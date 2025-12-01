مهرجان مراكش... فيلمان مثيران للجدل

- فيلم "خلف أشجار النخيل" أثار جدلاً في مهرجان مراكش 2025 بسبب مشاهد جنسية صريحة، حيث اعتبره البعض محاولة لتوسيع الحرية الإبداعية، بينما رأى آخرون أنه يفتقر إلى رؤية حقيقية رغم جرأته. - فيلم "الست" عن حياة أم كلثوم أثار جدلاً بسبب اختيار منى زكي لدور البطولة، حيث تركزت الانتقادات على عدم تجسيدها للشكل والروح الحقيقية لأم كلثوم، رغم الاعتراف بمواهب الفريق. - انقسم النقاد حول قيمة الأفلام الفنية في مهرجان مراكش، حيث وصف التلفزيون المغربي فيلم "خلف أشجار النخيل" بأنه يفتقر إلى رؤية حقيقية، بينما أثار فيلم "الست" نقاشاً حول تجسيد الشخصيات التاريخية بدقة.

ارتبط اسم مهرجان مراكش في دورة 2025 بأفلام عدّة مثيرة للجدل على أكثر من مستوى، سواء على مستوى النقاش الأخلاقي الذي ولّدته المشاهد الجنسية في فيلم "خلف أشجار النخيل" لمريم بن مبارك، أو على مستوى اختيار منى زكي لتلعب دور البطولة في فيلم "الست" لمروان حامد. وبينما أثار الفيلم الأول الجدل مباشرة بعد عرضه أمس، كان برومو "الست" كافياً لإثارة الجدل حتى قبل عرضه.

وأمس الأحد عُرض فيلم "خلف أشجار النخيل" للمخرجة المغربية الفرنسية، مريم بن مبارك، ضمن مسابقة مهرجان مراكش الرسمية في دورته الثانية والعشرين. وقد أثار العمل جدلاً واسعاً بعد عرضه بسبب المشاهد الجنسية، التي جاءت طويلة ومفصّلة وصريحة. وبينما اعتبرها معلقون محاولة من المخرجة لكسر القيود وتوسيع هامش الحرية الإبداعية، اعتبر آخرون مشاهد العمل إباحية صريحة.

وتدور أحداث فيلم "خلف أشجار النخيل" في مدينة طنجة المغربية، حيث يعيش شاب علاقة خارج إطار الزواج مع شابة، تنتهي بحملها. الشاب يتعرّف على شابة فرنسية، فيراوده حلم مغادرة المغرب نحو أوروبا، حتى لو كان الثمن التخلي عن حبيبته الحامل. والفيلم من بطولة إدريس الرمدي، أمين الناجي، نادية كوندا، راوية، وسمية أكعبون، وسيناريو مريم بن مبارك، فيصل بوليفة، إيما بينيستان، وأنييس فوفر. الفيلم الذي يمتد على 93 دقيقة من إنتاج مشترك بين فرنسا، والمغرب، وبلجيكا، وبريطانيا.

ووصفه التلفزيون المغربي بأنه "فيلم لا يختلف كثيراً عن سابقه. طرح اجتماعي لظواهر استهلكت كثيراً في التلفزيون قبل السينما دون أن تأتي بجديد يذكر. يجعل من بن مبارك "مخرجة إضافية" تكتفي بتجميع كليشيهاتٍ مألوفة وتقديمها في قالبٍ بصريٍّ أنيق، لكنه فارغ من أي رؤية حقيقية أو حسٍّ جمالي". ووصفه موقع هسبريس بأنه "شكّل محطة بارزة ضمن برمجة الدورة، على اعتبار أن الفيلم الجديد جاء محملاً بجرأة واضحة واشتغال مكثف على مواضيع اجتماعية حسّاسة، لكنه في الوقت نفسه أثار نقاشاً نقدياً واسعاً حول قيمته الفنية ومدى إضافته للمشهد السينمائي المغربي".

ويشهد مهرجان مراكش الأربعاء المقبل العرض العالمي الأول لفيلم "الست"، الذي يتناول حياة المطربة أم كلثوم قبل أن ينزل دور العرض في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل. لكن حتى قبل العرض أثار الفيلم جدلاً واسعاً، إذ بمجرّد طرح الإعلان الرسمي انهالت التعليقات السلبية ضد اختيار الممثلة منى زكي لتلعب دور كوكب الشرق.

وفيلم "الست" يحكي سيرة أيقونة الطرب المصري أم كلثوم، من خلال تناول حياة الراحلة عبر مراحل زمنية عدّة، منذ طفولتها، وبداياتها الأولى، مروراً بسنوات الصعود والشهرة، ووصولاً إلى آخر سنوات المجد الفني المستمرة حتى اليوم. والفيلم من بطولة منى زكي، عمرو سعد، سيد رجب، أحمد داود، أحمد خالد صالح. السيناريو لأحمد مراد والإخراج لمروان حامد.

وكتب الناقد حسين إسماعيل؛ إنّ من حق أي إنسان أن يعترض على شكل المكياج الذي ظهرت به منى زكي في شخصية أم كلثوم، بينما لا أحد يشكّك في مواهب العناصر المشاركة في العمل الفني، كما لا أحد، بحسب ما قال، يستطيع إنكار حجم المجهود أو الإنتاج. وكتب الناقد كريم المصري محمد: "مهم نفتكر أن تجسيد شخصية حقيقية مش معناه نقلّدها حرفياً ولا لازم يبقى في شبه كامل، بدليل اختيار نولان لكيليان مورفي في أوبنهايمر رغم إنه مش شبه أوبنهايمر (...) المشكلة هنا إن منى زكي في البرومو لا جابت الشكل ولا الروح، وده جوهر الأزمة".