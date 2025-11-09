مهرجان القاهرة للجاز... تحية إلى زياد الرحباني

- اختتم مهرجان القاهرة للجاز بتكريم زياد الرحباني، الذي ساهم في تطوير الجاز العربي بدمج الأنماط الغربية والشرقية، بمشاركة أكثر من 100 فنان من 12 بلداً. - تميز المهرجان بالتنوع الموسيقي، حيث دمج بين الجاز والروك والإيقاعات الأفريقية، مستضيفاً أسماء بارزة من أوروبا، مما يعزز مكانته كملتقى عالمي. - حظي المهرجان بدعم رعاة مهمين وشراكات ثقافية، وقدم برنامجاً للأطفال، مما يعكس التزامه بتنمية الوعي الموسيقي، ليصبح من أهم مهرجانات الجاز في المنطقة.

اختتمت أول من أمس فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان القاهرة للجاز (Cairo Jazz Festival)، التي شهدت عروض أكثر من 100 فنان من 12 بلداً حملت تلك النسخة من المهرجان اسم الفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني (1956 - 2025)، الذي رأى منظمو المهرجان في تكريمه تشديداً على أن الجاز العربي المعاصر يمثل امتداداً لروح التمرد والإبداع.

رأى رئيس المهرجان، عمرو صلاح، أن مشاركة الرحباني في دورتين من دورات المهرجان عزّزت مفهوم الجاز الشرقي، وأن التكريم المستحق في هذه الدورة يمثّل التزاماً من المهرجان بتعريف الجماهير بالصوت العربي الذي استخدم أدوات الجاز الغربية (التوزيع، والهارمونيات، والارتجال) ليعبّر عن قضايا ومفاهيم عربية خالصة، متجاوزاً القوالب التقليدية. فالجاز في جوهره فن قائم على الارتجال والخروج عن المألوف، مع تاريخ طويل من الارتباط بالحركات التحررية والتعبير الاجتماعي.

وأكد رئيس مهرجان القاهرة للجاز أن الإهداء إلى الرحباني يربط الجاز بـ"الفكر والإنسانية والإبداع الثقافي"، ما يرفع من مكانة المهرجان باعتباره فعالية فكرية وليس مجرد حفلات ترفيهية. خصص المهرجان عروضاً لعدد من الفنانين المصريين الذين تعاونوا مع الرحباني سابقاً، ومنهم هاني عادل، ونهى فكري، وشيرين عبده، وحازم شاهين.

أسهم الرحباني في تطوير الجاز العربي وتحديثه، إذ استطاع أن يمزج بين ذلك النمط الغربي وأنماط شرقية راسخة في المنطقة، ما ساعد في إبراز الصوت العربي في المشهد الدولي لموسيقى الجاز. هو واحد من الذين جعلوا من الجاز لغة موسيقية قادرة على التعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، بطرق غير تقليدية، وبأسلوب يعكس عمق التراث العربي في إطار معاصر.

حرص المنظمون على أن يكون افتتاح مهرجان القاهرة للجاز بعرض ذي طابع مصري قدّمه عازف العود جوزيف تاوضروس بمصاحبة أوركسترا التسجيلات المصري وبقيادة وجدي الفوي. وبرزت أسماء تيمو مايكل، وزياد هشام، وفرقة أسود وأبيض، ورنا حجاج، وفرقة الدور الأول، وطارق رؤوف، ومشروع جيبسي جاز.

وبعد التصدر المصري توالت العروض العربية، فقدم محمد رجب من سورية أول إنتاج له يمزج بين الجاز والتراث العربي السوري، وقدمت سارة مول البلاد من المغرب أعمالها التي تمزج الفن المغاربي بالجاز، معتمدة على سجلها الحافل من التعاون مع فنانين مصريين، مثل كايروكي وزياد هشام.

عزز الحضور المصري والعربي القوي في الدورة الحالية من شرعية مهرجان القاهرة للجاز باعتباره "صوتاً إقليمياً" لهذا اللون الموسيقي في الساحة العالمية، فقد نجح في إثبات أن الجاز في المنطقة العربية ليس مجرد تقليد أو محاكاة، بل هو حركة إبداعية ناشطة قادرة على إنتاج ألبومات ومفاهيم فنية جديدة تُضاف إلى رصيد الجاز العالمي المعاصر.

لعل السمة الأبرز لدورة هذا العام تتمثل بالتنوع والدمج بين الأساليب الموسيقية، ما يرسّخ مكانة مهرجان القاهرة باعتباره ملتقى عالمياً للـFusion، أو ما يعرف بالموسيقى المختلطة، التي يتداخل فيها الجاز مع الروك، أو مع الإيقاعات الأفريقية، أو الأنماط الكلاسيكية، مثل القوالب الشرقية أو الموسيقى الصوفية، فالبرنامج يقدم عشرات الفنانين ممن لا ينتمون بالضرورة إلى خانة الجاز الصارم.

