موجة حجب لحسابات موثّقة على "إكس" في الإمارات

- أعلنت منصة "إكس" عن حجب حسابات موثقة في الإمارات، منها حساب الباحث مارك أوين جونز، استجابةً لطلبات قانونية محلية، مع بقاء الحسابات متاحة خارج الإمارات. - وثيقة من النيابة العامة الإماراتية كشفت عن قرار حجب حسابات بسبب نشر محتوى "مضلّل" و"مسيء"، استناداً إلى قوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة الشائعات. - دعا رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى الحذر في التعامل مع المحتوى على مواقع التواصل، مؤكداً على أهمية الوعي وتجاهل المهاترات لحماية المجتمع الإماراتي.

أعلنت عشرات الحسابات الموثقة على "إكس" (تويتر سابقاً) ، بينها صفحات إخبارية من جنسيات مختلفة، عن حجبها في الإمارات العربية المتحدة، بعد تلقيها إشعارات رسمية من المنصة، اليوم الأربعاء، تفيد بتقييد محتواها استجابةً لطلبات قانونية محلية.

ومن بين هذه الحسابات حساب الباحث والأكاديمي المتخصص في مجالات التضليل والدعاية والاستبداد الرقمي في وسائل التواصل الاجتماعي مارك أوين جونز، إذ أعلن أن حسابه أصبح محجوباً داخل الإمارات، ونشر رسالة من "إكس" تفيد بأن المنصة تلقت أمراً من جهة تنظيمية حكومية يفيد بأن محتواه ينتهك قوانين الدولة، وأنه جرى حجبه جغرافياً داخل الإمارات مع بقائه متاحاً خارجها.

X has informed me that my account has been blocked in the UAE. Long story short it's cos I'm too handsome pic.twitter.com/FLGylVdxdm — Marc Owen Jones (@marcowenjones) April 15, 2026

وتداول مستخدمون آخرون إشعارات مماثلة بصيغة متطابقة، ما يشير إلى تنفيذ جماعي للإجراء. ومن بين الحسابات التي شملها الحجب داخل الإمارات، وكلها موثقة بالعلامة الزرقاء من "إكس": الـ"يوتيوبر" المصري عبد الله الشريف، وشكري سوداني (يصف نفسه بأنه جندي مدافع عن السودان)، والصحافي اليمني أحمد الشلفي، والمذيع المصري أيمن عزّام، والصحافي اليمني عامر الدميني، والـ"يوتيوبر" وصانع المحتوى المصري ياسر العمدة، والمدون والناشط الحقوقي السوداني ياسين أحمد، والصحافي اليمني الصالح منصر اليافعي، والمحامي والناشط الحقوقي اليمني محمد المسوري، إضافة إلى حسابي "أخبار إيران بالعربية" و"اليمن الآن".

وتؤكد الإشعارات التي تلقاها أصحاب الحسابات أن الحجب تم بناءً على طلب من جهة رسمية، مع التزام المنصة بسياساتها المتعلقة بـ"حجب المحتوى حسب الدولة"، حيث يُقيّد الوصول داخل النطاق الجغرافي المعني من دون إزالة المحتوى عالمياً.

بالتوازي، تكشف وثيقة صادرة عن النيابة العامة الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة عن قرار رسمي يحمل الرقم AGO/2026/0291، بتاريخ 31 مارس/آذار 2026، يقضي بـ"إيقاف وحجب حسابات على بعض منصات التواصل الاجتماعي"، استناداً إلى قوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وبحسب نص القرار، فإن السلطات الإماراتية رصدت "شبكة حسابات" تنشط على عدة منصات، بينها "إكس"، وتنشر محتوى وصفته بأنه "مضلّل" و"مسيء" و"يؤثر على الرأي العام"، ما "دفع إلى إصدار قرار بحجب هذه الحسابات أو منع الوصول إليها داخل الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة والمنصات المعنية".

ولا يحدّد القرار عدد الحسابات المشمولة أو معايير اختيارها بشكل تفصيلي، إلا أن الحالات المعلنة حتى الآن، والتي تشمل حسابات موثّقة وأكاديمية وصحافية، تشير إلى أن الإجراء يطاول طيفاً واسعاً من المستخدمين.