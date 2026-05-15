مهرجان كان يفاجئ جون ترافولتا بسعفة ذهبية فخرية

- فاجأ مهرجان كان السينمائي جون ترافولتا بمنحه سعفة ذهبية فخرية قبيل العرض الأول لفيلمه "Propeller One-Way Night Coach"، مما جعله يتأثر بشدة ويصف اللحظة بأنها تتجاوز جائزة الأوسكار. - الفيلم، المدعوم من منصة آبل، مقتبس من كتاب أطفال لترافولتا، ويعتبره "أكثر أعماله شخصية"، حيث تدور أحداثه في العصر الذهبي للطيران ويروي رحلة فتى شغوف بالطائرات. - ترافولتا له تاريخ طويل مع مهرجان كان، حيث شارك سابقاً بأفلام بارزة مثل "Pulp Fiction"، ومن المقرر عرض فيلمه الجديد على "آبل تي في" في 29 مايو.

فاجأ مهرجان كان السينمائي جون ترافولتا بمنحه سعفة ذهبية فخرية، قبيل العرض العالمي الأول لفيلمه Propeller One-Way Night Coach، وهو أول تجربة إخراجية له، في لحظة مؤثرة بدت فيها الدهشة واضحة على النجم الأميركي الذي قال متأثراً: "هذا يتجاوز جائزة أوسكار".

وخلال الحفل، بدا ترافولتا متأثراً إلى حدّ البكاء، وقال بالفرنسية: "مفاجأة كاملة!"، وسط تصفيق حار من الحضور. وأضاف مخاطباً المدير الفني لمهرجان كان تييري فريمو: "قلتَ إن الليلة ستكون مميزة، لكنني لم أكن أعلم أنها ستكون بهذا الشكل"، ليرد فريمو: "نحن كنا نعلم".

وتابع جون ترافولتا، الذي سبق أن رُشح مرتين لنيل جائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثل، قائلاً إن اللحظة "مؤثرة ومتواضعة"، وشكر إدارة المهرجان. كما كشف أنه لم يكن يتوقع أساساً قبول فيلمه ضمن برنامج المهرجان، مضيفاً أنه بكى عندما أبلغه فريمو بأن العمل قُبل للعرض، وبأنه دخل تاريخ المهرجان باعتباره أول فيلم يُقبل في وقت مبكر إلى هذا الحد.

ويشارك ترافولتا هذا العام في مهرجان كان السينمائي بفيلم Propeller One-Way Night Coach، المدعوم من منصة آبل، والمقتبس من كتاب الأطفال الذي أصدره عام 1997 بالعنوان نفسه. ويصف ترافولتا الفيلم بأنه "أكثر أعماله شخصية"، إذ تدور أحداثه في العصر الذهبي للطيران، ويروي رحلة فتى شغوف بالطائرات يُدعى جيف، يؤدي دوره كلارك شوتويل، يسافر مع والدته في رحلة طويلة نحو هوليوود. وتشارك في الفيلم ابنة ترافولتا، إيلا بلو ترافولتا.

أعلن مهرجان كان قبل انطلاق دورته الحالية منح السعفة الذهبية الفخرية لكل من المخرج بيتر جاكسون والمغنية والممثلة باربرا سترايسند، إلا أن المهرجان دأب في السنوات الأخيرة على تقديم جوائز فخرية مفاجئة، كما حدث العام الماضي مع المخرج سبايك لي.

ويرتبط ترافولتا بتاريخ طويل مع مهرجان كان، إذ شارك فيه سابقاً عبر أفلام بارزة مثل Pulp Fiction عام 1994 الفائز بالسعفة الذهبية، وShe’s So Lovely عام 1997، وPrimary Colors عام 1998. ومن المقرر أن يبدأ عرض فيلمه الجديد عبر منصة "آبل تي في" في 29 مايو/ أيار الحالي.