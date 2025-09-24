موظفو الفضائية التربوية السورية بلا عمل ولا رواتب

- توقفت القناة الفضائية التربوية السورية عن البث فجأة في 14 سبتمبر، مما أدى إلى ترك 110 موظفين بلا عمل أو توضيح رسمي، مع عدم تلقيهم مستحقاتهم منذ تسعة أشهر ونقل بعضهم تعسفياً. - أُطلقت القناة في 2009 لبث الدروس التعليمية وكانت تابعة لوزارة التربية السورية، لكن تم إيقافها دون وثائق رسمية، مما أثار تساؤلات حول مصير العاملين ووعود الوزارة بترميم القناة. - لم تصدر وزارة التربية تعليقاً رسمياً حول الإغلاق، مما زاد الغموض والتكهنات، ويعكس أزمة أعمق في الإعلام التعليمي بسوريا، مع تحديات مالية وهيكلية تهدد بخسارة كوادر مدربة.

منذ 14 سبتمبر/ أيلول الحالي، تحوّل مبنى قناة الفضائية التربوية السورية فجأة من منبر للبث التعليمي إلى أبواب موصدة بالحديد. أمام هذه الأبواب، يقف موظفون بلا عمل، يوقعون على دفاتر دوام وضعوها بأنفسهم في محاولة يائسة لإثبات حضورهم. القرار الشفهي الذي أوقف البث وأفشل عمل نحو 110 موظفين لم تُعلن دوافعُه، تاركاً وراءه أزمة مهنية وإنسانية تعكس هشاشة إدارة الإعلام التعليمي في سورية.

قناة الفضائية التربوية السورية التي أُطلقت في 21 يونيو/ حزيران 2009 من دمشق، على قمري عربسات ونايل سات، كانت مخصصة لبث الدروس التعليمية والبرامج التربوية، قبل انتقال تبعيتها إلى وزارة التربية السورية. لكن قراراً شفهياً "لا وثائق رسمية تدعمه" أنهى عملها فجأة، تاركاً مصير العاملين فيها معلّقاً. يقول صفوان المحمد، أحد موظفي القناة، لـ"العربي الجديد": "أغلقوا المبنى فجأة، ولم يسمحوا لنا حتى بأخذ أغراضنا الشخصية. بعد أيام نقلونا إلى مدرسة ابن خلدون، وأُغلقت هي الأخرى، ثم إلى مقر مؤقت أغلقوه لاحقاً ولحموا بابه بالحديد، وأزالوا المصعد لمنعنا من الدخول. كأننا متهمون بجريمة. لم نتقاضَ مستحقاتنا المالية منذ تسعة أشهر!".

لم يقتصر القرار الشفهي على إيقاف البث فقط، بل طاول نحو 110 موظفين. أربعون منهم مثبتون على الملاك، بينما يعمل البقية وفق نظام "البونات" المؤقت خارج الملاك الإداري. توقفت رواتبهم منذ بداية العام، قبل فصلهم نهائياً هذا الشهر. وفق شهادات العاملين، نُقل بعضهم تعسفياً إلى محافظات بعيدة عن أماكن سكنهم، من دون شواغر حقيقية أو ضمانات لاستمرار عملهم. ووصف الموظفون ذلك بأنه "ضغط لدفعهم إلى الاستقالة". يقول راشد العمران، وهو مخرج عمل في قناة الفضائية التربوية السورية منذ سنوات: "عملنا تربوي بحت، نصور الدروس، نعدّ البرامج التعليمية، ولسنا طرفاً في أي إعلام سياسي. فجأة وجدنا أنفسنا عاطلين عن العمل، من دون راتب، ومن دون كتاب رسمي يوضح ما يجري". ويضيف: "يقولون إن القناة ستُرمم وتعود للبث، لكن لماذا نُفصل نحن؟ أليس من المفترض أن يُستفاد من خبراتنا بدل رميها بهذه الطريقة"؟

وناشد الموظفون المفصولون وزارة الإعلام التدخل لإعادتهم إلى عملهم أو توضيح مستقبلهم الوظيفي، لكن حتى الآن لم يتلقوا أي رد. يقول راشد: "نوقع يومياً على دفتر حضور نضعه نحن أمام مبنى مغلق، لعل أحداً يلتفت إلى أننا موجودون. لدينا التزامات عائلية وحياتية. هل يُعقل أن ينتهي الأمر بمربي أجيال ومهندسي بث إلى النوم في الشارع"؟

رغم قول الوزارة إن القناة تُرمم تمهيداً لإعادتها إلى البث، يشكك العاملون السابقون في نيّات استدعائهم من جديد. القرارات التعسفية الأخيرة أعادت الموظفين إلى مديرياتهم الأصلية، من دون مراعاة خبراتهم الإعلامية. تعلق ميسون الخالدي: "نحن لسنا أرقاماً يمكن حذفها بسهولة، نحن من صنع محتوى هذه القناة منذ ولادتها. نأمل أن يسمع أحد صوتنا، فهذه ليست طريقة للتعامل مع كوادر أمضت سنوات في خدمة التعليم".

حتى الآن، لم يصدر عن وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة أي تعليق رسمي يوضح أسباب الإغلاق أو خلفيات فصل الموظفين ونقلهم. هذا الصمت يزيد الغموض ويترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات حول الدوافع الحقيقية، خصوصاً مع الحديث عن نية إعادة القناة إلى البث من دون أي توضيح حول مصير الكوادر التي صنعت محتواها طوال السنوات الماضية. ويرى مراقبون أن ما يحدث في القناة يعكس أزمة أعمق في الإعلام التعليمي في سورية. غياب التخطيط الإداري وقرارات ارتجالية وسط تحديات مالية وهيكلية خانقة تجعل أي مشروع تعليمي إعلامي هشاً. وإغلاق القناة بلا تصور واضح لمستقبل الموظفين أو آلية عودتها إلى البث يكشف عن ثغرات في إدارة المؤسسات الإعلامية العامة. ويخشى العاملون أن يؤدي هذا النهج إلى خسارة كوادر مدرّبة، في وقت تحتاج فيه البلاد بشدة إلى دعم التعليم والتعلم عن بُعد، خصوصاً في المناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية للمدارس.