- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الألبوم الرسمي لمونديال 2026، الذي يضم 18 أغنية متاحة عبر منصات البث، ويعتبر "أكبر مشروع موسيقي متعدد الأغاني في تاريخ كأس العالم". - يضم الألبوم كوكبة من الفنانين العالميين من ثقافات متنوعة، ويحتفي بالنسخة الكبرى من البطولة التي ستستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مع تعاونات غير مسبوقة بين الفنانين. - أكد رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، أن الألبوم يجمع تشكيلة موسيقية استثنائية تهدف إلى توحيد المشجعين عالميًا من خلال قوة الموسيقى وكرة القدم.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الألبوم الرسمي لبطولة مونديال 2026 الذي يجمع كوكبة من الفنانين العالميين. وأغانيه الـ18 متاحة الآن عبر مختلف منصات البث، ووصفه الاتحاد بأنه "أكبر مشروع موسيقي متعدد الأغاني في تاريخ كأس العالم".

وقال بيان لـ"فيفا" إن تشكيلة الألبوم الرسمي لبطولة مونديال 2026 "تضمّ كوكبة نجوم عالميين يمثلون ثقافات متنوعة" و"تحتفي بالنسخة الكبرى من بطولة كأس العالم بالتاريخ". وبحسبها يجسّد الألبوم "مشاعر الحماس والشغف السائدين حول العالم احتفالاً بأعظم حدث على الأرض ستستضيفه كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية". كما يضم الألبوم الرسمي فنانين من مختلف أنحاء العالم، ويقدّم سلسلة من التعاونات غير المسبوقة، إذ معظم الفنانين الذين قدّموا كل مقطوعة تعاونوا للمرة الأولى في هذا الألبوم.

ونقل البيان عن رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، أن الاتحاد "جمع تشكيلة موسيقية استثنائية وقوية تشكّل إضافة مثالية لأكبر حدث مخصص لرياضة واحدة في التاريخ. فمن أشهر نجوم العالم إلى أصوات صاعدة ترسم معالِم مستقبل الموسيقى، يضم الألبوم الرسمي لبطولة كأس العالم 2026 فنانين من مختلف القارات واللغات والأجناس الموسيقية في مشروع يهدف إلى توحيد المشجعين حول العالم من خلال ما تتمتع به الموسيقى وكرة القدم من قوة".

وقائمة أغاني ألبوم مونديال 2026 هي كالتالي: