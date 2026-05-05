موسيقي كندي يقاضي "غوغل" بعد وصفه بمجرم جنسي

رفع عازف كمان كندي دعوى مدنية ضد شركة غوغل متهماً إياها بالتشهير، من خلال تصنيف ذكائها الاصطناعي للموسيقي بأنه مجرم جنسي أثناء توليد ملخص عن حياته ومسيرته المهنية. ويطالب الموسيقي بـ500 ألف دولار كتعويضات عامة، و500 ألف دولار كتعويضات إضافية، و500 ألف دولار كتعويضات عقابية.

ورفع آشلي ماكايزيك الدعوى أمام المحكمة العليا في أونتاريو الكندية متهماً ميزة توليد الملخصات بالذكاء الاصطناعي "أوفرفيوز" بنشر ادعاءات تشهيرية حوله تقول إنه أدين بارتكاب جرائم جنائية متعددة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على امرأة، واستدراج طفل عبر الإنترنت بقصد الاعتداء الجنسي عليه، والاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي. وتضيف الدعوى أن "أوفرفيوز" ذكرت كذباً أن ماكايزيك مدرج في السجل الوطني للمجرمين الجنسيين مدى الحياة.

وجاء في الدعوى أنه "بصفتها مبتكرة ومشغلة خدمة الذكاء الاصطناعي، تتحمل غوغل أيضاً مسؤولية الإصابات والخسائر الناجمة عن عيوب تصميم هذه الخدمة. كانت غوغل على علم، أو كان ينبغي عليها أن تعلم، بأن خدمة الذكاء الاصطناعي غير كاملة، وأنها قد تعرض معلومات غير صحيحة".

وقال الموسيقي الحائز على جوائز عدة إنه علم بالمعلومات غير الدقيقة عندما أُلغي حفل موسيقي له كان مقرراً في 19 ديسمبر/كانون الأول، بعد شكاوى من الجمهور، مشيرين إلى المعلومات المضللة التي قرأوها على "غوغل". وقد صرّح سابقاً لوكالة الصحافة الكندية بأن المعلومات المضللة قد تركته يعاني من "خوف حقيقي" من الأداء، مضيفاً: "كنت أخشى على سلامتي الشخصية عند صعودي على المسرح بسبب ما وُصفت به. ولا أعلم إلى متى سيظل هذا الأمر يلاحقني".

وقد أصدر المنظمون لاحقاً اعتذاراً علنياً أكدوا فيه أن "القرارات استندت إلى معلومات خاطئة ولّدها بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي ربطك خطأً بجرائم لا علاقة لك بها. نأسف بشدة للضرر الذي لحق بسمعتك ومصدر رزقك". والأزمة أعلاه واحدة فقط من أزمات عدة تطرحها ملخصات "غوغل"، التي تقدّم إجابات مباشرة، مولّدة بالذكاء الاصطناعي، تكرّرت هلوساتها وأخطاؤها. وسبق مثلاً أن أزالت "غوغل" بعض ملخصاتها حول المحتوى الصحي بعد أن كشف تحقيق عن تعريض المستخدمين للخطر بسبب معلومات خاطئة ومضللة وفّرتها الملخصات.