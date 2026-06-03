"ميتا" تتيح لموظفيها استراحة 30 دقيقة من التجسس عليهم

- أجرت شركة ميتا تعديلات طفيفة على مشروعها المثير للجدل لتتبع الموظفين، مما يسمح لهم بإيقاف التتبع لمدة 30 دقيقة للتحقق من أمور شخصية، مع إمكانية انسحاب محدود لبعض الموظفين. - المشروع، الذي أُعلن عنه قبل تسريح 8 آلاف عامل، يواجه غضب الموظفين، بينما يدافع عنه مارك زوكربيرغ لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن البيانات لا تُستخدم لمراقبة الأداء. - رغم التطمينات، يخشى الموظفون من أن يؤدي التدريب إلى استبدالهم بالروبوتات، مما يزيد من قلقهم بشأن مستقبل وظائفهم.

أجرت شركة ميتا تغييراً طفيفاً على مشروعها المثير للغضب للتجسس على الموظفين، الذي يتتبع نقرات الفأرة وضغطات المفاتيح من أجل تدريب الذكاء الاصطناعي. الآن يمكن للموظفين إيقاف التجسّس مؤقتاً، لنصف ساعة فقط، عند حاجتهم إلى "التحقق من أمر شخصي"، بحسب ما ذكره تقرير نشرته منصة ذي إنفورميشن".

وأوضحت المنصة أن الشركة قد عمّمت مذكرة داخلية تبلغ فيها الموظفين بأنها سوف تسمح لهم الآن بإيقاف التتبع مؤقتاً لمدة تصل إلى 30 دقيقة في حال حاجتهم إلى "التحقق من أمر شخصي"؛ كما سوف يتمكن عدد محدود من الموظفين من طلب الانسحاب من البرنامج نهائياً، على أن يقتصر ذلك على العاملين عن بُعد الذين يعانون من مشاكل في سرعة الإنترنت، والأشخاص الذين يتعاملون مع مواد حسّاسة، وكذلك الذين يعملون غالباً في أماكن يصعب فيها توصيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة بمصدر طاقة. هذا يعني أن موظفي "ميتا" بغالبيتهم العظمى سوف يظلّون مطالَبين بالسماح بالتجسس على تحركاتهم بمبرّر تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

مشروع السماح بالتجسس هذا أُعلن عنه الشهر الماضي قبيل تسريح 8 آلاف عامل وإعادة توزيع آلاف آخرين على وظائف تركز على الذكاء الاصطناعي، ويواجه غضب الموظفين واحتجاجهم، بينما يدافع عنه الرئيس التنفيذي لـ"ميتا"، مارك زوكربيرغ، قائلاً إن "مراقبة الأشخاص الأذكياء وهم يؤدون المهام" هي أفضل طريقة لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي بسرعة.

وأضاف زوكربيرغ في اجتماع مسرّب أن العاملين في شركته يتمتعون "بمستوى ذكاء أعلى بكثير من متوسط ​​ذكاء أي شخص يمكن تكليفه بأداء المهام". وقال إنه "لا يُستخدم أي من البيانات لأغراض مثل مراقبة أنشطة الموظفين، أو تتبع أدائهم، أو أي شيء من هذا القبيل. إنما نستخدمها فقط لتغذية نموذج الذكاء الاصطناعي بكمية هائلة من المحتوى، لكي يتعلم كيفية استخدام الأشخاص الأذكياء لأجهزة الكمبيوتر لإنجاز المهام".

لكن هذا الهدف بالذات لا يقلّل مخاوف الموظفين بل بالعكس، إذ قد ينتهي هذا التدريب بأن تأخذ الروبوتات وظائفهم. نقلت وكالة رويترز عن ممثلة نقابة العاملين في التكنولوجيا والمهن المتحالفة، إليانور باين، أن موظفي ميتا "يواجهون تخفيضات مدمرة في الوظائف، ومراقبة صارمة، إلى جانب الواقع القاسي المتمثل في إجبارهم على تدريب أنظمة غير فعّالة يجري إعدادها لتحل محلهم".