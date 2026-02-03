- انتشار مولتبوت السريع: تحول وكيل الذكاء الاصطناعي "مولتبوت" إلى أداة شائعة الاستخدام بفضل قدرته على تنفيذ مهام كاملة نيابة عن المستخدم، مما أثار قلق خبراء الأمن بسبب مخاطر تسريب البيانات وفقدان السيطرة. - مخاطر أمنية متزايدة: وصفت شركة سيسكو مولتبوت بأنه "كابوس مطلق" للأمن السيبراني، حيث اكتشف باحثون مئات لوحات التحكم المكشوفة، مما يتيح للقراصنة الوصول إلى بيانات حساسة وتنفيذ أوامر ضارة. - التعامل بحذر مع مولتبوت: توصي مجلة ساينتيفيك أميركان بالتعامل مع مولتبوت كموظف جديد، بمنحه صلاحيات محدودة ووضع قواعد واضحة، مع توقع زيادة عمليات الاحتيال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

في سباق الذكاء الاصطناعي المحموم، لا يأتي الخطر دائماً من التقنيات المغلقة أو الغامضة، بل أحياناً من الأدوات مفتوحة المصدر التي تنتشر بسرعة تفوق قدرتنا على فهم تبعاتها. خلال وقت قصير، تحوّل وكيل الذكاء الاصطناعي "مولتبوت" من مشروع واعد إلى أداة واسعة الاستخدام، وسط تحذيرات متزايدة من خبراء أمنيين، من أن سهولة الاعتماد عليه قد تُخفي مخاطر جدية، تبدأ بتسريب البيانات، ولا تنتهي بفقدان السيطرة على الأجهزة والوقوع ضحية للاحتيال.

انتشر وكيل الذكاء الاصطناعي مولتبوت خلال فترة وجيزة، ووصَفه موقع "زي دي نت" التقني بأنه أحد أسرع مشاريع الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر نمواً. و"مولتبوت" ليس مجرد روبوت دردشة تقليدي، فهو يُصنَّف بوصفه "وكيلاً" للذكاء الاصطناعي، أي إنه لا يكتفي بتوليد الإجابات أو المحتوى، بل ينفّذ مهاماً كاملة نيابة عن المستخدم. المشروع مفتوح المصدر، ويقوده المطوّر النمساوي بيتر شتاينبرغر، ويتواصل مع المستخدمين عبر تطبيقات مراسلة شائعة مثل "آي مسج" و"واتساب" و"تليغرام"، ويضم أكثر من 50 خدمة ومهارة وإضافة مختلفة.

لكن هذه القدرات نفسها هي ما يثير القلق الأمني، إذ وصفت شركة سيسكو للتكنولوجيا مساعد "مولتبوت" بأنه "كابوس مطلق" من منظور الأمن السيبراني. وذكر موقع أكسيوس أن باحثاً أمنياً اكتشف خلال الأيام الأخيرة مئات لوحات تحكم "مولتبوت" المكشوفة أو المُهيأة بشكل خاطئ على الإنترنت العام. ويعني ذلك أن القراصنة قد يتمكنون من الوصول إلى سجلات المحادثات الخاصة، ومفاتيح واجهات برمجة التطبيقات، وبيانات الاعتماد، بل وحتى اختراق البرنامج نفسه لتنفيذ أوامر نيابة عن المستخدم.

وكما هو الحال مع روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن البرامج الآلية من هذا النوع معرّضة لما يُعرف بـ"الهلوسة"، إضافة إلى كونها هدفاً لهجمات "حقن التعليمات البرمجية الخبيثة". ويعتمد هذا النوع من الهجمات على إدخال تعليمات ضارة داخل محتوى يبدو عادياً، بهدف خداع نماذج الذكاء الاصطناعي ودفعها إلى تنفيذ أوامر غير مقصودة. ولا تملك هذه البرامج القدرة على التمييز بين ملف PDF أو صفحة ويب تحتوي على تعليمات مشروعة، وأخرى تتضمن أوامر خبيثة مُضمّنة تهدف إلى سرقة بيانات المستخدمين أو الوصول إلى أنظمتهم.

وفي هذا السياق، نقل موقع ريجيستر التقني عن مختص الأمن، جيمسون أورايلي، قوله إن برامج الذكاء الاصطناعي "تدمّر عمداً كل حدود الأمان"، موضحاً أنها تحتاج بطبيعتها إلى قراءة الملفات، والوصول إلى بيانات الاعتماد، وتنفيذ الأوامر، والتفاعل مع خدمات خارجية. وأضاف: "جدوى استخدامها تتطلب اختراق كل حاجز بنيناه على مدى عقود".

ومع ذلك، لا يعني هذا التحذير الدعوة إلى الخوف التام من "مولتبوت"، إذ تشير مجلة ساينتيفيك أميركان إلى أن التعامل مع هذه الأدوات يجب أن يكون أشبه بالتعامل مع موظف جديد: منحه الحد الأدنى من الصلاحيات، ووضع قواعد واضحة لاستخدامه، والإشراف عليه من كثب إلى أن يكتسب الثقة، كما تحذّر من ضرورة البقاء متيقظين للطريقة التي قد يستخدم بها الآخرون هذه التقنيات، في ظل توقعات بأن تصبح عمليات الاحتيال المعتمدة على الذكاء الاصطناعي "أكثر تفاعلية وإقناعاً" في المرحلة المقبلة.