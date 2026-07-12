موسيقى جمال سلامة... الحكاية المخبّأة بين النغمات

- التأثير الأكاديمي والفني: دراسة جمال سلامة في معهد تشايكوفسكي بموسكو ساهمت في تطوير الموسيقى المصرية من خلال دمج علوم الأوركسترا والهارموني الغربية، مما أضاف بعدًا جديدًا للموسيقى التصويرية في الأفلام والمسلسلات. - التجديد في الموسيقى الدينية والغنائية: أحدث سلامة نقلة نوعية في الموسيقى الدينية باستخدام التوزيع الأوركسترالي، وأعاد ترتيب الأنماط الأدائية للمطربين مثل شادية وسميرة سعيد، مما ساهم في انتشار ألحانه. - التوازن بين الحداثة والتقاليد: دمج سلامة الآلات الإلكترونية مع الأوركسترا التقليدية، محققًا توازنًا بين متطلبات السوق والقيم الفنية، رغم غياب النقد المعاصر لإرثه الموسيقي.

شكلت التجربة الأكاديمية للملحن المصري جمال سلامة (1945 - 2021)، في معهد تشايكوفسكي ببلدية موسكو، محطة مفصلية في صياغة هويته الفنية، إذ لم يتعامل مع علوم الأوركسترا والهارموني الغربية باعتبارها أطراً حديدية يجب فرضها على اللحن العربي، وإنما اتخذ منها أدوات مساعدة لإعادة بناء الجملة الموسيقية المصرية.

مكنته هذه الدراسة المعمقة من فهم الخصائص البنائية للموسيقى الكلاسيكية العالمية، وتوظيفها في إبداع الألحان المحلية، من دون المساس بجوهرها الوجداني. ويمكن لمن يختار بضعة ألحان للرجل، أن يدرك سريعاً مدى حرصه على تقديم فن موسيقي متميز ومغاير للسائد، مع امتلاك رؤية واضحة تعصمه من الوقوع في فخ "الاختلاف الفارغ"، الذي يصير بذاته هدفها حتى لو افتقر إلى أي عناصر جمالية.

صنع سلامة لنفسه حداثة موسيقية قائمة على العلم والمنهج، ومهدت الطريق لظهور شكل جديد للأغنية والموسيقى الآلية في الثلث الأخير من القرن العشرين. وفي معالجاته السينمائية والتلفزيونية، قدم الموسيقى التصويرية وكأنها بطل غير مرئي يمتلك قدرة توازي قدرة المخرج والممثل في دفع الحدث، وتفسير التحولات السيكولوجية العميقة للشخصيات.

تمثيلاً، تظهر ملامح هذه الفلسفة الدرامية بجلاء في فيلم "حبيبي دائماً" (1980) للمخرج كمال الشيخ. وضع سلامة لهذا العمل ثيمة موسيقية رئيسية اتسمت بالبساطة والعمق في آن، مرتكزاً على آلة البيانو والوتريات.

لم يرد للموسيقى أن تصف مشهد الفراق أو المرض بطريقة ميلودرامية فجة، وإنما جاءت مرثية هادئة تعبر عن حتمية القدر والصراع الداخلي لأبطال العمل. تحركت الوتريات في الخلفية ببطء مقصود، محاكية دقات القلب المتعبة، ومجسدة مناخ الفقد والوجع الإنساني، ما جعل من الموسيقى دليلاً شعورياً يقود المشاهد نحو ذروة المأساة من دون افتعال.

في فيلم "أفواه وأرانب" (1977) للمخرج هنري بركات، وظّف سلامة تكنيكاً يتناسب مع الواقعية الاجتماعية التي يطرحها العمل. اعتمد في بناء الثيمة على إيقاعات متلاحقة وجمل موسيقية قصيرة ومكثفة، تُشعر المشاهد بزحام الحياة، وسحق الفقر، والأزمة الديمغرافية والطبقية لأسرة تعيش تحت وطأة العوز.

