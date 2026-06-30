موظفو روكستار غيمز يسعون إلى انتزاع اعتراف بنقابتهم

- يسعى موظفو روكستار غيمز للاعتراف بنقابتهم بالتعاون مع نقابة عمّال الألعاب بعد فصل جماعي واتهامات بمكافحة العمل النقابي. - الاعتراف بالنقابة سيجعل روكستار ثاني استوديو ألعاب في المملكة المتحدة يمتلك نقابة معترفاً بها، مما يوفر قنوات للتفاوض الجماعي وسط تزايد تسريح الموظفين. - في حال عدم الاعتراف الطوعي، قد تُبذل جهود تنظيمية أكبر، بما في ذلك احتمال تنظيم إضراب، لضمان حقوق العاملين وحمايتهم من الفصل التعسفي.

بعد أشهر من النقاش الذي أثارته عمليات الفصل الجماعي في شركة تطوير ونشر ألعاب الفيديو، روكستار غيمز (Rockstar Games)، دخلت الأزمة مرحلة جديدة مع تحرك الموظفين للحصول على اعتراف رسمي بنقابتهم؛ إذ يسعى مطوّرو لعبة غراند ثِفت أوتو (Grand Theft Auto) إلى الحصول على اعتراف رسمي بالنقابة، وذلك بعد عمليات التسريح الجماعية التي شهدتها الشركة العام الماضي.

في هذا السياق، توضح صحيفة ذا غارديان، أن مصممي ألعاب الفيديو وغيرهم من الموظفين في "روكستار غيمز"، بالتعاون مع نقابة عمّال الألعاب التابعة لاتحاد العمال المستقلين لبريطانيا العظمى (IWGB Game Workers Union) يسعون من أجل تحقيق الاعتراف النقابي قبل إصدار لعبة غراند ثفت أوتو 6 (GTA VI)، المقرر صدورها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن المتوقع أن تكون اللعبة واحدة من أكثر الألعاب مبيعاً على الإطلاق، وقد أفادت التقارير بأنها حققت نحو ثلاثة مليارات دولار أميركي (2.27 مليار جنيه إسترليني) عندما فُتح باب الطلبات المسبقة الأسبوع الماضي.

وقد يجعل هذا التوجّه نحو الاعتراف النقابي شركة روكستار ثاني استوديو لتطوير الألعاب في المملكة المتحدة يمتلك نقابة معترفاً بها رسمياً. وكانت شركة ZA/UM (زد إيه/يو إم) أول استوديو يوافق على الاعتراف بالنقابة في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وفي حال نجاح هذه الخطط، سيحصل العاملون على قنوات رسمية للتفاوض الجماعي مع الإدارة، كما سيحظى ممثلو النقابة وأعضاؤها بمزيد من الحماية والحقوق داخل بيئة العمل.

واتُّهمت "روكستار" العام الماضي بـ"مكافحة العمل النقابي" بعد فصل 31 عضواً من أعضاء النقابة في شهر أكتوبر الماضي. وتطعن نقابة عمّال الألعاب التابعة لاتحاد العمال المستقلين لبريطانيا العظمى (IWGB)، في قرارات الفصل أمام محكمة العمل. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الختامية في سبتمبر/أيلول، إذ سيُبتّ فيما إذا كان العاملون قد فُصلوا بطريقة غير قانونية بسبب مشاركتهم في أنشطة نقابية.

وقالت الشركة حينها، كما أوردت "ذا غارديان"، إن الموظفين فُصلوا بسبب مشاركتهم معلومات سرية، بما في ذلك تفاصيل محددة عن خصائص ألعاب قادمة، في منتدى عام. قال جوردان غارلاند، أحد الموظفين الذين استُغني عنهم، وعمل في الشركة لمدة 11 عاماً: "نأمل أن تعترف روكستار بالنقابة طوعاً. إننا ندعو روكستار إلى الاجتماع معنا، وأن تجعل من ذلك احتفالاً بالأشخاص الذين يجعلون تطوير هذه الألعاب ممكناً".

