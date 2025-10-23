مهرجان الموسيقى في الكويت... تكريم مطر علي الكواري

انطلقت مساء أمس في الكويت فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الموسيقى الدولي، الذي يستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من أبرز الموسيقيين العرب.

شهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الأسماء البارزة التي أثرت المشهد الموسيقي العربي، من بينهم الموسيقي القطري مطر علي الكواري، ووزيرة الثقافة المصرية السابقة إيناس عبد الدايم، إلى جانب مجموعة من رموز الموسيقى الكويتية، مثل الفنان عبد العزيز المفرج، والملحن الراحل أحمد باقر، والملحن أنور عبد الله، وحمد بورسلي.

كما قدّم الفنانان خالد العجيري وعبد العزيز المسباح وصلة موسيقية غنائية جمعت بين الكلاسيكي والحديث، احتفت بتراث الأغنية الكويتية والعربية، وسط تفاعل واسع من الحضور.

في كلمته خلال الافتتاح، قال وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري إن المهرجان يجسّد رؤية الكويت في دعم قيم الحوار والتنوع الإنساني عبر الموسيقى، بوصفها "لغة عالمية تتجاوز الحدود وتوحّد الشعوب". وأضاف أن انعقاد المهرجان هذا العام يتزامن مع اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي 2025، ما يعكس مسيرة طويلة من العطاء الثقافي والإبداعي، ويؤكد مكانتها الريادية في ترسيخ العمل الثقافي العربي المشترك ونشر القيم الإنسانية الجامعة.

ويعد المهرجان، الذي ينظّمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، من أبرز الفعاليات الموسيقية في الخليج والعالم العربي، ويواصل منذ تأسيسه قبل ربع قرن الاحتفاء بالموسيقى بوصفها مساحة للتلاقي الفني والحوار الثقافي.

(قنا، العربي الجديد)