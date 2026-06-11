مونديال 2026: نيويورك تمنح بيليه وهنري شوارع باسميهما "مؤقتاً"

كرّمت مدينة نيويورك اثنين من أساطير كرة القدم العالمية عبر إطلاق اسمي بيليه وتييري هنري مؤقتاً على شارعين، وذلك عشية انطلاق كأس العالم 2026.

وتنطلق البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الخميس، على أن تُقام المباراة النهائية الشهر المقبل على ملعب "ميتلايف" (MetLife Stadium)، الذي أُعيدت تسميته مؤقتاً إلى "استاد نيويورك نيوجيرسي" (New York New Jersey Stadium)، خارج مدينة نيويورك.

وتجمع عدد من المشجعين عند تقاطع شارع ويست 50 والجادة السادسة في مانهاتن للاحتفال بالكشف عن لافتة "طريق تييري هنري" (Thierry Henry Way)، بحضور مسؤولين من المدينة، وفقاً لشبكة فوكس سبورتس.

وشارك هنري، النجم السابق لناديي أرسنال وبرشلونة وأحد أفراد المنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم 1998، في المناسبة عبر اتصال بالفيديو. واكتسب اللاعب البالغ من العمر 48 عاماً شعبية واسعة في الولايات المتحدة بعدما أمضى خمسة مواسم مع نادي "نيويورك ريد بولز" (New York Red Bulls) في الدوري الأميركي لكرة القدم، قبل رحيله عام 2014.

كما أطلقت المدينة اسم بيليه على تقاطع شارع شيا وطريق ميريديان في حي كوينز، تيمناً بالأسطورة البرازيلية المتوج بكأس العالم ثلاث مرات، والذي دافع عن ألوان نادي نيويورك كوزموس بين عامي 1975 و1977.

ومن المقرر أن تبقى التسميتان الجديدتان ساريتين حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

(فرانس برس، العربي الجديد)