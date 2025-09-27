"موركس دور" واحتفالية اليوبيل الفضي

- احتفلت لجنة "موركس دور" بيوبيلها الفضي تحت شعار "25 عاماً، فجر جديد... مستقبل مشرق"، بحضور وزيري الإعلام والسياحة في لبنان، وشهد الحفل تكريم شخصيات بارزة في الغناء والدراما والموسيقى والإعلام. - تميز الحفل بتكريم الفنانين الراحلين مثل زياد الرحباني، وتقديم عروض غنائية من الفنانين المكرمين، مع حضور لافت لفنانين مثل آمال ماهر وتيم حسن، رغم غياب بعض الأسماء البارزة. - فاز مسلسل "بالدم" بجائزة أفضل مسلسل لبناني عربي، واستحدثت جوائز جديدة لتكريم الناشطات على المنصات البديلة، مما أثار بعض الانتقادات.

برعاية وزارتي الإعلام والسياحة في لبنان، واحتفالًا باليوبيل الفضي، أقامت لجنة "موركس دور" مهرجانها السنوي تحت شعار 25 Years, New Dawn… Bright Future، أي "25 عاماً، فجر جديد... مستقبل مشرق"، في صالة السفراء في كازينو لبنان، الأحد الماضي، بحضور وزير الإعلام بول مرقص ووزيرة السياحة لورا لحود. قدّم وسام حنا المهرجان مباشرةً على شاشة إل بي سي آي وقناة اليوم عبر منصة Orbit Now.

كما جرت العادة، شملت التكريمات أسماء فنية مهمة، أثبتت حضورها وتميّزها في الغناء والدراما والموسيقى والإعلام من دول متعددة، وشهد الحفل تقديم باقات غنائية أداها الفنانون الفائزون والمكرمون. ولم تغب لفتة التكريم للفنانين الذين غادروا خلال العام، على رأسهم الراحل زياد الرحباني (1956 - 2025)، إذ أدّت المغنية المصرية آمال ماهر برفقة المايسترو جوزيف مراد أغنية "حبوا بعضن"، فيما قدم يوسف الخال والفنانتان نور الحلو وكريستيان نجار باقة من أغاني الراحل التي كتبها ولحنها بنفسه.

ورغم بعض الفوضى التي شهدها الحفل، كان موسم "موركس دور" هذا العام جيداً مقارنةً بالسنوات السابقة، مع إجماع على استحقاق المكرمين الجوائز، لا سيما تكريم المبدعات في الدراما مثل ليليان نمري من لبنان، وشكران مرتجى من سورية. حضرت الفنانة المصرية آمال ماهر وزميلتها نوال الزغبي وتامر عاشور، وكرموا، كما حضر تيم حسن ورفيق علي حمد، فيما تغيبت الممثلة السورية كاريس بشار بسبب السفر، وكذلك عاصي الحلاني. كما كُرّمت الممثلة المصرية أمينة خليل ومواطنها ماجد المصري.

بدوره، قال الممثل السوري تيم حسن، المقيم في لبنان، في تصريحات إلى "العربي الجديد"، إن الجائزة تمثل محطة إثبات نجاحه كل عام، إذ يدفعه النجاح المستمر إلى العمل أكثر. أضاف في حديث عن دوره في مسلسل "تحت سابع أرض" الذي عُرض في رمضان الماضي، أنه كان دوراً جديداً بالنسبة له، وأنه مع المخرج سامر البرقاوي (الذي كُرم هو أيضاً في الحفل) عَمِلا بجد لإظهار شخصية ضابط الأمن الذي يقع فريسة للفساد، واحتاج الدور إلى أشهر من العمل حتى خرج بالصورة التي حققت النجاح.

وفاز مسلسل "بالدم" لشركة إيغل فيلم بجائزة أفضل مسلسل لبناني عربي، وهي المرة الأولى التي ينال فيها مسلسل لبناني هذه الجائزة. ورغم بعض الثغرات، حصد العمل عدة جوائز شملت الكاتبة نادين جابر، والمخرج فيليب أسمر، والممثلة جوليا قصار، إلى جانب رفيق علي أحمد وسمارة نهرا. وعن المسرح، فاز الكاتب والمخرج يحيى جابر والممثلة أنجو ريحان عن مسرحية "مجدرا حمرا" التي عُرضت مراراً في الأعوام الأخيرة. كما استحدثت جوائز جديدة هذا العام، شملت بعض الناشطات على المواقع البديلة، لمحاولة جذب الجمهور فكُرّمت بيسان إسماعيل، المغنية السورية التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة عبر المنصات المتخصصة، رغم أنها لا تزال في بداية مشوارها وتفتقد أدوات النجومية، ما أثار انتقادات كثيرة.

تجاوزت لجنة مهرجان موركس دور عامها الخامس والعشرين، ولا تزال الأقوى كونها أول جائزة سنوية تختص بالتكريم باستمرار.