استخدم الآلات النحاسية والخشبية بطريقة تثير شعوراً بالقلق والترقب، فصارت الموسيقى تعبر بصرياً وصوتياً عن حركة الأقدام وسرعة وتيرة العمل في القرية والمزرعة، وصاغ مفارقة نغمية واضحة بين عالم الريف المطحون وعالم المدينة المنظم، ما عمّق التباين الطبقي الذي أراد الفيلم إبرازه.

على صعيد الدراما التلفزيونية، حقق سلامة نقلة نوعية في مسلسل "ذئاب الجبل" (1993) للمخرج مجدي أبو عميرة. في هذا العمل، واجه سلامة تحدياً يتمثل في صياغة هوية صوتية للصعيد، تبتعد عن الكليشيهات الجاهزة المعتمدة على المزمار البلدي والربابة بشكلها البدائي. أعاد سلامة إنتاج الهوية الصعيدية أوركسترالياً، واعتمد على ثيمة أساسية حادة وصارمة تعكس قسوة العادات، وجفاء الجبل، وصراع الثأر.

مزج سلامة الآلات الشعبية المصرية بنسيج أوركسترالي كلاسيكي، فجاءت الشارة والموسيقى الداخلية بوزن ملحمي يعبر عن تراجيديا إنسانية تتجاوز الجغرافيا المحلية، لتخاطب الوجدان الإنساني العام. ساهمت هذه الرؤية في جعل الموسيقى عنصراً ثابتاً يمنح المشاهد إحساساً بالمكان والزمان فور سماع النغمة الأولى.

تكمن القيمة التحليلية لأعمال سلامة في قدرته على توظيف السيكولوجيا الموسيقية؛ فالنغمة لا تتبع الحركة، بل تسبقها أحياناً لتهيئة المتلقي سيكولوجياً، أو تأتي متأخرة لتعلق على الحدث بصوت شجي. برع في استخدام تلوين الآلات للتعبير عن تباين المشاعر، فكان يخصص آلة الفلوت للحظات البراءة والضعف الإنساني، وينتقل إلى الوتريات الكاملة عند تصاعد الأزمات، ويقحم الآلات الإيقاعية المركبة في لحظات الصدام والتحول التراجيدي.

ارتبطت الموسيقى الدينية في الوجدان العربي لعقود طويلة بقوالب إنشادية محددة، تعتمد في بنائها الأساسي على التواشيح التقليدية، والمونوفونية اللحنية، مع الاتكاء على الدفوف أو بعض الآلات الشرقية الفردية، كالتخت التقليدي ليشكل عنصراً إيقاعياً ثابتاً.

أحدث جمال سلامة تحولاً جذرياً في هذا النمط الإبداعي، ناقلاً الأغنية الدينية وشارة العمل الدرامي التاريخي من حيز الإنشاد الفردي المحدود، إلى آفاق العمل الملحمي الأوركسترالي الضخم، مستنداً في ذلك إلى وعيه الأكاديمي وخلفيته المعرفية ببناء الأوبرا والكنتاتا الكلاسيكية العالمية.

يتجسد هذا التغيير البنائي في موسيقى وألحان مسلسل "محمد رسول الله" (1980) وفي أجزائه اللاحقة، ومسلسل "لا إله إلا الله". في شارة "محمد رسول الله"، قدم سلامة للمطربة ياسمين الخيام، لحناً يظهر بجلاء الصياغة السيمفونية من خلال الاستهلال الحاد والمهيب الذي يصنع مناخاً من الإجلال التاريخي، قبل دخول صوت المطربة.

كما أن الكورال تجاوز أن يكون مجرد بطانة صوتية تردّد خلف المغني الأساسي، فوظفه سلامة ليصبح مجموعة صوتية مستقلة تتداخل بهارموني مركب، يمثل صوت الجماعة البشرية المؤثرة في الأحداث التاريخية، ما أضفى عمقاً درامياً يواكب جلال النص الذي صاغه الشاعر عبد الفتاح مصطفى.

