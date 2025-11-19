موظف يقاطع مؤتمر "مايكروسوفت" ويستقيل احتجاجاً على دعمها لإسرائيل

- في مؤتمر مايكروسوفت إغنايت بسان فرانسيسكو، قاطع موظف مؤيد لفلسطين الندوة احتجاجًا على علاقة الشركة بإسرائيل، معلنًا استقالته ومتهمًا مايكروسوفت بالتواطؤ في جرائم الاحتلال. - شهدت مؤتمرات مايكروسوفت مؤخرًا احتجاجات متكررة من موظفين ضد دعم الشركة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة من خلال خدمات الحوسبة السحابية آزور. - تكررت الاحتجاجات في فعاليات أخرى، حيث قاطع موظفون كلمات مسؤولين كبار، معترضين على استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية وبيع أدواته للجيش الإسرائيلي.

قاطع موظف مناصرٌ لفلسطين في "مايكروسوفت" ندوةً ضمن فعاليات مؤتمر مايكروسوفت إغنايت في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، للاحتجاج على علاقة الشركة الأميركية بإسرائيل، معلناً استقالته قبل مغادرة القاعة، في مشهد تكرّر أكثر من مرة خلال العام الحالي.

وكان رئيس قسم الأعمال التجارية في "مايكروسوفت"، جدسون ألثوف، يتحدث خلال ندوة مشتركة مع الرئيس التنفيذي لشركة أدوبي شانتانو نارايان، حين قاطعه موظفٌ جالسٌ بين الحاضرين، موجهاً إليه الحديث: "دماء أطفال غزة على أيادينا يا جدسون"، مضيفاً: "لقد عملت في مايكروسوفت لمدة سبع سنوات وأنا أستقيل اليوم".

وواصل الموظف التنديد بالشركة خلال مغادرته مركز المؤتمرات، مؤكداً أنها "تدعم الإبادة الإسرائيلية"، واتهمها بـ"قتل الأطفال في غزة"، وبالتعاون والتواطؤ مع جيش الاحتلال في جرائمه.

“THE BLOOD OF THE CHILDREN OF GAZA IS ON OUR HANDS”



This morning at Microsoft Ignite — the company’s largest annual conference — a Microsoft worker disrupted Judson Althoff, CEO of Commercial Business, during the keynote speech as he presented with Microsoft partner @Adobe's CEO pic.twitter.com/QX2fnacFfI — No Azure for Apartheid (@NoAz4Apartheid) November 18, 2025

وجاء هذا الموقف الاحتجاجي في اليوم الافتتاحي لمؤتمر مايكروسوفت إغنايت الذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل. وهو من أهم وأكبر الفعاليات التي تنظمها الشركة سنوياً، ويهدف إلى عرض أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتطوير البرمجيات، ويستقطب عدداً كبيراً من خبراء المعلومات والمطورين والشركات.

وشهدت مؤتمرات الشركة في الفترة الأخيرة احتجاجات عدة من هذا النوع، تضمنت مواجهات بين موظفين مناصرين لفلسطين ومسؤولين كبار فيها، اعتراضاً على تواطئها في تقديم خدمات تقنية لجيش الاحتلال خلال حرب الإبادة على غزة، خاصةً من خلال برنامج الحوسبة السحابية آزور.

وخلال احتفالات "مايكروسوفت" بعيدها الـ50، في إبريل/ نيسان الماضي في واشنطن، قاطعت المبرمجة المغربية ابتهال أبو السعد كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الشركة مصطفى سليمان، قائلة: "أنت من تجار الحرب. توقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية"، مضيفةً: "أنت تزعم أنك تهتم باستخدام الذكاء الاصطناعي للخير، لكن مايكروسوفت تبيع أسلحة الذكاء الاصطناعي للجيش الإسرائيلي". وضمن الفعاليات نفسها، قاطعت موظفة أخرى هي فانيا أغروال الرئيس التنفيذي الحالي ساتيا ناديلا خلال وجوده على خشبة المسرح.

وفي مايو/ أيار الماضي، واجه ناديلا المقاطعة مرة أخرى خلال كلمة له في مؤتمر مايكروسوفت بيلد، من قبل المهندس في الشركة جو لوبيز الذي قال: "سايتا، أرينا كيف تقتل مايكروسوفت الفلسطينيين؟"، مؤكداً أن الشركة "تغذي جرائم الحرب" في غزة. لاحقاً، في يونيو/ حزيران، منع محتجون مناصرون لفلسطين ممثلين عن الشركة من إلقاء كلماتهم في مؤتمر الأخلاقيات والتقنية بجامعة سياتل، مستنكرين حديث الشركة عن الأخلاقيات في الوقت الذي تبيع فيه أدوات الذكاء الاصطناعي لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة.