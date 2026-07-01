مونيكا باربارو تنضم إلى فيلم من سلسلة "أوشنز إليفن"

- تستعد مونيكا باربارو للانضمام إلى طاقم فيلم "أوشنز إليفن" الجديد، الذي يخرجه برادلي كوبر ويشارك في بطولته مع مارغو روبي وفاغنر مورا، حيث لم تُكشف تفاصيل القصة بعد. - الفيلم الجديد من إنتاج وارنر برذرز، ويستند إلى شخصيات ابتكرها جورج كلايتون جونسون وجاك غولدن راسل، ويشارك في إنتاجه استوديو لاكي تشاب إنترتينمنت. - باربارو ستشارك أيضًا في الفيلم الكوميدي الرومانسي "ليلة واحدة فقط" مع كالوم تيرنر، بعد نجاحها في "توب غان: مافريك" وترشيحها لجائزة أوسكار عن "مجهول بالكامل".

تستعد الممثلة مونيكا باربارو للانضمام إلى طاقم الجزء الجديد (Prequal) من سلسلة أفلام "أوشنز إليفن" (Ocean’s Eleven). وتجري باربارو محادثات للمشاركة في الفيلم غير المعنون، الذي تنتجه شركة وارنر برذرز، ويتولى إخراجه برادلي كوبر، بحسب ما أكدته مجلة هوليوود ريبورتر. يشارك في بطولة الفيلم كل من برادلي كوبر ومارغو روبي، إلى جانب فاغنر مورا الذي يجسد شخصية الشرير.

ومن المقرر أن يتولى كوبر إخراج الفيلم استناداً إلى سيناريو يكتبه بنفسه، بعدما أعدت كاري سولومون مسودة سابقة للنص. ولم تُكشف بعد تفاصيل القصة الخاصة بالمشروع، الذي يستند إلى شخصيات ابتكرها جورج كلايتون جونسون وجاك غولدن راسل.

ومن المنتظر أن تشارك مونيكا باربارو في بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي "ليلة واحدة فقط" (One Night Only) إلى جانب كالوم تيرنر، وهو فيلم ستطرحه شركة يونيفرسال بيكتشرز في شهر أغسطس/آب المقبل. وكانت باربارو قد رُشحت لجائزة أوسكار عن تجسيدها شخصية جوان بايز في فيلم "مجهول بالكامل" (A Complete Unknown)، بعد النجاح الذي حققته في فيلم "توب غان: مافريك" (Top Gun: Maverick).

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وانطلقت سلسلة "أوشنز" من إنتاج وارنر برذرز عام 2001 مع فيلم "أوشنز إليفن" للمخرج ستيفن سودربيرغ، الذي أعاد تقديم فيلم السرقة الكلاسيكي "أوشنز 11" الصادر عام 1960، والذي أدى بطولته فرانك سيناترا وعدد من أعضاء مجموعة رات باك. وضمت ثلاثية سودربيرغ عدداً من الأسماء البارزة، بينهم جورج كلوني وبراد بيت وجوليا روبرتس ومات ديمون، واختُتمت السلسلة بفيلم "أوشنز ثيرتين" (Ocean’s Thirteen) عام 2007.

وفي عام 2018، طرحت وارنر برذرز فيلم "أوشنز إيت" (Ocean’s Eight)، وهو عمل مشتق من ثلاثية سودربيرغ أخرجه غاري روس، وأدت بطولته ساندرا بولوك وكيت بلانشيت وآن هاثاواي. ومنذ إصدار فيلم عام 2001، تجاوزت إيرادات السلسلة 1.4 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي. وكان المخرج لي إسحاق تشونغ مرتبطًا في السابق بإخراج الجزء الجديد من أفلام السلسلة، قبل أن ينسحب من المشروع ودياً بسبب اختلافات إبداعية.

ويُنتج الفيلم الجديد استوديو لاكي تشاب إنترتينمنت، بينما يشارك برادلي كوبر بصفته منتجاً. كما يتولى الإنتاج التنفيذي كل من لي إسحاق تشونغ وجوزي ماكنمارا وبرونتي باين وبوبي فيلهيلم وجاي روتش وميشيل غراهام وآشلي جاي ساندبرغ وغاري روس وأوليفيا ميلش.