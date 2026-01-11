موسم درامي مصري يراهن على التنوع في رمضان 2026

- يشهد موسم الدراما المصرية في رمضان 2026 تنوعًا كبيرًا في الأعمال، مع تركيز على الدراما الاجتماعية والقضايا الإنسانية مثل الخيانة الزوجية والطلاق والإنجاب. - تتصدر الدراما الاجتماعية العائلية المشهد بمسلسلات مثل "حق ضايع" و"الست موناليزا"، بينما تتناول الدراما الشعبية قضايا مثل تجارة السلاح، وتبرز قضايا المرأة في "الست موناليزا". - يشمل الموسم أعمالًا كوميدية مثل "المتر سمير" و"بابا وماما جيران"، وأعمالًا تشويقية مثل "بحجر واحد"، مما يعكس مشهدًا دراميًا مشبعًا بالحكايات المتنوعة.

اتضحت أخيراً خريطة الدراما المصرية في رمضان 2026 كاشفة عن موسم مزدحم بعدد كبير من المسلسلات يفوق ما قُدِّم في السنوات الماضية، مع تنوع واضح بين الاجتماعي والرومانسي والتشويقي والكوميدي، وإن كانت الغلبة الواضحة للدراما الاجتماعية والقضايا الإنسانية.

في هذا السياق، يبرز مسلسل "وننسى اللي كان" من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وإنجي كيوان وخالد سرحان ومنة فضالي ومحمد لطفي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد حمدي الخبيري. تدور أحداث العمل حول امرأة تتعرض للخيانة من زوجها، ما يؤدي إلى تصاعد الخلافات بينهما ويدفعها لاتخاذ قرار الانفصال. وعلى خط درامي قريب، يأتي مسلسل "حكاية نرجس" من بطولة ريهام عبد الغفور وحمزة العيلي وباسنت أبو باشا، تأليف عمار صبري وإخراج سامح علاء، في 15 حلقة تتناول معاناة امرأة بعد طلاقها بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، وما يترتب عن ذلك من ضغوط نفسية واجتماعية تقودها إلى سلسلة من الأكاذيب بحثاً عن العدالة.

الدراما الاجتماعية العائلية تحضر أيضاً في "حق ضايع"، بطولة أحمد صلاح حسني وأيتن عامر ونسرين أمين، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبد الخالق، بينما تميل الدراما الشعبية إلى التصعيد في "الكينج"، بطولة محمد إمام وميرنا جميل وكمال أبو رية وسامي مغاوري وعمرو عبد الجليل، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل. تدور أحداث "الكينج" حول شخصية حمزة الدباح المنتمي إلى إحدى العصابات الدولية لتجارة السلاح. وفي إطار اجتماعي مشحون، يقدم مسلسل "إفراج" من بطولة عمرو سعد وتارا عماد، وتأليف ورشة كتابة وإخراج أحمد خالد موسى، قصة الشاب عباس الذي تنقلب حياته بعد تعرضه لعملية نصب، رغم سعيه الدائم لتحسين وضعه الاجتماعي.

إضافة إلى ذلك، تحضر قضايا المرأة بقوة عبر مسلسل "الست موناليزا"، بطولة مي عمر وسوسن بدر وشيماء سيف وإنجي المقدم ووفاء عامر، تأليف محمد سيد بشير وإخراج محمد علي. في هذا العمل، تواجه امرأة نهاية تجربة زواج فاشلة وتعيد ترتيب حياتها.

في المقابل، يعود الصراع مع الغيبيات في الجزء السادس من "المداح"، بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ويسرا اللوزي، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

أما الأعمال ذات الطابع الكوميدي الاجتماعي، فتتمثل في "المتر سمير" من بطولة كريم محمود عبد العزيز وناهد السباعي، ومن تأليف ممدوح متولي وإخراج خالد مرعي. تدور أحداث العمل في 15 حلقة حول محامٍ يعيش توتراً دائماً بسبب خلافاته مع طليقته. وفي إطار تشويقي مختلف، يقدم "بحجر واحد"، بطولة دياب ومصطفى غريب ومريم الجندي، تأليف مهاب طارق وإخراج إسلام خيري، قصة مجموعة من المجرمين والنصابين الباحثين عن خزينة ألماس في فرنسا.

