مهرجان المسلسلات العالمية الإيطالية... في عالم فيلّيني

- تنظيم المهرجان وتوزيع الفعاليات: يقام مهرجان المسلسلات العالمية الإيطالية لعام 2026 بين ريميني وريتشوني، حيث تستضيف ريميني الأيام الافتتاحية والختامية، بينما تستضيف ريتشوني الفترة الوسطى، مما يتيح للزوار استكشاف المواقع التاريخية وتكريم المخرج فيديريكو فيلّيني. - الفعاليات والأنشطة المميزة: يشمل المهرجان جلسات حوارية مع شخصيات بارزة ومدرسة صيفية تجمع 60 طالباً لتشكيل لجنة تحكيم، بهدف تسهيل انتقال الطلاب من الدراسة إلى العمل المهني. - مبادرات جديدة وتكامل مع السوق: يقدم المهرجان مبادرة "بيتش كرايم" لتطوير مسلسلات الجريمة ويتكامل مع سوق ميا في روما، مما يتيح للعاملين في القطاع الفني فرصة التواصل بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية.

لتبسيط عمليات النقل والتزود بالخدمات اللوجستية، وتجنب أن يقضي الحاضرون نصف المهرجان في التنقل صعوداً وهبوطاً على طول الريفييرا الإيطالية؛ رسم مهرجان المسلسلات العالمية الإيطالية (Italian Global Series Festival) هذا العام خطاً أوضح بين المدينتين المضيفتين له. تتولى مدينة ريميني استضافة الأيام الافتتاحية (من الثالث حتى السادس من يوليو/تموز 2026)، بينما تستضيف ريتشوني الفترة الوسطى (من السابع حتى العاشر من يوليو 2026)، قبل أن يعود الحدث إلى ريميني لإقامة حفل الختام في 11 يوليو المقبل.

من شأن هذا التقسيم أن يمنح الزوار مزيداً من الوقت لاستيعاب المواقع المميزة للمهرجان: من سينما فولغور التاريخية؛ حيث وقع الشاب فيديريكو فيلّيني لأول مرة تحت سحر السينما، إلى قلعة سيزموندو المهيبة، وهي حصن يعود إلى القرن الخامس عشر ويضم اليوم متحف فيلّيني. وفي الواقع، بدلاً من التعامل مع أشهر أبناء ريميني باعتباره مجرد خلفية للمهرجان، جعلته إدارة المهرجان بمثابة قديسه الراعي.

يقول المدير الفني ماركو سبانيولي إن "روح فيديريكو فيلّيني حاضرة دائماً. وبعيداً عن الأسباب الواضحة، أعتقد بصراحة أنه لو كان حياً اليوم لكان يصنع مسلسلات. كانت ستكون أعمالاً طموحة بشدة ومرتفعة التكلفة بالطبع، وكانت ستصبح روائع فنية. لقد أحب فيلّيني السينما، لكنه قبل كل شيء أحب الجمهور. وإن إمكانية الوصول إلى الناس من خلال السرد الطويل المدى كانت ستثير إعجابه بشدة".

حول العالم متحف فيليني... سخاء يعكس روح أفلام المخرج الإيطالي

وتكريماً له، سيستضيف المهرجان الكاتب والمنتج التنفيذي للمسلسلات كارلتون كيوز، المعروف بأعمال مثل "لوست" (Lost) و"بيتس موتيل" (Bates Motel)، إلى جانب الحائز على جائزة أوسكار جون ريدلي، كاتب فيلم "12 عاماً من العبودية" (12 Years a Slave)، في حوار مفتوح بعنوان "تائهون في عالم فيلّيني" (Lost in Fellini). وستتيح الجلسة للمتعاونين القدامى، والمشاركين في ابتكار مسلسل "خمسة أيام في ميموريال" (Five Days at Memorial)، فرصة الحديث بحماس عن شغف مشترك اكتشفاه خلال سنوات الدراسة.

يمتد هذا التركيز على الشباب عبر مختلف فعاليات دورة هذا العام. فمن خلال المدرسة الصيفية الافتتاحية لمهرجان المسلسلات العالمية الإيطالية (IGS Summer School)، سيشكّل 60 طالباً وطالبة من دارسي السينما والتلفزيون من ريميني وريتشوني "لجنة تحكيم فائقة"، إذ سيحضرون العروض والمؤتمرات الصحافية والدروس المتخصصة، قبل أن يمنحوا جائزة ماكسيمينو الجديدة، إلى جانب الجوائز الرسمية للمهرجان.

وتقول رئيسة رابطة منتجي الأعمال السمعية والبصرية الإيطالية، كيارا سباريجيا، وهي من منظمي المهرجان: "غالباً ما يكون من الصعب في إيطاليا الانتقال من الجامعة إلى العمل في القطاع المهني. يتيح هذا البرنامج للطلاب وصولاً مباشراً إلى العالم الاحترافي، ويضعهم وجهاً لوجه مع المنتجين والمخرجين وأبرز المبدعين. وفي الوقت نفسه، يمثل نوعاً من أبحاث السوق، لأن فهم كيفية تفاعل الجمهور الأصغر سناً مع المحتوى يعد أحد أكبر الأسئلة التي تشغل الصناعة اليوم".

وبالنظر إلى التداخل المؤسسي الكبير بين المهرجان وسوق ميا في روما؛ فإن مهرجان المسلسلات العالمية الإيطالية، الموجّه إلى الجمهور العام، لا يواجه ضغوطاً كبيرة لتقنين برامجه المهنية رسمياً، بل يتكامل بدلاً من ذلك مع جاذبية المهرجان الأوسع باعتباره ملاذاً ساحلياً يتيح للعاملين في القطاع الفني التواصل والاسترخاء.

ومع ذلك، وفي إطار هذا الطابع الهادئ والعملي، يفسح المهرجان المجال لشيء جديد: "بيتش كرايم" (Pitch Crime)، وهي مبادرة مخصصة لتطوير مسلسلات الجريمة للأسواق الإيطالية والدولية. ويستهدف البرنامج شركات الإنتاج السينمائي الراغبة في الانتقال إلى مجال التلفزيون، إذ يبدأ بمرحلة اختيار المشاريع قبل الانتقال إلى جلسات عرض فردية أمام المنتجين والمتخصصين في القطاع. ويحصل المشروع الأقوى على جائزة ماكسيمو ومنحة لتطوير العمل.

يُقام مهرجان المسلسلات العالمية الإيطالية تحت إدارة ماركو سبانيولي، وقد نظمته رابطة منتجي الأعمال السمعية والبصرية الإيطالية (APA)، بدعم وزارة الثقافة الإيطالية.