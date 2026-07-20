- مهرجان لوكارنو السينمائي يكرم المخرج جيمس غراي بجائزة الإنجاز مدى الحياة، ويعرض فيلمه "تايغر الورقي" في ساحة بياتسا غراندي، بعد عرضه في مهرجان كان السينمائي. - فيلم "تايغر الورقي" يتناول قصة الشقيقين إروين وغاري في عام 1986، حيث يتورط إروين مع المافيا الروسية، بينما يحاول غاري إنقاذه، وسيعرض الفيلم في مهرجان نيويورك السينمائي. - جيمس غراي، المعروف بأفلامه الواقعية مثل "نحن نملك الليل" و"عاشقان"، وسّع اهتماماته الفنية لتشمل موضوعات مثل الاستعمار والفضاء، مع الحفاظ على هويته السينمائية المميزة.

أعلن مهرجان لوكارنو السينمائي منح المخرج الأميركي جيمس غراي جائزة الإنجاز مدى الحياة خلال دورته لهذا العام، التي ستشهد أيضاً عرض أحدث أفلامه "تايغر الورقي" (Paper Tiger).

سيتسلم غراي جائزة باردو ألا كاريرا في التاسع من أغسطس/آب، كما سيقدم فيلمه "تايغر الورقي"، الذي انطلقت عروضه العالمية في مايو/أيار الماضي ضمن مهرجان كان السينمائي، في ساحة بياتسا غراندي المفتوحة التابعة للمهرجان.

تدور أحداث الفيلم عام 1986، ويتابع قصة الشقيقين إروين، الذي يؤدي دوره مايلز تيلر، وغاري بيرل، الذي يجسده آدم درايفر. يجد إروين نفسه متورطاً مع المافيا الروسية بعد دخوله مشروعاً سريع الثراء لتنظيف قناة غوانوس، فيما يحاول شقيقه غاري، وهو شرطي سابق، إنقاذه من المأزق. ومن المقرر أن يشهد الفيلم عرضه الأول في أميركا الشمالية بوصفه فيلم افتتاح الدورة الرابعة والستين من مهرجان نيويورك السينمائي في 25 سبتمبر/أيلول المقبل. سيكرم المهرجان غراي أيضاً بعرض اثنين من أبرز أفلامه هما "نحن نملك الليل" (We Own the Night) الصادر عام 2007، و"عاشقان" (Two Lovers) الصادر عام 2008.

قال المهرجان، في بيان، إن جيمس غراي، الذي فاز بجائزة الأسد الفضي في مهرجان فينيسيا السينمائي عن فيلمه "ليتل أوديسا" (Little Odessa) عام 1994 وهو في الخامسة والعشرين من عمره، شق مسيرة سينمائية متفردة استندت إلى تصوير واقعي ودقيق لنشأته داخل المجتمع اليهودي الروسي في مدينة نيويورك.

أشار البيان إلى أفلامه "نحن نملك الليل"، و"عاشقان"، و"المهاجرة" (The Immigrant)، مؤكداً أنها رسخت مكانته بوصفه أحد أكثر الأصوات الفنية تميزاً في السينما الأميركية، إذ جمع في أعماله بين تصوير عوالم الجريمة بتفاصيل دقيقة ورسم العلاقات العائلية المعقدة، غالباً في أحياء برايتون بيتش التي نشأ فيها، مع تأثر واضح بكبار مخرجي السينما الأميركية والأوروبية.

وأضاف البيان أن غراي، بعدما أصبح من أبرز المخرجين الأميركيين، وسّع خلال العقد الماضي نطاق اهتماماته الفنية، متناولاً موضوعات مثل الاستعمار واستكشاف الفضاء والعنصرية، من خلال أفلام احتفظت بهويته الخاصة، بينها "مدينة زد المفقودة" (The Lost City of Z) بطولة تشارلي هونام وروبرت باتينسون، و"إلى النجوم" (Ad Astra) بطولة براد بيت، و"زمن هرمجدون" (Armageddon Time) بطولة أنتوني هوبكنز.

من جهته، قال المدير الفني للمهرجان، جيونا أ. ناتزارو، إن "جيمس غراي هو آخر الروائيين الكبار في السينما الأميركية".