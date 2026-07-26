موجات الحر تنعش صالات السينما في فرنسا

- شهدت قاعات السينما في فرنسا زيادة كبيرة في الإقبال خلال موجات الحر، حيث جذبت برودة القاعات الفرنسيين بعيداً عن الحرارة، مما أدى إلى استقبال أكثر من ثلاثة ملايين مشاهد بين 17 و23 يونيو، بزيادة 50% عن العام الماضي. - ساهمت عوامل مثل التخفيضات وارتفاع درجات الحرارة وتوافر أفلام جذابة في زيادة الإقبال، لكن لم تترجم الزيادة إلى أرباح كبيرة بسبب تكاليف التكييف والعروض المخفضة. - أطلقت مبادرات مثل "سينما ومكيّف" في باريس لتوفير تذاكر مخفضة، مما ساعد في جذب جمهور جديد وتوسيع دائرة الروّاد رغم الأرباح المحدودة.

لم تعد قاعات السينما في فرنسا، خلال موجات الحر المتعاقبة التي يواجهها البلد منذ نهاية مايو/أيار، مكاناً لمشاهدة الأفلام فحسب، بعدما تحولت برودتها إلى سبب إضافي يدفع كثيراً من الفرنسيين إلى حجز تذاكرهم وقضاء ساعات الظهيرة بعيداً عن البيوت والأماكن شديدة الحرارة.

وظهر أثر ذلك سريعاً في شبّاك التذاكر، إذ استقبلت القاعات الفرنسية أكثر من ثلاثة ملايين مشاهد بين 17 و23 يونيو/حزيران الماضي، بزيادة بلغت 50% مقارنةً بالأسبوع نفسه من العام الماضي.

وجاء هذا الإقبال فيما كان قطاع السينما الفرنسي يسجّل بداية تعافٍ بعد عام صعب، فقد باعت الصالات أكثر من 13 مليون تذكرة خلال يونيو، بزيادة تتجاوز 14% عن الشهر نفسه من عام 2025، ليسجّل القطاع ثاني أفضل حصيلة له في هذا الشهر منذ عام 2013، بعد الرقم الاستثنائي المسجّل في 2024.

وساهمت التخفيضات التي رافقت إقامة "عيد السينما" نهايةَ الشهر الماضي في هذه النتيجة، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وتوافر أفلام استطاعت جذب فئات واسعة من الجمهور.

ولا تعني زيادة عدد التذاكر ارتفاع أرباح القاعات بالنسبة نفسها، إذ ترافق الحر مع تشغيل أجهزة التكييف ساعات أطول، كما جاء جزء من الإقبال خلال عروض بأثمان مخفّضة أو عبر تذاكر دفعت ثمنها جهات عامة.

لكن امتلاء مقاعد الصالات خلال فترة الظهيرة، بعدما كان يمكن أن يبقى كثير منها شاغراً، وفّر للقاعات دخلاً إضافياً، وعرّف بعضها إلى مشاهدين لم يكن جزءٌ منهم من مرتادي الصالات.

وكانت سيلفي، وهي أستاذة جامعية متقاعدة، من بين الذين دفعتهم موجة الحر الأخيرة إلى تكرار الذهاب إلى السينما، إذ اصطحبت حفيدها إلى عروض أفلام ثلاث مرات خلال عشرة أيام. وتزامنت الموجة مع بدء العطلة المدرسية وقضاء الطفل وقتاً أطول معها، فيما كان البقاء في المنزل "غير ممكن بين الظهيرة والمساء"، بحسب ما قالت لـ"العربي الجديد". وأضافت أن قاعة السينما المكيّفة في ضاحية مونروج، جنوبي باريس، حيث تقيم، وفّرت لهما "وقتاً للتسلية ومكاناً يمكن التنفس فيه"، وأصبحت إحدى وجهاتهما الأساسية هرباً من الحر، إلى جانب مكتبات العاصمة ومتاحفها، وأحياناً المتاجر.

ولاحظ العاملون في بعض دور العرض الباريسية أن العديد من المشاهدين جاؤوا إلى السينما بحثاً عن البرودة أولاً، ثم اختاروا بعد وصولهم الأفلام التي يريدون مشاهدتها.

قال إريك جوليفالت، العامل في سينما ليسكوريال في الدائرة الثالثة عشرة في العاصمة الفرنسية، لـ"العربي الجديد"، إنه سجّل "إقبالاً أكبر من المعتاد خلال الأيام الحارة التي عشناها في نهاية يونيو". لكنه يربط هذه الزيادة أيضاً بتزامن الفترة نفسها مع إقامة "عيد السينما"، وهي فعالية شعبية سنوية تستمر أربعة أيام، ويجري خلالها خفض أسعار التذاكر لاستقطاب جمهور أوسع إلى القاعات. وأشار جوليفالت إلى أن "انخفاض سعر التذاكر جعل اختيار القاعات المكيّفة أسهل لكثير من الناس".