برع سلامة في الألحان الروحية، برؤية تتيح حرية واسعة للتوزيع الأوركسترالي وتكنيك تعدد الأصوات. في الأغاني الدينية التي قدمها، مثل "ساعة ولد الهدى"، استبدل سلامة الإيقاع الرتيب السائد في الإنشاد القديم بإيقاعات أوركسترالية متدفقة، مستخدماً الآلات الهوائية والنحاسية لتعميق الإحساس بالمهابة، والوتريات الكاملة لصياغة لحظات الخشوع والسمو الروحي. هذا البناء جعل ألحانه الدينية تمتلك جاذبية جماهيرية واسعة، وباتت تنافس الأغاني العاطفية والاستعراضية في الانتشار، لقدرتها على مخاطبة عاطفة المستمع بأسلوب علمي متطور.

من الناحية التحليلية، يكمن التجديد عند سلامة في كونه تعامل مع النص الديني والتاريخي بوصفه ملحمة إنسانية تستوجب تلويناً صوتياً دقيقاً. كان يتنقل بمرونة بين جملة وأخرى مظهراً التباين بين جلال الذات الإلهية، ورقّة المدائح النبوية، وصخب الصراعات التاريخية في العصور القديمة.

رسخ هذا المزج الدقيق بين الروحانية الشرقية والتكنيك السيمفوني العالمي ركائز رؤيته التلحينية، واستطاع أن يقدم عدة براهين على أن الموسيقى الدينية قادرة على استيعاب أعقد العلوم الموسيقية الغربية مع الحفاظ على هويتها الروحية العميقة.

لم يقتصر دور جمال سلامة في الساحة الغنائية على صياغة جمل لحنية تتوافق مع الإمكانات الصوتية المعتادة للمطربين، إنما ارتكزت فلسفته التلحينية على إعادة ترتيب الأنماط الأدائية المستقرة عند المغني، وإعادة اكتشاف المساحات الصوتية المخفية التي لم يطرقها النظر التقليدي.

تميزت هذه المقاربة بجرأة واضحة في تغيير الأنماط الغنائية لعدد من نجوم الغناء في الثلث الأخير من القرن العشرين، والرهان على إيقاعات حديثة وتوزيعات أوركسترالية متطورة تتناسب مع النضج الفني للمطرب والتحول المتسارع في ذوق الجمهور.

تظهر هذه الرؤية بجلاء في تعاونه مع المطربة شادية، في أغان مثل "مشيت ع المواني"، و"قال لي كلام"، إذ طوّع سلامة قدرات شادية الصوتية لتواكب العصر الجديد، من دون التخلي عن مكانتها الفنية، فاستخدم إيقاعات معاصرة تتسم بالسرعة والتدفق، ومزجها بجمل لحنية شرقية أصيلة مشبعة بالتعبير.

في "مشيت ع المواني"، وظّف سلامة الوتريات الكثيفة لتصنع تموجات صوتية تحاكي حركة البحر، وجعل لحن الأغنية يتحرك في مساحات صوتية تبرز طاقة الشجن والنضج الدرامي في أداء شادية، مبتعداً عن أسلوب الدلع الخفيف الذي ميز بداياتها، ليقدمها صوتاً درامياً كبيراً.

لا يفرض سلامة لحناً جاهزاً على المطرب، لكنه يعيد دراسة خامة الصوت، ومناطق القوة والضعف فيه، ثم يصوغ لحناً وتوزيعاً يدفع المغني إلى الخروج من منطقة الراحة الأدائية (Comfort Zone). هذا النهج جعل منه صانعاً لهويات غنائية بديلة، استطاعت من خلالها أصوات مهمة أن تواكب لغة الثمانينيات الموسيقية السريعة والتكنولوجية. مثلاً، بقيت أغنية "محمد يا رسول الله" أشهر أعمال ياسمين الخيام منذ ظهورها أوائل السبعينيات وحتى اعتزالها، كما بقيت أغنية "قال جاني بعد يومين" أشهر وأبقى ما قدمته سميرة سعيد خلال مسيرتها الفنية.

