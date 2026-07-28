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"ميتا" تتيح مساعدها الذكي في خدمة الرسائل الخاصة على "ثريدز"

تكنولوجيا
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
28 يوليو 2026
شعارا "ثريدز" و"ميتا" (تشنغ شين/Getty)
شعار تطبيق ثريدز على شاشة هاتف (تشنغ شين/Getty)
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أتاحت شركة ميتا، روبوت الدردشة "ميتا إيه آي" داخل الرسائل الخاصة في تطبيق ثريدز مما يسمح للمستخدمين بالتحدث معه بشكل مباشر، بحسب ما أعلنته الاثنين.

وكان مستخدمو "ثريدز" في عددٍ من الأسواق قادرين سابقاً على التفاعل مع روبوت الدردشة في المنشورات العامة، كما هو الحال مع روبوت غروك على منصة إكس، إلّا أن التحديث الجديد يتيح إجراء محادثات خاصة مع المساعد مباشرة من خلال الرسائل الخاصة، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز استخدام التطبيق وتقليل حاجة المستخدمين للجوء إلى روبوتات دردشة من شركات منافسة مثل "تشات جي بي تي" من "أوبن إيه آي" أو "جيميناي" من "غوغل"، بحسب موقع تك كرانش.

وسبق للشركة أن وفّرت "ميتا إيه آي" في خدمة الرسائل الخاصة في تطبيقاتها الأخرى مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب". وصار بإمكان مستخدمي "ثريدز" مشاركة المنشورات والصور والروابط ومقاطع الفيديو بشكل مباشر مع المساعد الذكي، إلى جانب إمكانية طرح أسئلة متابعة والتوسع في النقاش حول مختلف المواضيع.

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وكانت "ميتا" قد قالت إن الميزة ستظهر للمستخدمين حول العالم اعتباراً من يوم الاثنين، لافتةً إلى أنها تواصل اختبار حضور "ميتا إيه آي" على الصفحة الرئيسية في "ثريدز" داخل عددٍ محدود من الدول، تمهيداً لتوسيع نطاق إتاحتها بعد تقييم ملاحظات المستخدمين. وأضافت أن بإمكان المستخدمين الذين لا يرغبون في رؤية ردود المساعد الذكي كتم حساب "ميتا إيه آي" أو الضغط على خيار "غير مهتم" عن ظهور تعليقاته.

ويعكس هذا التوسع استراتيجية "ميتا" الرامية إلى تحويل "ثريدز" إلى منصة لا تقتصر على التفاعل الاجتماعي، بل تتيح أيضاً الحصول على المعلومات والتوصيات من دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق، وذلك بشكل مماثل لتطبيق إكس، المملوك للملياردير إيلون ماسك.

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