مهندسة ألمانية تصعد إلى الفضاء بكرسي متحرك

أصبحت مهندسة ألمانية، السبت، أول مستخدمة لكرسي متحرّك تخرج إلى الفضاء بعد مشاركتها في رحلة قصيرة على متن مركبة تابعة لشركة بلو أوريجين (Blue Origin). وأطلقت الشركة المملوكة للملياردير الأميركي جيف بيزوس صاروخها "نيو شيبرد" (New Shepard) في مهمة شبه مدارية جديدة، عند الساعة 8:15 صباحاً بالتوقيت المحلي (14:15 توقيت غرينتش)، من قاعدتها في ولاية تكساس الأميركية.

واجتازت ميشيلا بنتهاوس، مهندسة الطيران والفضاء والميكاترونيكس في وكالة الفضاء الأوروبية، برفقة خمسة سياح فضائيين آخرين، خطّ كارمان، الذي يُعدّ الحدّ الفاصل بين الغلاف الجوي والفضاء، في رحلة استغرقت نحو عشر دقائق.

'HINDI MO DAPAT ISUKO ANG IYONG PANGARAP'



'Yan ang inspirational message ng isang German aerospace engineer na si Michaela Benthaus, ang kauna-unahang wheelchair user na nakapuntang kalawakan. pic.twitter.com/L4bGhgBry3 — News5 (@News5PH) December 21, 2025

وتستخدم بنتهاوس الكرسي المتحرّك نتيجة إصابة في النخاع الشوكي تعرّضت لها إثر حادث درّاجة هوائية جبلية. وفي مقطع فيديو نشرته شركة بلو أوريجين، أوضحت بنتهاوس أنّ الحادث جعلها تدرك "كم أنّ عالمنا لا يزال مغلقاً" أمام الأشخاص من ذوي الإعاقة، معتبرةً أنّ الشمول الحقيقي يقتضي أن يكون حاضراً في جميع المجالات، لا في تلك التي يُراد له أن يكون فيها فقط.

وأقلع الصاروخ، الذي يعمل آلياً بالكامل نحو الفضاء قبل أن تنفصل عنه الكبسولة التي تقلّ الركّاب، ثم تهبط بسلام في صحراء تكساس. وتُعدّ هذه الرحلة المأهولة السادسة عشرة لشركة بلو أوريجين، التي تقدّم منذ سنوات رحلات سياحية فضائية باستخدام صاروخها "نيو شيبرد"، من دون الكشف عن كلفة هذه الرحلات.

ووجّه رئيس وكالة ناسا الجديد، جاريد إيزاكمان، رسالة تهنئة إلى بنتهاوس عبر منصة إكس، معتبراً أنّ رحلتها ألهمت الملايين للنظر إلى السماء وتخيّل ما هو ممكن. وسافر عشرات الأشخاص إلى الفضاء ضمن رحلات "بلو أوريجين"، من بينهم المغنية الأميركية كاتي بيري، والممثل ويليام شاتنر، الذي اشتهر بتجسيد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك" (Star Trek).

وتسعى شركات الفضاء الخاصة إلى الترويج لرحلاتها عبر إشراك شخصيات معروفة، في ظل تصاعد المنافسة في قطاع السياحة الفضائية، فيما تقدّم شركة فيرجن غالاكتيك (Virgin Galactic) تجربة طيران فضائي مشابهة. وفي الوقت نفسه، تطمح "بلو أوريجين" إلى منافسة شركة سبايس إكس التابعة لإيلون ماسك في سوق الرحلات الفضائية المدارية. وخلال العام الحالي، نفّذت شركة بيزوس رحلتين مداريتين من دون طاقم باستخدام صاروخها الأضخم "نيو غلين" (New Glenn)، الأكثر تطوّراً مقارنةً بصاروخ نيو شيبرد.

(فرانس برس)