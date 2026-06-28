مونديال 2026 ساحة معركة بين التلفزيون والمنصات

- يشهد مونديال 2026 تحولاً في عادات المشاهدة الرياضية، حيث تتنافس منصات البث الرقمي مع القنوات التقليدية، مما يعكس سعي "فيفا" لاستقطاب جيل جديد من المشجعين عبر الإنترنت. - توسعت منصات البث في الأسواق العالمية، حيث حصلت "كازي تيفي" في البرازيل و"فوكس" في الولايات المتحدة على حقوق البث، بينما اجتذبت "بي بي سي سبورت" ملايين المستخدمين في بريطانيا. - شهدت منصات البث الرقمي نمواً هائلاً، حيث ارتفعت قيمتها إلى 233.1 مليار دولار في 2024، مما يعكس التحول نحو البث الرقمي المدفوع وتواصل الجماهير بطرق مبتكرة.

تزاحم منصات البث القنوات التقليدية بقوة خلال مونديال 2026، في تحول يعكس التغير المتسارع في عادات مشاهدة الأحداث الرياضية الكبرى، إذ أبرم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) شراكات مع منصات رقمية، وأتاح لحاملي حقوق البث نقل أول عشر دقائق من المباريات مباشرة عبر "يوتيوب" لأول مرة، في حين وسّعت القنوات التقليدية خدماتها عبر الإنترنت. ومع سعي "فيفا" لاستقطاب جيل جديد من المشجعين، بات الجمهور، ولا سيما الشباب، يمتلك خيارات أوسع لمتابعة الحدث الكروي الأبرز عبر التلفزيون والمنصات الرقمية في آن واحد.

في البرازيل، تُعد "كازي تيفي"، التي يديرها المؤثر الشهير كاسيميرو ميغيل، الجهة الوحيدة التي تتيح مشاهدة جميع مباريات كأس العالم 2026، البالغ عددها 104 مباريات، بعدما حصلت على حقوق بث البطولة كاملة. في المقابل، ستنقل شبكة غلوبو، التي ارتبط اسمها بكرة القدم البرازيلية لعقود، 55 مباراة فقط. أما في الولايات المتحدة، إحدى الدول الثلاث المستضيفة للبطولة، فتمتلك شبكة فوكس حقوق بث كأس العالم داخل البلاد. ولم يبرم "فيفا" اتفاقيات حصرية مع منصات البث، إلا أن "فوكس" ستوفر جميع المباريات عبر منصاتها الرقمية إلى جانب البث التلفزيوني التقليدي.

وفي بريطانيا، اجتذبت بطولة كأس العالم ملايين المستخدمين إلى منصات "بي بي سي سبورت" الرقمية خلال أسبوعها الأول. وسجل يوم 17 يونيو/حزيران أعلى نسبة مشاهدة على المنصة منذ نهائي بطولة أوروبا في 14 يوليو/تموز 2024، فيما حصدت أبرز لقطات كأس العالم 11.6 مليون مشاهدة، بزيادة بلغت 197% مقارنة ببطولة "يورو 2024". كما تجاوز عدد مشاهدي البودكاست المرئي لبرنامج "بي بي سي فوتبول ديلي" 100 ألف مشاهد لكل حلقة عبر منصة آيبلاير.

كذلك أبرم "فيفا" اتفاقية مع "يوتيوب" تتيح لحاملي حقوق البث نقل أول عشر دقائق من المباريات مباشرة عبر منصة الفيديو. ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولة في "يوتيوب" قولها إن المنصة أصبحت "المكان الذي يتابع فيه عشاق الرياضة حول العالم فعالياتهم الرياضية، قبل المباراة وأثناءها وبعدها"، وأضافت أن هذه الشراكة مع "فيفا" تجعل تجربة متابعة كأس العالم أكثر تميزاً.

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه منصات البث تعزيز حضورها، فقد استحوذت في عام 2025 على نحو 45% من إجمالي المشاهدات، متجاوزة البث التلفزيوني التقليدي. وتصدرت "يوتيوب" المنصات الرقمية بنسبة 12% من إجمالي المشاهدات، لتصبح أكثر منصات البث مشاهدة. كما توسع حضورها في نقل الأحداث الكبرى، إذ ستبدأ ببث حفل توزيع جوائز أوسكار اعتباراً من عام 2029، إلى جانب دفعها ملياري دولار سنوياً للرابطة الوطنية لكرة القدم الأميركية (NFL) مقابل حقوق بث مباريات الأحد.

في العالم العربي، توفر شبكة بي إن سبورتس متابعة جميع مباريات البطولة عبر منصتي بي إن كونكت وتود، مع بث المباريات الـ104 بجودة HD، إلى جانب نقل الاستوديوهات التحليلية. كما عززت حضورها الرقمي بإطلاق موقع مصغر خاص بالبطولة يضم صفحات تعريفية بالمنتخبات، ولعبة للتوقعات، وتحديثات مباشرة للنتائج، ومحتوى حصرياً، فضلاً عن إشعارات فورية بانطلاق المباريات والنتائج النهائية واللحظات الحاسمة والأخبار العاجلة.

وخلال مونديال 2022، سجل "فيفا" خمسة مليارات مشاهدة، جاء أكثر من نصفها عبر المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، فيما توزعت بقية المشاهدات على التلفزيون التقليدي. كما تابع نحو 1.5 مليار شخص المباراة النهائية التي توجت فيها الأرجنتين باللقب، بينهم 237 مليون مشاهد عبر المنصات الرقمية وحدها.

ولا يعد الحضور المتزايد لمنصات البث في كأس العالم سوى انعكاس للنمو المتواصل لهذه السوق عالمياً. فبحسب منصة بزنس أوف آب المتخصصة في قطاع التطبيقات، ارتفعت قيمة سوق منصات البث من 58.5 مليار دولار عام 2018 إلى 233.1 مليار دولار عام 2024. في الوقت نفسه، واصل عدد المشتركين نموه، ليصل إلى 325 مليوناً في "نتفليكس"، و400 مليون في "جيوستار" الهندية، و131.6 مليون في "ديزني بلس". وبذلك أصبحت منصات البث المدفوعة أكثر شعبية من الكابل والبث التلفزيوني التقليدي.

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ومع إبرام اتفاقيات بث في أكثر من 220 منطقة، تصل مباريات كأس العالم 2026 إلى جمهور عالمي غير مسبوق، مدفوعة بعائدات قياسية من حقوق البث وشبكة شركاء تضم القنوات التلفزيونية ومنصات البث والصيغ الرقمية الجديدة. وكان الأمين العام لـ"فيفا"، ماتياس غرافستروم، أكد أن "شراكاتنا الإعلامية تجمع بين أفضل ما في البث العالمي والمنصات الرقمية المبتكرة والصيغ الجديدة، بما يضمن تواصل الجماهير مع اللعبة بطرق أكثر من أي وقت مضى".