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وقال إن السعي إلى الاعتراف بالنقابة يهدف إلى "ضمان ألا يتكرر هذا النوع من الأمور [عمليات الفصل] مرة أخرى، ليس في روكستار فحسب، بل في أي مكان داخل صناعة ألعاب الفيديو". وأضاف أن صناعة ألعاب الفيديو تشهد "كثافة كبيرة في عمليات تسريح الموظفين"، معتبراً أن السبب في ذلك هو "الجشع".

تابع: "شهدنا العديد من عمليات استحواذ الشركات الكبرى على استوديوهات أصغر، ثم أقدمت تلك الشركات على ما تصفه بـ"تبسيط العمليات" أو "إعادة الهيكلة". هذا هو واقع الصناعة، ويبدو أن الوضع يزداد سوءاً مع تقلص عدد الاستوديوهات المستقلة". وأضاف أن ملايين الأشخاص الذين يلعبون ألعاب الفيديو ويستمتعون بها لا يفكرون غالباً في العاملين الذين يصنعونها.

وأضاف: "ويرجع ذلك جزئياً إلى الطريقة التي تُسوَّق بها الألعاب وتُباع للمستهلكين، إذ إن الأشخاص الذين يصنعون هذه الألعاب لا يكونون بالضرورة جزءاً من الحديث الدائر حولها أو من الحملات التسويقية الخاصة بها".

ومن المفهوم أنه إذا لم يتم اللجوء إلى الاعتراف الطوعي بالنقابة، فستُبذل جهود تنظيمية أكبر لضمان الاعتراف بها رسمياً، وقد يشمل ذلك تنظيم إضراب. وقالت شانتي إيستون-ستيل، منسقة الإنتاج في "روكستار نورث" (Rockstar North)، وهو مكتب المطور في مدينة إدنبرة: "بفضل العمل الدؤوب الذي بذله الكثير من أعضاء نقابتنا، سواء الذين ما زالوا يعملون معنا أو الذين فُصلوا في أكتوبر الماضي، أصبحنا الآن في موقف قوي بما يكفي للسعي إلى الحصول على الاعتراف الرسمي بالنقابة.

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وأضافت: "ورغم أن غياب زملائنا الذين فُصلوا يجعل هذه اللحظة المهمة مؤلمة، فإن أفضل طريقة لتكريم مساهماتهم الآن هي أن ننجح في المعركة التي ساعدونا على إطلاقها، وأن نجعلهم يشعرون بالفخر لأنهم كانوا جزءاً منها".

وفي إشارة إلى عمليات الفصل، قالت الشركة في بيان سابق: "اتخذت روكستار غيمز إجراءات بحق مجموعة صغيرة من الأفراد داخل المملكة المتحدة ودولياً، بعدما نشروا وناقشوا معلومات سرية (بما في ذلك خصائص محددة لألعاب قادمة وألعاب لم يُعلن عنها بعد) في منتدى عام، في انتهاك لسياسة الشركة والتزاماتهم القانونية. وإن الادعاءات التي تزعم أن قرارات الفصل كانت مرتبطة بالعضوية النقابية أو بالأنشطة النقابية هي ادعاءات كاذبة ومضللة تماماً".

وقال رئيس اتحاد العمال المستقلين لبريطانيا العظمى (IWGB)، أليكس مارشال: "افترض كثيرون أن قيام روكستار بفصل 31 عضواً من النقابة العام الماضي سيُضعف النشاط النقابي داخل الشركة، لكن الواقع هو أن النقابة أصبحت اليوم أقوى من أي وقت مضى. وتشير التقارير إلى أن لعبة غراند ثفت أوتو 6 (GTA VI) حققت بالفعل أكثر من ثلاثة مليارات دولار أميركي من مبيعات الطلبات المسبقة. ويمكن لمديري "روكستار" بسهولة أن يجلسوا إلى طاولة الحوار مع الأشخاص الذين صنع عملهم الدؤوب هذه الألعاب، وأن يمنحوهم صوتاً حقيقياً ومؤثراً داخل مكان عملهم".