وتعود الحكايات النسائية الجماعية في "نون النسوة"، بطولة مي كساب وهبة مجدي وأحمد فهيم، وتأليف محمد الحناوي وإخراج إبراهيم فخر، عبر 15 حلقة عن نساء يواجهن تحديات الحياة، بينما يناقش "بابا وماما جيران"، بطولة أحمد داود وميرنا جميل، وتأليف ولاء الشريف وإخراج أحمد عبد الوهاب، قضايا الأسر وتربية الأبناء. ويطرح مسلسل "سوا سوا"، بطولة أحمد مالك وهدى المفتي وتأليف مهاب طارق وإخراج عصام عبد الحميد، صدامات الفوارق الطبقية وتأثيرها على العلاقات الإنسانية.

في خط التشويق والصراع، يأتي "فن الحرب" من بطولة يوسف الشريف وشيري عادل، وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، حول شاب يُجبر على إدارة أعمال والده بعد سجنه ظلماً، بينما يقدم "علي كلاي"، بطولة أحمد العوضي ودرة، وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، قصة ملاكم معتزل يدخل في صراعات تجارية عنيفة. ويتناول "رأس الأفعى"، بطولة أمير كرارة وشريف منير، وتأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، مواجهة أجهزة الدولة تهديدات تمس أمن البلاد.

تتنوع بقية الأعمال بين الصعود الاجتماعي في "بيبو" من بطولة إسلام إبراهيم وسيد رجب، وفقدان الذاكرة في "درش" من بطولة مصطفى شعبان، وقصة الأب المظلوم في "أب ولكن"، بطولة محمد فراج، وصراع الأشقاء على الميراث في "أولاد الراعي" من بطولة ماجد المصري وخالد الصاوي. ويحضر الرومانس في "على قد الحب" من بطولة نيلي كريم وشريف سلامة، والتحولات المفاجئة في "اللون الأزرق"، بطولة جومانا مراد وأحمد رزق، والدراما القضائية الإنسانية في "فرصة أخيرة" من بطولة محمود حميدة وطارق لطفي.

تستكمل الخريطة بأعمال مثل "كان ياما كان" عن الحياة الزوجية بعد عشر سنوات، و"فخر الدلتا" عن شاب ينتقل من الأقاليم إلى القاهرة، و"اتنين غيرنا" الذي يجمع آسر ياسين ودينا الشربيني في قصة حب غير متوقعة، إلى جانب "البخت" الذي يتناول عالم الاتجار بالآثار، و"عين سحرية" حول استغلال التكنولوجيا، و"توابع" الذي يغوص في عالم الصحافة والدارك ويب، فضلاً عن أعمال تشويقية مثل "قطر صغنتوط" و"حياة أو موت".

تضم الخريطة مسلسلات لم يُحسم عرضها بعد مثل "السرايا الصفرا" و"خانة فاضية"، إضافة إلى أعمال تتناول غسيل الأموال مثل "حد أقصى"، والدراما النفسية القاتمة في "عنبر الموت"، والعودة الكوميدية التشويقية في الجزء الثاني من "النص"، ودراما الحقب الزمنية في "مناعة"، وأخيراً "ابن النصابة، بطولة كندة علوش، الذي يرصد تحولات محامية بعد اختفاء زوجها المفاجئ.

بهذه الكثافة، يبدو موسم رمضان هذا العام مشبعاً بالحكايات والشخصيات، في مشهد درامي يراهن على التنوع أكثر من الرهان على القلة المنتقاة.