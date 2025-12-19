"ميتا" تختبر فرض رسوم على مشاركة روابط خارجية على "فيسبوك"

- تواجه المؤسسات الإخبارية تهديداً جديداً مع تجربة ميتا لفرض رسوم على مشاركة الروابط عبر فيسبوك، مما قد يؤثر سلباً على قدرتها على نشر محتواها إذا تم توسيع التجربة. - تهدف ميتا من خلال هذه التجربة إلى تشجيع الاشتراك في خدمة ميتا فيريفايد، التي تبدأ تكلفتها من 12 دولاراً شهرياً للأفراد، عبر تقييد نشر الروابط لغير المشتركين. - شهدت المؤسسات الإعلامية تراجعاً في الزيارات من فيسبوك بعد تقليل ظهور المحتوى الإخباري، مما أثر على حركة المرور بنسبة 50% عام 2024.

يواجه حضور المؤسسات الإخبارية على منصات التواصل الاجتماعي تهديداً جديداً مع إعلان شركة ميتا تجربة فرض رسوم على المستخدمين لمشاركة روابط خارجية عبر حساباتهم على "فيسبوك"، بحسب ما نقلته صحيفة ذا غارديان البريطانية، الخميس.

وأشارت شركة ميتا إلى أنها بموجب "الاختبار المحدود" ستسمح للمستخدمين من غير المشتركين في خدمة ميتا فيريفايد بنشر رابطين فقط من منصات خارجية في الشهر. لكن هذه التجربة لا تزال محدودة بعددٍ من الصفحات والحسابات التي تعمل بالوضع الاحترافي (Professional Mode)، الذي يتيح لصانعي المحتوى تحقيق الأرباح من منشوراتهم.

حتّى الآن، لم تشمل التجربة أي مؤسسة إعلامية أو إخبارية، لكن في حال توسيعها أو تعميمها فقد تترك آثاراً سلبيةً عليهم، خاصةً إذا أدّت إلى منع المستخدمين من مشاركة روابط من مواقعهم ومنصاتهم.

وبحسب "ذا غارديان"، تهدف التجربة الجديدة إلى تشجيع مستخدمي "فيسبوك" على الاشتراك بخدمة ميتا فيريفايد الذي يكلّف مبلغاً شهرياً يبدأ بـ12 دولاراً أميركياً للأفراد وقد يتجاوز 400 دولار للشركات. وقال متحدّث باسم الشركة إلى أن الاختبار يهدف إلى "فهم ما إذا كان السماح بنشر عدد أكبر من المنشورات التي تتضمن روابط يوفر قيمة إضافية لمشتركي خدمة ميتا فيريفايد".

وعانت الصحف والمواقع الإخبارية والتلفزيونات تراجعاً حادّاً في حركة الزيارات عبر "فيسبوك" بعد أن قرّرت "ميتا" عام 2023 تقليل ظهور المحتوى الإخباري والروابط الخارجية لصالح مقاطع الفيديو. أدى ذلك إلى انخفاض الزيارات من "فيسبوك" بنسبة 50% عام 2024، قبل أن تبدأ بالتعافي تدريجياً هذا العام.

ولفت ديفيد باتل الذي يدير شركة للاستشارات الإعلامية إن "ميتا خفّضت بشكل متعمد حضور الأخبار منذ سنوات"، مضيفاً: "أنهت الشركة الاتفاقات لدفع مستحقات المنصات الإخبارية وحجبت روابط الأخبار بشكل كامل في كندا، وأكدت أن الأخبار لم تعد أولوية استراتيجية لها".