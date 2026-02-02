موظفو متحف اللوفر يمدّدون إضرابهم مجدداً

- يواصل موظفو متحف اللوفر إضرابهم الذي بدأ في ديسمبر احتجاجاً على ظروف العمل وتفاوت الأجور، مما أدى إلى إغلاق جزئي للمتحف مع احتمال اضطرابات في ساعات العمل. - رغم الإضراب، يبقى قسم الروائع الفنية مفتوحاً، حيث يضم أعمالاً شهيرة مثل الموناليزا وفينوس دو ميلو، بينما يعاني المتحف من آثار سرقة مجوهرات بقيمة 88 مليون يورو في أكتوبر الماضي. - صوّت أكثر من 300 موظف على استمرار الإضراب، مما كلف المتحف خسائر إيرادات تُقدّر بمليون يورو على الأقل.

مدّد قسم من موظفي متحف اللوفر الفرنسي، الاثنين، الإضراب الذي بدأوه في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجاً على سوء ظروف العمل وتردّي الأجور.

ومن المقرّر أن يبقى المتحف الأشهر في العالم مفتوحاً جزئياً، وتحديداً قسم الروائع الفنية الذي يضم مجموعة من أهم الأعمال مثل لوحة موناليزا وتمثال فينوس دو ميلو. ونبّه الموقع الرسمي للمتحف إلى احتمال وقوع اضطرابات في ساعات العمل وإبقاء بعض القاعات مغلقة أمام الجمهور. فيما قال النقابي كريستيان غالاني، لـ"فرانس برس"، إن "عدد الموظفين المشاركين في الإضراب ليس كافياً" لإغلاق المتحف بالكامل، كما حدث أربع مرات منذ بدء التحرك.

ويأتي هذا التحرك المطلبي الذي يُعدّ من الأطول في تاريخ متحف اللوفر في وقت لا يزال يعاني فيه من آثار عملية السطو التي تعرّض لها في 19 أكتوبر/تشرين تشرين الأول الماضي، وشهدت سرقة مجوهرات من كنوز التاج الملكي الفرنسي تعود إلى القرن الـ19، وتبلغ قيمتها أكثر من 88 مليون يورو.

وصوّت أكثر من 300 موظف، صباح الاثنين، في باريس، بالإجماع على مواصلة الإضراب الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي احتجاجاً على نقص الموظفين وتفاوت الأجور مع موظفين آخرين في وزارة الثقافة، وفقاً لبيان نقابي. وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، قدّرت إدارة متحف اللوفر الإيرادات التي خسرتها جرّاء هذا الإضراب بنحو مليون يورو على الاقل.

(فرانس برس)