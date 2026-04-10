مهرجان هيوستن فلسطين السينمائي الـ19 يكرّم محمد بكري

- مهرجان هيوستن فلسطين السينمائي يكرّم الممثل الفلسطيني الراحل محمد بكري في دورته الـ19، تقديراً لمسيرته الفنية وإسهاماته في السينما الفلسطينية والعربية، ويُفتتح بعرض أفلام متنوعة تعكس تنوع التجربة الإنسانية الفلسطينية. - يتضمن البرنامج أفلاماً روائية ووثائقية، منها "إللي باقي منك" لشيرين دعيبس و"ضايل عنا عرض" لمي سعد وأحمد الدنف، بالإضافة إلى أفلام قصيرة مثل "مُهدّد بالإنقراض" لسعيد زاغة، مما يعكس تنوع السرديات الفلسطينية. - بدعم من جامعة رايس، يوفر المهرجان تجربة مشاهدة متطورة، ويتميز ملصق دورة 2026 بتصميم أطفال من غزة، معبراً عن الصمود والأمل وقوة الخيال لدى الجيل الجديد.

تُهدي إدارة مهرجان هيوستن فلسطين السينمائي الدورة الـ19، التي ستُقام بين الأول والثالث من مايو/أيار 2026، بصالة بيتمن السينمائي (مبنى ساروفيم هول الجديد ـ جامعة رايس بمدينة هيوستن)، إلى الممثل الفلسطيني محمد بكري (1953 ـ 2025)، "تقديراً لمسيرته الفنية الاستثنائية، وإسهاماته المؤثّرة في السينما الفلسطينية والعربية"، فيكون اسمه "عنواناً لدورة تحتفي بالفن، بصفته ذاكرة حيّة ووسيلة للمقاومة الثقافية".

تُفتتح الدورة الجديدة بعرض "النهاية" (فيلم قصير) لورد كيالي، يليه "كان يا ما كان في غزة" لطرزان ناصر وعرب ناصر، الفائز بجائزة الإخراج في "نظرة ما"، بالدورة الـ78 (13 ـ 24 مايو/أيار 2025) لمهرجان "كانّ" السينمائي، "إيذاناً بانطلاق برنامج سينمائي حافل بالأصوات والرؤى المتعدّدة"، سيُقدَّم في ثلاثة أيام بعروض سينمائية، إلى لقاءات فنية تجمع أفلاماً روائية طويلة بأخرى وثائقية وقصيرة، "في برنامج يعكس تنوّع التجربة الإنسانية الفلسطينية، وثراءها الفني".

في تكريم محمد بكري يُعرض "إللي باقي منك" لشيرين دعيبس، آخر الأفلام السينمائية التي مثّل فيها الراحل (عرضه الدولي الأول حاصلٌ بالدورة الـ41 لمهرجان ساندانس، المُقامة بين 22 يناير/كانون الثاني و2 فبراير/شباط 2025)، "في لحظة سينمائية تستعيد حضوره الفني، وتمنح التكريم بُعداً إنسانياً مؤثّراً على الشاشة". من العروض الأخرى، هناك الفيلم المصري ـ الفلسطيني "ضايل عنا عرض" لمي سعد وأحمد الدنف، في أول عرض له بالولايات المتحدة، و"آثار الوطن" لكوليت غنيم، الذي يسرد قصة امرأة مكسيكية وزوجها الفلسطيني، "مستكشفاً نقاط التلاقي بينهما". إضافة إلى الوثائقي "حبيبي حسين" لأليكس بكري، و"صوت هند رجب" لكوثر بن هنية، الفائز بالجائزة الكبرى للجنة تحكيم الدورة الـ82 (27 أغسطس/آب ـ 6 سبتمبر/أيلول 2025) لمهرجان فينيسيا السينمائي.

يتضمن برنامج هذا العام إنتاجات فلسطينية معاصرة، "تُبرز تنوّع السرديات الفلسطينية بين التجريب والواقعية والذاكرة الشخصية والجماعية": "عروس غزة 17" لوسيم خير، و"10 دقائق أصغر" لنسرين ياسين، و"هند تحت الحصار" لناجي سلامة، و"لقاء مع العائلات الثلاث" لشهد شحرور، و"أعرف أنك تستطيع سماعي" ليوسف صالحي، و"قهر" لندى خليفة. والختام مع فيلمين: قصير بعنوان "مُهدّد بالإنقراض" لسعيد زاغة، وروائي طويل بعنوان "فلسطين 36" لآن ماري جاسر، المعروض أولاً في الدورة الـ50 (4 ـ 14 سبتمبر/أيلول 2025) لمهرجان تورنتو السينمائي، "في أمسية ختامية خاصة، تحتفي بتاريخ السينما الفلسطينية، وقدرتها المستمرة على إعادة قراءة الماضي، واستحضاره في الحاضر".

يذكر بيان إدارة المهرجان أنّه، "بدعم من جامعة رايس، يوفّر (المهرجان) تجربة مشاهدة حديثة ومتطوّرة للجمهور، بينما يحمل ملصق دورة 2026 بعداً إنسانياً خاصاً، لأنّ مُصمّيمه أطفال من مدرسة الوفاء الخاصة بغزة، نجوا من الحرب، في تعبير مؤثّر عن الصمود والأمل وقوة الخيال لدى جيل جديد يواصل سرد الحكاية الفلسطينية".