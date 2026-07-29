موسكو تلاحق مؤسس تليغرام دولياً بتهمة التواطؤ في أنشطة إرهابية

- أصدرت روسيا مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس تليغرام، بافيل دوروف، بتهمة التواطؤ في "أنشطة إرهابية"، حيث يُتهم التطبيق بعدم إزالة روبوت محادثة يُستخدم لتدريب شبان روس على أنشطة تخريبية. - اعتقلت السلطات الروسية 46 شاباً روسياً بتهمة الاعتداء على قوات الأمن وتنفيذ أعمال تخريبية، حيث تواصلت معهم الأجهزة الأوكرانية عبر روبوت محادثة منتحلة شخصيات فتيات. - دوروف، الذي يحمل جوازات سفر فرنسية وإماراتية، يواجه اتهامات سابقة في فرنسا، وينتقد السلطات الروسية لتقييدها الوصول إلى تليغرام، متهماً إياها بقمع حرية التعبير.

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، إصدار مذكرة توقيف دولية بحق مؤسس منصة تليغرام ومديرها بافيل دوروف، المولود في روسيا والذي يحمل جوازي سفر فرنسياً وإماراتياً، بتهمة التواطؤ في "أنشطة إرهابية". وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان، أن "مذكرة توقيف دولية صدرت" بحق دوروف الموجود حالياً في فرنسا، وأشار إلى أنه يواجه اتهامات بـ"التواطؤ في أنشطة إرهابية في إطار تحقيق جنائي" بشأن قيام الأجهزة الخاصة الأوكرانية بتدريب شبان روس لتنفيذ أنشطة تخريبية.

واتهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تطبيق تليغرام بالتقاعس عن إزالة روبوت محادثة للمواعدة يحظى بشعبية، تستخدمه الأجهزة الخاصة الأوكرانية لتدريب شبان روس على "أنشطة إرهابية وتخريبية". وبحسب البيان، أُلقي القبض خلال يوليو/ تموز 2025، في مناطق روسية مختلفة، على 46 روسياً، تراوح أعمارهم بين 12 و22 عاماً، استخدموا برنامج "ليو ماتش بوت" المحظور في روسيا، بتهمة الاعتداء على عناصر من قوات الأمن وتنفيذ أعمال تخريب استهدفت منشآت للطاقة والنقل.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أن عناصر في الأجهزة الخاصة الأوكرانية تواصلوا مع هؤلاء الشبان الروس عبر هذا الروبوت، منتحلين شخصيات فتيات شابات، بهدف ممارسة ضغوط عليهم لاحقاً ودفعهم إلى الاعتداء على عناصر من الشرطة وإضرام النار في منشآت.

خلافات قديمة بين مؤسس تطبيق تليغرام وروسيا

كانت السلطات الروسية قد فتحت تحقيقاً مع دوروف في فبراير/ شباط الماضي، وهو يحمل أيضاً جنسية الإمارات العربية المتحدة، بعدما انتقد حملة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي. واتهمته صحيفة روسيسكايا غازيتا الحكومية آنذاك بأنه "يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي والسياسي" في روسيا، وزعمت أنه يخضع لتأثيرات خارجية.

من جهته، اتهم دوروف السلطات في موسكو باختلاق "ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى تليغرام، في إطار سعيها إلى قمع الحق في الخصوصية وحرية التعبير"، واصفاً ذلك بأنه "مشهد محزن لدولة تخشى شعبها".

وجاء ذلك بعدما فرضت هيئة الرقابة الروسية على الاتصالات قيوداً على الوصول إلى تطبيق تليغرام الذي يحظى بشعبية واسعة في البلاد، متهمة المنصة بعدم الامتثال للقوانين المحلية المتعلقة بتخزين البيانات الشخصية. كذلك حظرت الهيئة خدمات المكالمات الصوتية والمرئية عبر التطبيق في أغسطس/آب من العام الماضي.

وكان دوروف قد أُوقف في فرنسا عام 2024 حيث وجهت إليه اتهامات بالتواطؤ في نشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال وجرائم أخرى عبر "تليغرام". ومنذ ذلك الحين، تعهد بتحسين آليات تعامل التطبيق مع المحتوى غير القانوني والضار، وتسهيل استجابة المنصة لطلبات السلطات، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق أمام القضاء الفرنسي.