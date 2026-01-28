مهرجان غوتنبرغ الـ49: واقع السينما السويدية وتكريم هولاند وراباس

- يشهد قطاع السينما السويدي ركوداً ملحوظاً، مما دفع المبدعين للتعاون وتبادل الخبرات لتجاوز الأزمة، ويجذب مهرجان غوتنبرغ آلاف روّاد السينما العالمية لمشاهدة الأفلام السويدية والشمالية. - منح مهرجان غوتنبرغ جائزته الشرفية للمخرجة البولندية أغنيشكا هولاند، التي تميزت بتصوير الصراعات الأخلاقية والسياسية في أوروبا، ويعرض المهرجان أفلامها المختارة وجديدها "فرانز ك.". - كرّم المهرجان الممثلة نعومي راباس بجائزة الشمال التقديرية، مشيداً بقدراتها التمثيلية وحضورها القوي، مما يعزز مكانة المهرجان كأهم وأكبر مهرجان في المنطقة.

في مفتتح كاتالوغ دورة مهرجان غوتنبرغ السينمائي الـ49 (23 يناير/كانون الثاني ـ 1 فبراير/شباط 2026)، أشارت بيا لوندبري، مديرته الفنية، إلى الحاصل سينمائياً، بوضوح: يشهد قطاع السينما السويدي ركوداً ملحوظاً. قبل عام، قيل كلام أثار نقاشاً ثقافياً واسعاً حول تمويل السينما والثقافة السويديتين، لكن، في الخريف، ساد صمتٌ غريب. الآن، يدور الحديث غالباً عن أزمة صناعة سينمائية، وعن أفلام سويدية متباينة المستوى، لا تصل إلى جمهورها. في المقابل، تشير إلى تطوّر جديد، حاصل جراء الأزمة المالية، يدفع مبدعي السينما إلى التعاون وتبادل المعارف والخبرات بينهم لتجاوز الأزمة. اليوم، في مهرجان غوتنبرغ وسوقه الرائدة للأفلام، يتواصل صناع الأفلام فيما بينهم، ويأتي آلاف روّاد صناعة السينما العالمية لمشاهدة أفلام سويدية وشمالية، من 80 بلداً.

في اختيار لافت للانتباه بتوقيته وتناغمه مع ثيمة دورته الـ49، منح مهرجان غوتنبرغ نفسه جائزته الشرفية، للمخرجة البولندية أغنيشكا هولاند: "في أفلامٍ لها، كـ"أوروبا أوروبا" (1990) و"في الظلام" (2011) و"الحدود الخضراء" (2023)، صوّرت هولاند الصراعات الأخلاقية والسياسية في أوروبا بإرادة واعية"، كما وصفها المهرجان، مُضيفاً أنّها "متمرّدة ذات قضية"، أثارت غضباً واستياءً واسعين، بل واعتُقلت بسبب مواقفها وأفلامها. وأشار المهرجان إلى أن فيلمها السياسي التشويقي، "السيد جونز" (2019)، يبدو نبوءة للحاصل في أوكرانيا الآن. إلى أفلام مختارة لها، تستعاد بها تجربتها السينمائية الغنية، يُعرض أيضاً جديدها "فرانز ك." (2025).

إلى ذلك، كرّم المهرجان نعومي راباس، بمنحها جائزة الشمال التقديرية. تحدّث منظّمو المهرجان عن قدراتها التمثيلية بكلمات مؤثرة: حضورها وأصالتها المطلقة جعلاها ممثلة استثنائية. هناك ممثلون يندمجون تماماً في أدوارهم، وهناك آخرون يُضفون عليها حيوية وعمقاً، فيجعلونها أكثر واقعية وقوة. راباس السويدية تنتمي إلى النوع الثاني. البرنامج الاستعادي الخاص بها، يوفر فرصة للتعرف إلى إحدى أهم الممثلات الإسكندينافيات، وبتكريمها يعزّز المهرجان من كونه الأهم والأكبر بين مهرجانات منطقة حيوية، لا تنفكّ تُقدّم روائع وشخصيات مهمة في عالم السينما.