موسم الدراما الرمضانية 2027... الأفكار على الطاولة

- تعاون جديد بين "سيدرز آرت برودكشن" وتيم حسن: بعد نجاح مسلسل "مولانا"، يعود تيم حسن للتعاون مع الكاتب عمر أبو سعدى في عمل جديد يستند إلى قصة واقعية من دمشق، يعكس الموجة الدرامية بعد سقوط النظام السوري. - "كذبة سودا" في رمضان 2027: انتهت "وايز برودكشن" من تصوير المسلسل الذي تأجل عرضه، ويشارك فيه سيرين عبد النور ومحمد الأحمد، ويتناول أزمة اجتماعية ضمن أحداث مشوقة. - عودة التعاون بين نادين جابر وماغي بو غصن: تعمل نادين جابر على مسلسل جديد لماغي بو غصن، بعد غياب الموسم الماضي، مستندة إلى الواقع اللبناني، مما يعزز شراكتهما مع "إيغل فيلمز".

بدأت تظهر صُور عدد من المسلسلات المرشحة للانضمام إلى موسم الدراما الرمضانية في فبراير/ شباط 2027، رغم أن شركات الإنتاج لا تزال في مرحلة تطوير المشاريع وطرح الأفكار الجديدة لأعمال يُفترض تصويرها خلال الخريف المقبل.

قبل أيام، أُعلن بصورة غير رسمية عن تعاون جديد يجمع شركة "سيدرز آرت برودكشن" بالفنان تيم حسن، بعد النجاح الذي حققه مسلسل "مولانا" من إخراج سامر البرقاوي في الموسم الماضي. إلا أن هذا المشروع سيشهد عودة تيم حسن إلى التعاون مع الكاتب عمر أبو سعدى للمرة الرابعة، بعد مسلسلات "الزند - ذئب العاصي" (2023)، و"تاج" (2024)، و"تحت سابع أرض" (2025).

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن العمل المنتظر عرضه في الموسم المقبل يستند إلى قصة واقعية من قلب دمشق، في سياق يتماشى مع الموجة الدرامية التي برزت بعد سقوط النظام السوري في ديسمبر/ كانون الأول 2024، واتجاه عدد كبير من المنتجين إلى تناول موضوعات القمع والسجون ومراكز النفوذ في سورية بعد أكثر من خمسين عاماً من حكم عائلة الأسد.

في المقابل، انتهت شركة "وايز برودكشن" من تصوير مسلسل "كذبة سودا"، الذي كان مطروحاً في البداية للعرض خلال موسم رمضان الماضي. وترددت لاحقاً معلومات عن إمكانية عرضه خلال الصيف، قبل أن يُحسم الأمر بإعلان الشركة المنتجة إدراجه ضمن قائمة أعمال رمضان 2027.

المسلسل من تأليف مؤيد النابلسي وإخراج باسم السلكا، وتشارك في بطولته سيرين عبد النور، ومحمد الأحمد، وباسم ياخور، وقد صُوِّر بين لبنان وأبوظبي، فيما تواصل الشركة المنتجة استكمال المراحل النهائية من العمل تمهيداً لدخوله مرحلة المونتاج والتحضير للعرض العام المقبل. تشير المعلومات المتوافرة إلى أن المسلسل يتناول أزمة اجتماعية تلقي بظلالها على إحدى العائلات ضمن أحداث مشوقة تتخللها قصة حب.

بدورها، كشفت الكاتبة نادين جابر أنها تعمل حالياً على كتابة مسلسل جديد للفنانة ماغي بو غصن، في عودة للتعاون بينهما بعد غياب خلال الموسم الماضي. وكان ذلك الغياب نتيجة رغبة الطرفين في خوض تجارب مختلفة، إذ اختارت ماغي بو غصن آنذاك بطولة مسلسل "بالحرام"، من إخراج فيليب أسمر وكتابة شادي كيوان وفادي حسين، الذي تناول قضية ابتزاز المراهقين عبر المنصات الإلكترونية البديلة. ويبدو أن نادين جابر أعدّت هذه المرة حكاية جديدة تنطلق أيضاً من الواقع اللبناني، بما يعزز شراكتها الممتدة لسنوات مع ماغي بو غصن وشركة "إيغل فيلمز".