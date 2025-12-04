مهرجان الكويت المسرحي يحتفل بيوبيله الفضي

انطلقت الدورة الخامسة والعشرون من مهرجان الكويت المسرحي يوم الأربعاء، وسط حضور فني واسع، في حفل أُقيم على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، بالتزامن مع اليوبيل الفضي للمهرجان.

وتضمّن الحفل تكريم الفنان الكويتي محمد المنصور بوصفه "شخصية المهرجان"، والفنان القطري غانم السليطي باعتباره "ضيف المهرجان". وأقيمت جلسة حوارية معهما للحديث عن تجربتهما ومسيرتهما الطويلة في دعم الفن الخليجي.

وأفاد المنصور بأنّ "شرفاً كبيراً ووساماً على صدري أن أكون شخصية مهرجان الكويت المسرحي في دورته الخامسة والعشرين، حيث اليوبيل الفضي لهذا العرس المسرحي". ومن جانبه، أوضح السليطي أنّ ارتباطه بالكويت بدأ منذ الصغر، وأنّه ارتبط بالفن الكويتي منذ بداياته الفنية، حين درس أربعة أشهر في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، ثم كانت رسالة تخرّجه من معهد الفنون المسرحية في القاهرة عن التأليف في المسرح الكويتي.

وشمل الافتتاح تقديم عرض فني يسلّط الضوء على الإرث الثقافي والأدبي للكويت بعنوان "بيت وبحر"، برؤية مساعد محمد الزامل، الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومن إخراج هاني النصار وتأليف خلف الخالدي.

وأكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري في كلمته أنّ مهرجان الكويت المسرحي "رسّخ مكانة المسرح في وجدان مجتمعنا، وأثبت دوره المؤثّر في المشهد الثقافي العربي". ويستمرّ المهرجان حتى 11 ديسمبر/ كانون الأوّل، بمشاركة مجموعة من المسرحيات الكويتية هي: "كودليرا"، "تجمعنا قهوة"، "هم وبقاياهم"، "حوش عطوان"، "كازانوفا"، "ما ليس لي"، إضافة إلى عرض خارج المنافسة بعنوان "زبانية".

وكشف مدير المهرجان شايع الشايع، عن أسماء لجنة التحكيم التي تشكّلت برئاسة علي حيدر، الأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت، وعضوية كل من: هشام زين الدين، عميد كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية، منتهى طارق، الأستاذة في الجامعة المستنصرية بالعراق، عمر نقرش، أستاذ المسرح في الجامعة الأردنية، سعيد السيابي، أستاذ المسرح بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، المخرج المصري مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، والفنانة والمخرجة اللبنانية مروة قرعوني.

وبجانب العروض المسرحية، يشمل برنامج المهرجان حلقتين نقاشيتين بعنوان "إشكالية الترجمة في النص المسرحي" و"المسرح المعاصر والجمهور"، إضافة إلى ورشتي تدريب في "لغة الجسد على خشبة المسرح وتقنيات التعبير الجسدي" و"فن الكتابة المسرحية".

(رويترز)