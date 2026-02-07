موظفون في "غوغل" يطالبونها بقطع علاقتها مع وكالات ترحيل المهاجرين

- يطالب موظفو غوغل بمزيد من الشفافية حول دور تقنيات الشركة في دعم إنفاذ قوانين الهجرة، معبرين عن قلقهم من استمرار العلاقات مع جهات إنفاذ القوانين بعد حوادث عنف. - في رسالة مفتوحة، دعا 900 موظف للكشف عن استخدام تكنولوجيا غوغل في الحكومة الأميركية، معربين عن استيائهم من إزالة تطبيقات تتيح الإبلاغ عن عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة. - طالب الموظفون بسحب تكنولوجيا غوغل من وزارة الأمن الداخلي ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة، وعقد اجتماع عام لمعالجة مخاوفهم بشأن الشراكات مع شركات مثل لوكهيد مارتن.

يواجه مسؤولون تنفيذيّون في شركة غوغل ضغوطاً متزايدة من موظفين يطالبونها بكشف دور تقنياتها في دعم حملة الحكومة الفيدرالية لتشديد إنفاذ قوانين الهجرة، ولا سيّما بعد أن ارتبطت تلك العمليات خلال الأشهر الماضية بحوادث عنف وسقوط قتلى.

وفي رسالة مفتوحة نُشرت أمس الجمعة، طالب نحو 900 موظف بدوام كامل في "غوغل" بمزيد من الشفافية حول كيفية استخدام تكنولوجيا الشركة داخل الحكومة الأميركية. وتمتلك الشركة عقوداً لتزويد وكالات فيدرالية بخدمات الحوسبة السحابية، كما ترتبط بأعمالٍ تتصل بإنفاذ قوانين الهجرة على المستوى الفيدرالي. وفي اتصالٍ مع "بي بي سي" أعقب نشر الرسالة، عبّر أحد موظفي "غوغل"، الذي أمضى سبعة أعوام في الشركة، عن "ذهوله" من استمرار الشركة في الحفاظ على علاقاتها مع جهات إنفاذ قوانين الهجرة.

وتأتي رسالة موظفي "غوغل" بعد رسالةٍ منفصلة نُشرت قبل أسبوعين ووقّعها مئات العاملين في شركات مختلفة، من بينها "أمازون" و"مايكروسوفت" و"ميتا"، دعت شركات التكنولوجيا كافة إلى وقف أعمالها التي تدعم حملة الحكومة الفيدرالية على الهجرة.

وخلال العام الماضي، صعّدت إدارة دونالد ترامب برنامجها لإبعاد المهاجرين قسراً، وأرسلت عناصر مسلّحة من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) ومن هيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP) إلى عددٍ من المدن. وأدّت عمليات تنفيذ تلك الإبعادات إلى مقتل مواطنين أميركيّين في حادثتَين بارزتَين، أثناء قيامهما بمراقبة عناصر فيدراليّين.

وعرّف الموظف الذي يقود المطالب الموجهة إلى الإدارة عن نفسه باسم أليكس، وأفاد بأنه التحق بالشركة قبل سبعة أعوام، وأضاف: "كنت فخوراً بالعمل في شركة لديها بوصلة أخلاقية. لم أعد فخوراً الآن". وأوضح أنه بات يجد الأمر "مستهجناً" أن يتوجه إلى عمله يومياً وهو يعلم أن جهوده تدعم عمل عناصر فيدراليّين داخل وزارة الأمن الداخلي، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وهيئة الجمارك وحماية الحدود، أو تُسهم في إزالة تطبيقاتٍ ترى السلطات أنها "مهدِّدة".

كما ذكر نص الرسالة، إعلان "غوغل" في أكتوبر/ تشرين الأول أنها أزالت من متجر "غوغل بلاي" عدة تطبيقات كانت تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن مشاهدات لعناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وتوثيقها، كما فعلت "آبل" أيضاً.

وتحدثت موظفة أخرى في "غوغل"، لـ"بي بي سي"، عن انضمامها إلى الشركة قبل نحو ثلاثة أعوام، لكنها أوضحت أنها لو كانت تعلم حينها بحجم عمل الشركة مع الوكالات الفيدرالية لما التحقت بها أساساً. وأضافت: "هذه ليست الشركة التي وقّعت للعمل لديها… لم أكن لأجري مقابلةً للعمل لدى متعهدٍ عسكري". وأفادت وأليكس بأنهما يرفعان صوتهما الآن ضد تعاون "غوغل" مع وكالات فيدرالية، لأنهما يرفضان أن تُسهم أعمالهما في "إجراءات مُعسكرة" ضد الناس، وفق تعبيرهما.

وأضافا أن مسؤولي الشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لـ"ألفابت" الشركة الأم لـ"غوغل" سوندار بيتشاي، لم يوضحوا حجم تعامل الشركة مع الحكومة الفيدرالية، ما دفع الموظفين إلى نشر الرسالة المفتوحة للمطالبة بمزيد من الشفافية. وتضمنت مطالب الموظفين أيضاً سحب تكنولوجيا "غوغل" من أي عملٍ داخل وزارة الأمن الداخلي، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وهيئة الجمارك وحماية الحدود، وتوفير حماية للعاملين من أنشطة إنفاذ قوانين الهجرة، وعقد اجتماعٍ عام شامل لمعالجة مخاوفهم.

وبالإضافة إلى خدمات "غوغل" السحابية المقدّمة لأقسام من الحكومة الفيدرالية، ذكرت الرسالة أن الشركة دخلت العام الماضي في شراكات مع شركة لوكهيد مارتن، وهي متعهد عسكري كبير، لنشر نماذج "جيميناي" للذكاء الاصطناعي ضمن منتجات وخدمات لم تُسمَّ، كما أشار إلى شراكة تجمع "غوغل" مع "بالانتير"، وهي شركة أميركية توفر جزءاً كبيراً من التكنولوجيا وأنظمة التشغيل المستخدمة في عمليات الأطراف الثلاثة، إضافةً إلى فروع القوات المسلحة الأميركية الستة.