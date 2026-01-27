"ميتا" تختبر الاشتراكات المدفوعة لـ"إنستغرام" و"فيسبوك" و"واتساب"

- تعتزم شركة ميتا اختبار اشتراكات مدفوعة على "إنستغرام"، "فيسبوك"، و"واتساب"، مع تقديم ميزات حصرية وتحكم أكبر في مشاركة المحتوى، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية مجانية. - ستختبر ميتا مجموعة متنوعة من باقات الاشتراك، وستدمج وكيل الذكاء الاصطناعي "مانوس" في منتجاتها، مع توفير اشتراكات مستقلة للشركات. - تخطط ميتا لاختبار ميزات ذكاء اصطناعي جديدة مثل إنشاء فيديوهات "فايبز"، مع تقديم وصول مجاني للخدمة الأساسية، والدفع للحصول على ميزات إضافية.

قرّرت شركة ميتا اختبار اشتراكات مدفوعة على منصات "إنستغرام" و"فيسبوك" و"واتساب"، مع وعد بالوصول إلى "ميزات حصرية" بحسبها. وقالت الشركة إنها سوف توفر خلال الأشهر القادمة تجربة تمنح المستخدمين "ميزات خاصة وتحكماً أكبر في كيفية مشاركة المحتوى والتواصل"، مع الإبقاء على الخدمات الأساسية مجانية.

وبحسب موقع تك كرانتش التقني، يبدو أن "ميتا" لن تلتزم باستراتيجية واحدة، بل سوف تختبر مجموعة متنوعة من ميزات وباقات الاشتراك، وأن كل اشتراك سيحتوي على مجموعة من الميزات الحصرية.

كما كشفت "ميتا" عن خططها لتوسيع نطاق استخدام "مانوس"، وهو وكيل ذكاء اصطناعي استحوذت عليه أخيراً مقابل ملياري دولار، جزءاً من خطط اشتراكها. ووفقاً للموقع، ستعتمد "ميتا" نهجاً مزدوجاً تجاه "مانوس"، إذ سوف تدمجه في منتجاتها، مع الاستمرار في بيع اشتراكات مستقلة للشركات. ونشر المهندس، أليساندرو بالوزي، لقطة شاشة لتجربة زر يقود إلى "مانوس" عبر "إنستغرام".

بالوزي أشار أيضاً إلى أن الاشتراك الجديد على "إنستغرام" سيتيح للمستخدمين إنشاء قوائم جمهور غير محدودة، وإمكانية رؤية قائمة مستهلكي محتوى الذين لا يتابعونهم، وخيار مشاهدة قصة من دون أن يرى صاحبها أنك شاهدتها.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط "ميتا" لاختبار اشتراكات لميزات الذكاء الاصطناعي، مثل ميزة إنشاء فيديوهات "فايبز"، وهي خدمة مقاطع قصيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من "ميتا"، وتتيح للمستخدمين إنشاء فيديوهات مُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي وإعادة مزجها. الميزة كانت مجانية لكن "ميتا" تخطط الآن لتقديم وصول مجاني للخدمة الأساسية، لكن مع الدفع للحصول على المزيد من الميزات.