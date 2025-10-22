مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يكرِّم نادية الجندي وغسان مسعود

- يكرّم مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الثالثة عشرة شخصيات بارزة مثل نادية الجندي وغسان مسعود، ويعرض 63 عملاً سينمائياً من الدول العربية والأفريقية، مع تنافس 35 فيلماً في المسابقة الرسمية. - تتزامن الدورة مع الذكرى 71 للثورة الجزائرية، وتشمل عروضاً لأفلام تاريخية وأفلام من كينيا ونيجيريا والسنغال، بالإضافة إلى فقرة خاصة لأفلام البيئة لتعزيز الوعي البيئي. - يواصل المهرجان دعمه للقضية الفلسطينية من خلال فقرة "فلسطين إلى الأبد"، ويقدم ورش عمل متقدمة في الإخراج والمونتاج لدعم المواهب الشابة.

أعلن مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي تكريم عدد من الأسماء الفنية البارزة في دورته الثالثة عشرة، من بينها الممثلة المصرية نادية الجندي والممثل السوري غسان مسعود، إلى جانب المخرج الجزائري رشيد بوشارب والممثل الجزائري سيد أحمد أقومي والممثل المصري ياسر جلال.

وأوضح محافظ المهرجان عبد القادر جريو، خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الثلاثاء، أنّ هذه الدورة التي تُقام من 30 أكتوبر/تشرين الأول إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ستشهد مشاركة نحو 63 عملاً سينمائياً من مختلف الدول العربية والأفريقية. وستتنافس في المسابقة الرسمية عشرة أفلام روائية طويلة وعشرة أفلام وثائقية طويلة وخمسة عشر فيلماً قصيراً، بينما ستُعرض باقي الأعمال خارج المنافسة.

وأشار جريو إلى أنّ هذه النسخة من المهرجان تكتسب خصوصيتها لكونها تتزامن مع الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية، حيث سيُعرض بهذه المناسبة فيلمان تاريخيان هما: "زيغود يوسف" للمخرج مؤنس خمار، و"عشاق الجزائر" لمحمد قيطيطة، بحضور صنّاع العملين.

وسيفتتح مهرجان وهران على السينما الأفريقية من خلال عرض ثلاثة أفلام من كينيا ونيجيريا والسنغال، فيما خُصصت فقرة خاصة لأفلام تتناول قضايا البيئة، بهدف إبراز دور السينما في تعزيز الوعي البيئي والحفاظ عليه، وفق ما أوضحته مديرة البرنامج الفني ليندة بلخيرية.

ويتضمن برنامج المهرجان فقرة مميزة بعنوان "فلسطين إلى الأبد"، التي تُعرض فيها مجموعة من الأفلام الروائية والوثائقية الفلسطينية. وأكد رئيس المهرجان عبد القادر جريو، أنّ مهرجان وهران يواصل للعام الثاني على التوالي تضامنه مع القضية الفلسطينية من خلال برنامج "فلسطين إلى الأبد"، مشيراً إلى أنّ هذه المبادرة تعبّر عن التزام المهرجان القضايا الإنسانية والعدالة الثقافية في العالم العربي.

وقال المكلّف بالاتصال والعلاقات العامة في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي فيصل شيباني إنّ سهرة الافتتاح ستشهد تكريم غسان مسعود ونادية الجندي ورشيد بوشارب، فيما يُكرَّم في الختام كلٌّ من سيد أحمد أقومي وياسر جلال، تقديراً لإسهاماتهم في إثراء السينما العربية. وأضاف شيباني أنّ الدورة الثالثة عشرة ستقدّم أيضاً سلسلة من ورش العمل المتقدمة (ماستر كلاس) في الإخراج والمونتاج، بإشراف الفنان السوري غسان مسعود والمخرج الجزائري مرزاق علواش والسينمائي اليوناني يورغوس لومبرينوس. كذلك ستُنظَّم ورشات في كتابة السيناريو وسينما الهاتف المحمول ضمن مبادرة "سفراء الجزائر"، في إطار دعم المواهب الشابة وتعزيز الحضور العربي في صناعة السينما.

(رويترز، العربي الجديد)