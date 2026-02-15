"ميتا إيه آي" وحده على واتساب... والاتحاد الأوروبي يهدد بالمحاسبة

- تواجه "واتساب" ضغوطًا من الاتحاد الأوروبي للسماح للمستخدمين باختيار مساعدات ذكية بديلة عن "ميتا إيه آي"، حيث قد تُعتبر سياسات "ميتا" الحالية انتهاكًا لقوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية. - بدأت "واتساب" في عام 2023 بطرح مساعد "ميتا إيه آي" كخيار وحيد، مما أثار قلق المفوضية الأوروبية التي تدرس فرض قيود على "ميتا" لحماية المنافسة الفعالة في مجال الذكاء الاصطناعي. - تتعرض "ميتا" لتحقيقات متعددة في الاتحاد الأوروبي بشأن الشفافية والتعامل مع المحتوى غير القانوني، مما يزيد من توتر العلاقات بين بروكسل وواشنطن.

لن تسمح منصة التواصل الاجتماعي "واتساب" لمستخدميها بحذف مساعد "ميتا" الذكي منها، لكن قد يتمكّن المسؤولون في الاتحاد الأوروبي من إتاحة خيارٍ للمستخدمين، على الأقل، لاختيار مساعدٍ ذكي آخر أكثر شيوعاً على المنصة.

وتحث المفوضية الأوروبية شركة ميتا، المالكة لـ"واتساب"، على السماح للمستخدمين بالوصول إلى روبوتات محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي تنافس تطبيق "ميتا إيه آي" (Meta AI) على "واتساب"، وإلا فإنها قد تُخاطر بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.

وفي عام 2023، بدأت "واتساب" بطرح مساعد "ميتا إيه آي" للمستخدمين على شكل أيقونة دائرية زرقاء داخل التطبيق. ولا يمكن تعطيل هذه الخاصية، ولا استبدالها بروبوتات محادثة أخرى مثل "جيميناي" أو "تشات جي بي تي" أو "كلود" (Claude) بها. وفي الشهر الماضي، حدّثت "ميتا" شروط الاستخدام بحيث أصبح مساعدها الذكي الخيار الوحيد المتاح على المنصة.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي الذي سبق أن فرض تغييرات برمجية جوهرية على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة المتهمة بانتهاك قوانين حماية المستهلك عازم الآن على تغيير نهج "واتساب" تجاه قواعد إتاحة الذكاء الاصطناعي لمستخدميه داخل الاتحاد. وصرحت تيريزا ريبيرا، مفوضة حماية المنافسة والأسواق في الاتحاد الأوروبي: "يجب علينا حماية المنافسة الفعالة في هذا المجال الحيوي، ما يعني أنه لا يمكننا السماح لشركات التكنولوجيا المهيمنة باستغلال هيمنتها بشكل غير قانوني لتحقيق ميزة غير عادلة".

وأضافت المفوضية الأوروبية، التي تدرس فرض قيود على "ميتا" ريثما يُجرى تحقيق معمّق معها، قائلةً: "أبلغت المفوضية ميتا بأن هذا التغيير في السياسة يبدو، للوهلة الأولى، مخالفاً لقواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي". فوفقاً للمفوضية، فإن استبعاد المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي قد يشكل "خطراً جسيماً لا يمكن إصلاحه على المنافسة". إضافة إلى ذلك، تُجرى تحقيقات عديدة ضد "ميتا" بموجب القوانين الرقمية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحقيقات تتعلق بادعاءات نقص الشفافية في البيانات، وطريقة تعاملها مع المحتوى غير القانوني على منصاتها.

وتسببت هذه التحقيقات في توتر العلاقات بين بروكسل وواشنطن، إذ اتهمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة ميتا، مارك زوكربيرغ، الاتحاد الأوروبي بممارسة الرقابة.

وفي السنوات الأخيرة، ركزت "ميتا" بشكل كبير على دمج منصاتها للتواصل الاجتماعي في بيئات الواقع الافتراضي، بينما تتخلف حالياً في سباق الذكاء الاصطناعي عن منافسيها مثل "غوغل" و"أوبن إيه آي".

(أسوشييتد برس)