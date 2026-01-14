"ميتا" تسرّح ألف موظف من قسم "ميتافيرس"

- قامت شركة ميتا بتسريح أكثر من ألف موظف من قسم "رياليتي لابز" المتخصص في الواقع الافتراضي، وأغلقت عدة استوديوهات رائدة مثل "تويستد بيكسل" و"أرماتشر" و"سانزارو غيمز"، في إطار تحولها نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للارتداء. - رغم تغيير اسمها إلى "ميتا" في 2021 للتركيز على "ميتافيرس"، إلا أن الشركة لم تحقق النجاح المتوقع، حيث تكبدت خسائر تجاوزت 70 مليار دولار، مما دفعها لخفض ميزانية فريق "ميتافيرس" بنسبة 30%. - نظارات "كويست" و"راي بان" حققت بعض النجاح، لكن "ميتافيرس" لم يصبح الوجهة الشاملة للحياة اليومية كما كان متوقعًا، مما يثير تساؤلات حول جدوى الاستثمار في الواقع الافتراضي والمعزز.

سرّحت شركة ميتا أكثر من ألف موظف من "رياليتي لابز"، قسمها المتخصص في الواقع الافتراضي (ميتافيرس)، ما يمثّل حوالى 10% من موظفي القسم بحسب موقع آي جي إن التقني. الخطة تشمل إغلاق عدد من الاستوديوهات الرائدة في مجال الواقع الافتراضي، مثل "تويستد بيكسل"، الاستوديو الذي أنتج لعبة "ديدبول في آر"، واستوديو أرماتشر، مطور لعبة "ريزدنت إيفل 4 في آر"، وشركة سانزارو غيمز، مطورة لعبة "أسغارد راث".

وفي مذكرة داخلية، قال كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة، أندرو بوسورث، إن "ميتا" ستعيد تركيز جهودها في مجال "ميتافيرس" على منتجات أخرى في المستقبل. ووفقاً لـ"بلومبيرغ"، تأتي عملية التسريح هذه في إطار تحول "ميتا" من التركيز على "ميتافيرس" إلى الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية والتقنيات القابلة للارتداء.

وفي 2021، غيّرت شركة فيسبوك اسمها إلى "ميتا"، انسجاماً مع تركيزها على "ميتافيرس"، العالم الافتراضي الذي يتيح للمستخدمين اللعب والعمل والتواصل في بيئة افتراضية، غالباً باستخدام نظارات الواقع الافتراضي. لكن مرّت السنوات ولا تزال "ميتا" تحاول إيجاد موطئ قدم لها في هذا العالم بالرغم من إهدار مليارات الدولارات. تكبد "رياليتي لابز" خسائر تجاوزت 70 مليار دولار منذ عام 2021، وفقاً لموقع إنغادجت؛ وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي قرّرت "ميتا" خفض ميزانية فريق "ميتافيرس" بنسبة تصل إلى 30%، وهي خطوة أسعدت المستثمرين.

وصحيح أن نظارات "كويست" من "ميتا" حقّقت بعض النجاح بكونها أجهزة ترفيهية، وتحقّق نظارات راي بان مبيعات جيدة كذلك، لكن الميتافيرس نفسه، باعتباره وجهة شاملة للحياة اليومية، لم يتحقق فعلياً. تقول مجلة كوارتز: "كان من المفترض أن يكون ميتافيرس هو التكملة، منصة الحوسبة التالية، الأمر الذي يبرّر الإنفاق على الواقع الافتراضي والواقع المعزز. ما أصبح عليه في الواقع هو وسيلة باهظة الثمن لإثبات أن معظم الناس لا يريدون العمل أو التسوق أو التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة".