ميتا تطلق خدمة "فايبس" للفيديوهات القصيرة المولدة بالذكاء الاصطناعي

في خطوة غير متوقعة، قرّرت شركة ميتا بلاتفورمز (Meta Platforms) الأميركية، المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، إطلاق خدمة "فايبس" (Vibes) على تطبيق "ميتا إيه.آي" (Meta AI) ومنصة "ميتا دوت إيه.آي" (Meta.ai)، وهي خدمة تتيح مشاركة وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي.

وأعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، إطلاق "فايبس" في منشور على "إنستغرام" (Instagram)، حيث عرض سلسلة من المقاطع المولّدة بالذكاء الاصطناعي. في أحد المقاطع، تقفز مجموعة من المخلوقات ذات المظهر الغامض من مكعّب إلى آخر. وفي مقطع آخر، تَعجن قطة بعض العجين. بينما يُظهر مقطع ثالث ما يبدو أنها امرأة مصرية من العصر الفرعوني تلتقط صورة "سيلفي" من شرفة تُطلّ على مصر الفرعونية.

وبحسب "ميتا"، فإن المستخدم في أثناء تصفّحه للمشاركات الجديدة سيشاهد مقاطع فيديو مولّدة بالذكاء الاصطناعي من إنتاج صنّاع محتوى ومستخدمين آخرين، على أن تبدأ الخوارزمية بمرور الوقت بعرض محتوى مخصّص لكل مستخدم.

كما تتيح الخدمة إنشاء فيديو من الصفر، أو إعادة تشكيل فيديو جديد انطلاقاً من محتوى موجود على الحساب. وقبل النشر، يمكن إضافة عناصر مرئية جديدة، أو موسيقى، أو تعديل الأنماط. بعد ذلك، يصبح بإمكان المستخدم نشر الفيديو مباشرةً على "فايبس"، أو إرساله عبر الرسائل المباشرة، أو مشاركته على إنستغرام أو "قصص" فيسبوك أو خدمة "ريلز" للفيديوهات القصيرة.

وأفاد ألكسندر وانغ (Alexander Wang)، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في "ميتا"، في منشور، بأن الشركة دخلت في شراكة مع شركتَي "ميدجورني" (Midjourney) و"بلاك فورست لاب" (Black Forest Lab) المتخصّصتين في إنتاج صور الذكاء الاصطناعي، لتطوير النسخة الأولية من "فايبس"، بينما تواصل "ميتا" تطوير نماذجها الخاصة.

(أسوشييتد برس)