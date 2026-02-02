موظف سابق في "غوغل" يتهمها بالتواطؤ مع الاحتلال

- اتهم موظف سابق في "غوغل" الشركة بمخالفة سياساتها باستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية، حيث ساعدت شركة إسرائيلية في تحليل مقاطع فيديو من طائرات مسيرة، مما يتعارض مع مبادئها المعلنة. - نفت "غوغل" الاتهامات، مؤكدة أن استخدام الذكاء الاصطناعي كان محدودًا، لكن تقارير إعلامية كشفت عن تعاونها مع الجيش الإسرائيلي خلال حرب غزة. - في 2018، أعلنت "غوغل" مبادئ تمنع استخدام تقنياتها عسكريًا، لكنها عدّلتها في 2025 لتسمح بمساعدة الحكومات الديمقراطية، مما أدى لتوفير برنامج "جيميناي" لوزارة الدفاع الأميركية.

في مؤشر جديد على تواطؤ كبرى شركات التكنولوجيا مع الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة على قطاع غزة، تقدّم موظف سابق في "غوغل" بشكوى إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، يتهم فيها الشركة بخرق سياساتها التي تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي في المراقبة والأمور العسكرية عام 2024، عبر مساعدة شركة إسرائيلية على تحليل مقاطع فيديو التقطتها مسيرة، بحسب ما كشفته صحيفة واشنطن بوست، الأحد.

وبيّنت الوثائق الداخلية المرفقة بالشكوى التي قدّمت في أغسطس/آب الماضي أن الجيش الإسرائيلي استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي جيميناي التابع لـ"غوغل"، في الوقت الذي كانت فيه الشركة تنفي تورّطها في دعم الجيش الإسرائيلي. أشارت الشكوى إلى أن قسم الحوسبة السحابية في "غوغل" تلقى طلب دعم فني من مستخدم يعود عنوان بريده الإلكتروني إلى جيش الاحتلال، مشيرةً إلى أن هذا المستخدم موظف في الوقت نفسه في شركة التكنولوجيا الإسرائيلية كلاود إكس المتعاقدة مع الجيش.

طلب المستخدم المساعدة في جعل "جيميناي" أكثر موثوقية عند تحليل مقاطع فيديو جويّة للتعرّف إلى الطائرات المسيّرة والآليات المدرعة والجنود. بهذا، تفاعل العاملون في وحدة الحوسبة السحابية في "غوغل" بإيجابية مع الطلب، فأجروا عدداً من الاختبارات الداخلية وقدموا مجموعة من الاقتراحات، وفق الشكوى، في تناقض صارخ مع مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة آنذاك، والتي نصّت على أن "غوغل" لن تستخدم هذه التقنيات في تطوير الأسلحة أو المراقبة التي تنتهك القوانين الدولية.

رأى الموظف السابق الذي قدّم الشكوى، أن إتاحة استخدام البرنامج لشركة تعمل مع الجيش الإسرائيلي يتعارض مع مبادئها، ما يعني أن "غوغل" انتهكت قوانين الأوراق المالية في الولايات المتحدة، لأنّها خالفت سياساتها المعلنة، معتبراً ذلك تضليلاً للمستثمرين والجهات التنظيمية. في هذا السياق، نقلت "واشنطن بوست" عنه قوله إن "المشاريع التي عمل عليها في غوغل خضعت لعملية مراجعة داخلية صارمة للتأكد من توافقها مع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة"، كما أن "الموظفين كانوا يُذكّرون باستمرار بأهمية اتباع مبادئ الشركة". لكن موقف "غوغل" انقلب تماماً مع بدء الحرب على قطاع غزة، وأمسى "العكس هو الصحيح"، وفق الموظف الذي رفض الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام.

أشارت الشكوى إلى أن الطلب الذي أرسله المستخدم الإسرائيلي حول "جيميناي" مرتبط بالعمليات العسكرية الإسرائيلية خلال حرب الإبادة في غزة، من دون تقديم شواهد على ذلك. ومن غير الضروري أن تؤدي الشكوى تلقائياً إلى فتح تحقيق. بالمقابل، رفضت "غوغل" الاتهامات الواردة في الشكوى، وقال متحدث باسم الشركة إنها لم تنتهك مبادئها للذكاء الاصطناعي، معتبراً أن استخدام الحساب المذكور لخدمات الذكاء الاصطناعي "كان ضئيلاً للغاية ولا قيمة له". وتابع في بيان: "أجبنا عن سؤال عام حول الاستخدام، كما نفعل مع أي عميل، ولم نقدم أي مساعدة تقنية إضافية".

وليس إنكار "غوغل" للاتهامات الواردة في الشكوى غريباً، إذ أصرّت الشركة مراراً على أن شراكاتها مع حكومة الاحتلال تقتصر على جوانب غير عسكرية واستخباراتية، على الرغم من وجود أدلة عديدة تؤكّد تورّطها في التعاون مع جيش الاحتلال. وطوال أكثر من عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، نشرت وسائل الإعلام الغربية تقارير عديدة تثبت تواطؤ شركات التكنولوجيا مع الاحتلال في قتل ومراقبة الفلسطينيين.

بعد أن فازت مع "أمازون" بعقود لتوفير خدمات الحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية عام 2021، في المشروع المعروف باسم "نيمبوس"، أكّدت "غوغل" أن "العقد مخصّص لأعباء العمل التي تشغلها على منصتنا التجارية وزاراتُ الحكومة الإسرائيلية، مثل المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم، وليس موجهاً إلى أعباء عمل عسكرية حساسة للغاية أو سرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة الاستخبارات".

لكن مع بدء حرب الإبادة، تبيّن زيف ادعاءات الشركة، إذ كشفت مجلة تايم أن "غوغل" وقّعت على عقودٍ مع وزارة الدفاع الإسرائيلية. كما بيّنت صحيفة واشنطن بوست كيف سارع موظفون في "غوغل" إلى تزويد جيش الاحتلال بأدوات الذكاء الاصطناعي مطلع الحرب مع غزة. ونشرت وثيقة داخلية تشير إلى أن أحد الموظفين حذّر زملاءه من أن عدم الموافقة على طلبات وزارة الدفاع الإسرائيلية للحصول على المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي، قد تدفعانها إلى التوجه إلى "أمازون".

كانت "غوغل" قد أعلنت عن مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاص بها في عام 2018، بعد أن أدّت احتجاجات الموظفين إلى إلغاء الشركة تجديد عقد مع وزارة الدفاع الأميركية يتضمن تحليل لقطات مسيّرة. لكن، وبعد وقت قصير على عودة دونالد ترامب للرئاسة، حدّثت الشركة مبادئ الذكاء الاصطناعي الخاص بها في فبراير/شباط 2025، وألغت تعهداتها بعد استخدام تقنياتها لأغراض عسكرية وللمراقبة، مبرّرةً ذلك بالحاجة لمساعدة الحكومات الديمقراطية على مواكبة المنافسة العالمية في القطاع الصاعد. وفعلاً، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن برنامج "جيميناي" من "غوغل" صار أول خدمة ذكاء اصطناعي توفّر رسمياً لموظفي الوزارة على منصة خاصة بهم.