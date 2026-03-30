مهرجان برلين السينمائي 2026: أرقام وتحضيرات

بعد شهر على انتهاء الدورة الـ76 (12 ـ 22 فبراير/شباط 2026)، أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي أنّ هناك "إقبالاً جماهيرياً قياسياً"، و"نموّاً ملحوظاً" في حضور عاملين وعاملات في صناعة السينما، مُشيرة إلى أنّ عدد هؤلاء "تجاوز الرقم القياسي المسجّل في العام الماضي"، وأنّ البرنامج المتنوّع للدورة هذه، الذي ضمّ 278 فيلماً من 80 دولة، حظي بـ"استحسان كبير وإقبال واسع"، إذْ إنّ مبيع بطاقات الدخول إلى الصالات بلغ 343 ألفاً و200 تذكرة، مقارنة بـ 340 ألفاً في دورة عام 2025. يذكر البيان أنّ هناك 19 ألفاً و500 عامل وعاملة في صناعة السينما، من 135 دولة، بينهم 2288 صحافياً معتمداً: "يؤكد الحضور القوي في سوق الفيلم الأوروبي (EFM) والبرامج الأخرى (سوق الإنتاج المشترك ببرلين، مواهب برلين، صندوق السينما العالمية) الأهمية المستمرّة للمهرجان في السوق والصناعة السينمائيتين".

يُشير البيان نفسه إلى بدء الاستعدادات الخاصة بالدورة الـ77 (10 ـ 21 فبراير/شباط 2027)، لافتاً الانتباه إلى أنّ هناك يوماً إضافياً، الأربعاء 10 فبراير/شباط 2027، "أي قبل يومٍ واحد من الموعد المعتاد في الدورات السابقة"، وأنّ الحفلة الرسمية لتوزيع الجوائز ستُنظّم يوم الجمعة الثاني، في 19 فبراير نفسه: "يُتيح تغيير تاريخ البدء مساحة إضافية لتخصيص يومين للجمهور (20 و21 فبراير)". كما يُقام اليوم الرسمي الكامل لسوق الأفلام الأوروبية، الأربعاء 10 فبراير، والافتتاح سيكون في اليوم السابق، والختام بعد أسبوع واحد (16 فبراير). بينما تُقام النسختان الجديدتان من برنامجي مواهب برلين وسوق الإنتاج المشترك "وفق النمط المعتاد": الأول بين 12 و17 فبراير، والثاني بين 13 و16 فبراير.

"سرّ نجاح برليناله يكمن في جمهورنا الرائع"، تقول تريشيا تاتل، مديرة المهرجان. تُضيف: "هذا التغيير يُتيح لنا تقديم خدمة أفضل لهم، مع الاستجابة في الوقت نفسه إلى الطلب المتزايد من الحضور في سوق الأفلام الأوروبية، الناجح للغاية. نُخطّط فعلياً للدورة الـ77 بحماسة كبيرة".