مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي يلغي عرض فيلم مخرجة مصرية

- قرر مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي سحب فيلم "أحلام بنات" للمخرجة المصرية مروة الشرقاوي بعد انتقاداتها لإدارة المهرجان بشأن ترتيبات السفر، مع الاحتفاظ بحق الرد القانوني على أي إساءة لسمعته. - أكد المهرجان احترامه للسينمائيين المستقلين، ورفضه لمحاولات تشويه صورة الجزائر، مشيراً إلى أن المخرجة أقرّت بحبها للجزائر في رسائل سابقة. - اتهم المهرجان المخرجة بتغيير تواريخ السفر والإقامة دون موافقة، مما أدى لارتباك إداري، بينما أكدت المخرجة عدم توفر تذاكر وحجوزات عند وصولها.

قرّر مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي سحب فيلم لمخرجة مصرية وإلغاء عرضه، بسبب توجيهها انتقادات إلى إدارة المهرجان بشأن مزاعم عن سوء ترتيب سفرها من القاهرة إلى مطار الجزائر ولاحقاً إلى عنابة، الواقعة شرقي الجزائر. وأعلنت إدارة المهرجات في بيان صدر اليوم الجمعة: "سحب فيلم أحلام بنات للمخرجة مروة الشرقاوي كلياً ونهائياً من برنامج الدورة الخامسة"، مع "الاحتفاظ المهرجان بحقه القانوني في الرد على أي محاولة للإساءة المتعمدة لسمعته أو التشكيك في نزاهته".

وأضاف البيان: "المهرجان إذ يؤكد احترامه العميق لجميع السينمائيين المستقلين والناشئين، فإنه يرفض قطعاً محاولات تشويه صورة الجزائر وضيوفها النبلاء من خلال سرديات غير صحيحة، لا سيّما وأن المخرجة نفسها أقرّت في رسائلها السابقة بحبها العميق للجزائر وشعبها".

وأعربت ادارة المهرجان عن "الأسف لما نشرته المخرجة المصرية مروة الشرقاوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات باطلة تمسّ صورة الجزائر والمهرجان"، وفق البيان، مشيرةً إلى أن الدعوة الرسمية الموجهة للمخرجة المصرية مروة الشرقاوي كما هو مثبت في مراسلاتها الإلكترونية "واضحة وتحدد أن مشاركتها تبدأ في 27 سبتمبر/ أيلول، وأن عرض فيلمها مبرمج يوم 28 من الشهر نفسه".

واتهم المهرجان المخرجة بأنها "قامت من تلقاء نفسها بطلب تعديل في تواريخ السفر والإقامة"، خارج فترة الدعوة الرسمية التي تغطيها إدراة المهرجان، "دون العودة إلى إدارة المهرجان أو الحصول على موافقة رسمية، ما أدى إلى ارتباك إداري لم يكن للمهرجان أي يد فيه"، إذ ذكرت أنها ستتكفل ببقية إقامتها على حسابها الخاص، كما طلبت أن تمتد رحلتها إلى 5 أكتوبر/ تشرين الأول، و"هو ما لم يكن جزءاً من التزامات المهرجان"، وفق البيان.

وكانت المخرجة المصرية مروة الشرقاوي قد قالت إنها تلقت الحجز من إدارة مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي قبل ثلاثة أيام من سفرها إلى الجزائر لعرض فيلمها، وأنها تفاجأت لدى وصولها إلى مطار الجزائر الدولي بعدم توافر تذكرها لسفرها على الطيران الداخلي إلى عنابة، كما لم تجد حجزاً باسمها في الفندق عند وصولها لاحقاً، ما اضطر أصدقاء لها إلى التكفل بحجز غرفة لها في فندق آخر.