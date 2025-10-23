مهرجان الموسيقى في الكويت... تكريم مطر علي الكواري

23 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 09:06 (توقيت القدس)
مهرجان الموسيقى في الكوبت حفل الافتتاح (كونا)
الفنان عبد العزيز المسباح خلال حفل الافتتاح (كونا)
- انطلقت الدورة الخامسة والعشرون من مهرجان الموسيقى الدولي في الكويت، بمشاركة نخبة من الموسيقيين العرب وتكريم شخصيات بارزة أثرت المشهد الموسيقي العربي، مثل مطر علي الكواري وإيناس عبد الدايم.
- شهد حفل الافتتاح وصلة موسيقية غنائية قدمها خالد العجيري وعبد العزيز المسباح، احتفت بتراث الأغنية الكويتية والعربية، وسط تفاعل واسع من الحضور.
- أكد وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن المطيري أن المهرجان يجسد رؤية الكويت في دعم الحوار والتنوع الإنساني عبر الموسيقى، ويتزامن مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي 2025.

انطلقت مساء أمس في الكويت فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الموسيقى الدولي، الذي يستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز الموسيقيين العرب.

شهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الأسماء البارزة التي أثرت المشهد الموسيقي العربي، من بينهم الموسيقي القطري مطر علي الكواري، ووزيرة الثقافة المصرية السابقة إيناس عبد الدايم، إلى جانب مجموعة من رموز الموسيقى الكويتية، مثل الفنان عبد العزيز المفرج، والملحن الراحل أحمد باقر، والملحن أنور عبد الله، وحمد بورسلي.

كما قدّم الفنانان خالد العجيري وعبد العزيز المسباح وصلة موسيقية غنائية جمعت بين الكلاسيكي والحديث، احتفت بتراث الأغنية الكويتية والعربية، وسط تفاعل واسع من الحضور.

في كلمته خلال الافتتاح، قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري إن المهرجان يجسّد رؤية الكويت في دعم قيم الحوار والتنوع الإنساني عبر الموسيقى، بوصفها "لغة عالمية تتجاوز الحدود وتوحّد الشعوب". وأضاف أن انعقاد المهرجان هذا العام يتزامن مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي 2025، ما يعكس مسيرة طويلة من العطاء الثقافي والإبداعي، ويؤكد مكانتها الريادية في ترسيخ العمل الثقافي العربي المشترك ونشر القيم الإنسانية الجامعة.

آمال ماهر (صفحة الفنانة على فيسبوك)
ويعد المهرجان، الذي ينظّمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، من أبرز الفعاليات الموسيقية في الخليج والعالم العربي، ويواصل منذ تأسيسه قبل ربع قرن الاحتفاء بالموسيقى بوصفها مساحة للتلاقي الفني والحوار الثقافي.

(قنا، العربي الجديد)