حوّل الموسيقى التصويرية إلى بطل خفي يقود الإحساس ويصنع الدراما

شهدت فترة الثمانينيات من القرن العشرين تحولات جذرية في التقنية الموسيقية عالمياً وعربياً، مع دخول الآلات الإلكترونية، وأنظمة الصوت الرقمية الحديثة. واجه هذا التحول التكنولوجي هجوماً عنيفاً من أصحاب المزاج التقليدي، الذين رأوا في هذه التطورات تهديداً للموسيقى، وإضاعة للمشاعر الإنسانية. في المقابل، اتخذ جمال سلامة موقفاً مغايراً تمثل في استيعاب هذه التكنولوجيا وإخضاعها للمنهج الأكاديمي، واضعاً نفسه في قلب هذه التحولات مستفيداً من عراقة الماضي وحداثة الأغنية المعاصرة (Pop).

تعامل الرجل مع الأورغ الإلكتروني (Synthesizer) باعتباره آلة أوركسترالية إضافية تمتلك إمكانات تلوين صوتية غير محدودة. وظف هذه الآلات في صناعة خلفيات صوتية مركبة وإيقاعات متدفقة تدعم اللحن المصري والأوركسترا الوتري، من دون أن تزيح الآلات الحية عن صدارة العمل. يظهر هذا التوازن التقني في ألحانه الاستعراضية والأعمال التلفزيونية والمسرحية خلال تلك الحقبة، فزاوج بين رصانة الجملة اللحنية وحداثة الصوت الإلكتروني، ما منح أعماله جاذبية جماهرية مكنتها من منافسة الموسيقى الغربية الوافدة.

التزم جمال سلامة معادلة توازن بين التجارة والفن، فلم يرفض متطلبات السوق القائمة على السرعة والإيقاع، وفي الوقت ذاته لم ينزلق إلى مستويات الضعف التجاري ولا جواذب السوق.

صاغ ألحاناً تتسم بالخفة والرشاقة الجاذبة للمستمع العادي، لكنها مبنية على قواعد هارمونية دقيقة وتراكيب مدروسة تثير اهتمام المتخصصين. وبهذا الذكاء الإنتاجي والفني صارت موسيقاه تحقق انتشاراً تجارياً واسعاً، مع الاحتفاظ بقيمتها الفنية التي سمحت لها بالاستمرار والبقاء في الذاكرة المصرية المعاصرة.

على الرغم من الحضور الواضح لألحان وموسيقى جمال سلامة في الوجدان الجمعي العربي، واستهلاك أعماله بشكل يومي عبر شاشات التلفزيون، ومنصات التواصل الاجتماعي، وإعادة عرض المسلسلات التاريخية والدرامية، فإن هذا الإرث يواجه حالة من الغياب النقدي المعاصر. يقف اسم جمال سلامة اليوم في منطقة رمادية بين جيل العمالقة الكلاسيكيين وجيل الأغنية الشبابية الحديثة، ما أدى إلى تراجع تسليط الضوء على فرادة مشروعه الموسيقي مقارنة بملحنين آخرين نالوا حظاً أوفر من التوثيق والدراسة المستمرة.

وتتجلى هذه المفارقة في كون الأجيال الجديدة تستهلك ألحانه وتستحضرها في الثقافة الشعبية الرقمية المعاصرة، كاستخدام شارات مسلسلات مثل "ذئاب الجبل" أو "لا إله إلا الله" في سياقات تفاعلية مختلفة، من دون وعي بالهوية الفنية والجهد الموسيقي الذي يقف وراء هذه الصياغات النغمية.