي الصيني الذي منعت بكين استحواذ "ميتا" عليه في صفقة تتجاوز قيمتها ملياري دولار. وهي أزمة جاءت وسط تصاعد المنافسة بين الصين والولايات المتحدة في قطاع الذكاء الاصطناعي، ووسط تنافس شركات الذكاء الاصطناعي على إطلاق الوكلاء، الذين يعدون بحياة أسهل، لكن يثيرون مخاوف سرقة وظائف المستخدمين ونهاية عصر التطبيقات.

ورفعت الشركة توقعاتها للإنفاق الرأسمالي السنوي في أواخر الشهر الماضي، مما يشير إلى خطط لضخ مليارات إضافية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، حتى في الوقت الذي تواجه فيه خسائر محتملة من رد فعل عالمي من الشباب مناهض لوسائل التواصل الاجتماعي. وهذا بينما تواجه الشركة أيضاً تدقيقاً من المستثمرين بشأن إنفاقها المتزايد على مجال الذكاء الاصطناعي.

(رويترز، العربي الجديد)