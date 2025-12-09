مهمة مشتركة بين "ناسا" و"روسكوسموس" تعود إلى الأرض بسلام

- هبطت مركبة "سويوز إم إس-27" في كازاخستان بعد مهمة استمرت 245 يوماً، حيث دار رواد الفضاء الثلاثة حول الأرض 3,920 مرة وقطعوا 104 ملايين ميل، ضمن برنامج التبديل الدوري لأطقم محطة الفضاء الدولية. - شارك رواد الفضاء في بعثتي Expedition 72 وExpedition 73، حيث نفذ ريجيكوف وزوبريتسكي عملية خروج فضائي لتثبيت معدات تجربة "Ekran-M"، بينما تولى جوني كيم مهام مهندس الطيران وأشرف على تجارب فيزيائية وحيوية. - بعد الهبوط، سيتوجه الطاقم إلى كاراغاندا، حيث سيعود كيم إلى هيوستن، بينما يغادر ريجيكوف وزوبريتسكي إلى روسيا.

هبطت مركبة "سويوز إم إس-27" (Soyuz MS-27) بمساعدة المظلّة في سهوب كازاخستان، جنوب شرق بلدة جيزكازغان. وقد دار رواد الفضاء الثلاثة، رائد "ناسا" جوني كيم ورائدا "روسكوسموس" سيرغي ريجيكوف وأليكسي زوبريتسكي، حول الأرض 3,920 مرّة، وقطعوا ما يقارب 104 ملايين ميل خلال مهمتهم التي امتدّت 245 يوماً، بعد إطلاق المركبة والتحامها بمحطة الفضاء الدولية في 8 إبريل/ نيسان.

وبحسب وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، جاءت هذه الرحلة ضمن برنامج التبديل الدوري لأطقم محطة الفضاء الدولية، حيث انضمّ أفراد الطاقم فور وصولهم إلى بعثتي Expedition 72 وExpedition 73 لمتابعة الأبحاث العلمية وضمان استمرارية التشغيل على متن المختبر المداري. وتشير بيانات المنصة الروسية إلى أنّ المهمة شملت نشاطات خارج المركبة، إذ نفّذ ريجيكوف وزوبريتسكي في أكتوبر/ تشرين الأول عملية خروج فضائي ثبّتا خلالها معدات لتجربة "Ekran-M" المخصّصة لدراسة تصنيع أشباه الموصلات في بيئة الفضاء. وبحسب إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، فقد تولّى رائد الفضاء الأميركي جوني كيم مهامّ مهندس الطيران في البعثتين 72 و73، وشارك في تشغيل أنظمة المحطة، والإشراف على تجارب فيزيائية وحيوية متصلة بالجاذبية الصغرى، ودعم أعمال الصيانة والتواصل مع مراكز التحكم.

وهذه أول رحلة فضائية لكيم، وأول زيارة يجريها زوبريتسكي لمحطة الفضاء الدولية. أمّا ريجيكوف، فقد راكم الآن 603 أيام في الفضاء خلال ثلاث رحلات إلى المجمع المداري، ما يجعله في المرتبة الثالثة عشرة على الإطلاق.

وسيتوجّه أفراد الطاقم الثلاثة بواسطة مروحية إلى مدينة كاراغاندا في كازاخستان، حيث تتمركز فرق الاستعادة. وسيستقل كيم طائرة تابعة لـ"ناسا" للعودة إلى هيوستن، بينما يغادر ريجيكوف وزوبريتسكي إلى قاعدة تدريبهم في مدينة النجوم في روسيا.