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وتزامنت موجة الحر مع عرض الصالات الفرنسية عدداً من الأفلام التجارية الموجّهة إلى جمهور واسع، ما عزّز الإقبال على القاعات.

فقد تجاوز الجزء الخامس من "توي ستوري"، للمخرج أندرو ستانتون، مليون مشاهد خلال أسبوعه الأول، فيما جذب فيلم الرعب "باك رومز"، للمخرج كين بارسونز، نحو 500 ألف مشاهد. وواصل فيلم أنتونان بودري "معركة ديغول: العصر الحديدي" بدوره توسيع جمهوره، بعدما ساهمت الانطباعات الإيجابية في رفع الإقبال عليه إثر انطلاقة بدت بطيئة.

وقابل هذا التوجه المتزايد إلى قاعات السينما ظهورُ مبادرات محلّية شجعت عليه، كما فعلت بلدية الدائرة العاشرة في باريس التي ضمّت ثلاث قاعات عرض مستقلّة إلى خطتها لمواجهة موجة الحر.

وأطلقت البلدية، بالتعاون مع سينمات "لوكسور" و"لارشيبيل" و"لو برادي"، مبادرة حملت عنوان "سينما ومكيّف"، وفّرت من خلالها تذاكر لعروض الظهيرة للشباب دون 26 عاماً، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأتاحت الاستفادة منها لجميع سكّان باريس، لا المقيمين في الدائرة وحدهم.

وأفادت ستيفاني هانّا، نائبة مدير سينما "لوكسور" والمسؤولة عن التواصل وبرامج الصغار واليافعين، لـ"العربي الجديد"، بأن المبادرة استمرت خمسة أيام خلال موجة الحر الثانية، نهاية يونيو، وخصصت القاعة خلالها مئة تذكرة يومياً نفدت كلها تقريباً، باستثناء اليوم الأول الذي احتاج فيه الخبر إلى وقتٍ كي يصل إلى الجمهور. أما الذين حضروا بعد نفاد التذاكر المجانية، فقد منحتهم السينما سعراً مخفّضاً كي يتمكنوا من حضور العروض خارج إطار المبادرة. ولم تبدّل "لوكسور" برنامجها كي يتناسب مع الفعالية، بل فتحت عروضها المعتادة أمام المستفيدين.

وكان من بين الأفلام التي عُرضت خلال تلك الفترة "ذا كريستوفرز" لستيفن سودربرغ، و"أوليس" لليتيسيا ماسون، و"الدوار" لكونتان دوبيو. ولم تكن العروض الثلاثة موجهة إلى الأطفال الصغار، لكن هانّا ترى أن اثنين منها كانا ملائمين للمراهقين، ما أبقى المبادرة مرتبطة بهوية القاعة وبرنامجها، لا بمجرد توفير مقاعد في مكان مكيّف.

وكان دافع قسم من الجمهور ظاهراً منذ وصوله، فقد حضر بعض المشاهدين، كما تقول هانّا، قبل موعد العروض بوقت طويل كي يستفيدوا من برودة المكان لأطول مدة ممكنة، فيما دخل آخرون صالات "لوكسور" للمرة الأولى. وأضافت المسؤولة في السينما الباريسية، التي يعود تأسيسها إلى عام 1921، إن "لوكسور" تستقبل عادةً جمهوراً يعرف برنامجها ويأتي من أجل أفلامها، لكنّ المبادرة وسّعت دائرة الروّاد وعرّفت أشخاصاً جدداً إلى القاعة، وقد أخبر بعضهم العاملين بأنهم سيعودون إليها لاحقاً.

ولم تحقق القاعة أرباحاً كبيرة من التذاكر التي وُزّعت في إطار المبادرة، إذ دفعت البلدية ثمن المقاعد المستخدمة بسعر قريب من التعرفة المدرسية المخفّضة. وأكدت هانّا أن المبلغ لم يكن يهدف إلى جني الأرباح، بل إلى تمكين القاعات من استقبال الناس من دون أن تتحمل السينما الخسارة.

ومع ذلك، لفتت هانّا إلى أن "لوكسور" استفادت من امتلاء الصالات ووصول جمهور جديد إليها، وأن السينما أبلغت البلدية باستعدادها لتكرار المبادرة خلال موجات الحر المقبلة. ولا تتيح الأرقام المتاحة تحديد حصة الحر من إيرادات القاعات، وفصلها عن الإيرادات التي حققتها الأفلام المعروضة وتخفيضات "عيد السينما" وبدء العطلة المدرسية.

لكنّ الزيادة الكبيرة في الإقبال خلال يونيو، وما رافقها من شهادات لمرتادي السينمات والعاملين فيها، أظهرت أن برودة الصالات صارت تدخل في حسابات الفرنسيين عند اختيار الذهاب إلى السينما خلال الصيف، إلى جانب الفيلم وسعر التذكرة.