أكد أكثر العروض أن الجاز هنا ليس استيراداً محضاً، بل هو عملية إثراء للموروث الموسيقي العربي من خلال أدوات وتقنيات أرحب، تأتي عبر الانفتاح على التجارب العالمية المعاصرة، فاستضافة أسماء أوروبية بارزة مثل سورين باون (الدنمارك)، وأندرياس شيرير (سويسرا)، وسانيم كالفا (هولندا)، وتيمو فولبريخت (ألمانيا)، مع التركيز على أسلوبهم الممزوج بـSoul Music، أو ما يعرف بالموسيقى الشعبية الأفريقية، تؤكد التطلع إلى تقديم الحديث والمعاصر في المشهد الأوروبي، من دون صراع مع المشهد الموسيقي العربي.

حظي مهرجان القاهرة للجاز بدعم عدد من الرعاة المهمين، في مقدمتهم EUNIC (شبكة المعاهد الثقافية الوطنية للاتحاد الأوروبي)، وبمشاركة من سفارات عدة دول، منها أستراليا والدنمارك والبرتغال والتشيك والسويد وسلوفاكيا، إضافةً إلى التعاون مع المعاهد والمراكز الثقافية الدولية، ما وفر التمويل اللازم لاستضافة فرق ذات مستوى عالمي، مثل فرقة ماركو ميزكيدا الإسبانية، التي شاركت بدعم معهد ثربانتس الثقافي، التابع لوزارة الخارجية الإسبانية، والذي يملك أكثر من 90 فرعاً تتوزع على 45 دولة. لكن كل هذا لم يكن لينجح من دون ختم الاعتراف الوطني، متمثلاً بالرعاية الرسمية من وزارة الثقافة المصرية، التي ضمنت الدعم اللوجستي وسهلت التنسيق مع مختلف المؤسسات ذات الصلة.

وحظي المهرجان بشراكات أكاديمية وثقافية غير حكومية، فاستضافت "الجامعة الأميركية في القاهرة" حفل الافتتاح بقاعة إيوارت التاريخية، ووفرت الموقع الرئيسي للمهرجان، وأتاحت ساقية الصاوي ومركز الجيزويت مسارحهما للعروض. لم تقتصر العروض على القاهرة، إذ قدمت مكتبة الإسكندرية قاعتها الكبرى لأنشطة المهرجان. ولا ريب في أن تنظيم أكثر من 20 حفلة على مدار تسعة أيام في مواقع مختلفة يتطلب إدارة لوجستية عالية الكفاءة، ما يرسخ سمعة المهرجان من الناحية التنظيمية.

ولأن موسيقى الجاز لا تزال تحتفظ بدورها التقليدي باعتبارها صوتاً للتعبير الاجتماعي والسياسي، وليست مجرد شكل فني جمالي، وبسبب الأحداث التي مرت بها المنطقة خلال العامين الماضيين، فقد نال العرض الذي قدمته المطربة الفلسطينية الألمانية جميلة اليوسف وفرقتها التي تضم موسيقيين من ألمانيا ومصر، اهتماماً استثنائياً. لا تغني اليوسف من أجل الغناء، بل تقدم أعمالها الخاصة التي تحكي قصص المقاومة والشتات والكفاح ضد العنصرية في إطار موسيقي حديث، لتضع الجاز في سياق الالتزام السياسي والإنساني، فتصبح النغمات والإيقاعات وسيلة لسرد التاريخ الشخصي والجماعي.

جاءت عروض مشروع جيبسي جاز المصري لتُسلط الضوء على شكل موسيقي تاريخي مرتبط بثقافة الغجر (Gipsy Jazz)، التي تمثل أيضاً ثقافة مهمشة ومرحّلة، ما يضيف بعداً إنسانياً آخر للمهرجان، متمثلاً بإدراك الأصول التاريخية والوظيفة الاجتماعية لموسيقى الجاز.

وجاءت انطباعات أكثر النقاد والمهتمين إيجابية، إذ نجح المهرجان في تحقيق معادلة صعبة، فكان وفياً بالتزامه تجاه التراث من خلال التكريم الرمزي لزياد الرحباني، مؤكداً أهمية الفنان الذي يدافع عن الجرأة والتجديد. ومن ناحية أخرى، انطلق نحو المستقبل عبر تبني الـFusion Jazz فلسفةً، مقدماً مزيجاً حياً من الأصوات العربية المصرية، والمغربية والسورية والأوروبية، ليُثبت أن الجاز هو الإطار الأرحب لاندماج موسيقى الشرق مع الإيقاعات العالمية.

منذ الدورة الثانية لـ مهرجان القاهرة للجاز (كانت زيارة زياد الرحباني الأولى للقاهرة عام 2010)، نشأت علاقة فنية وإنسانية وثيقة بين الفنان الراحل والمهرجان. تلك الزيارة كانت نقطة تحول مهمة لهذه الفعالية الكبيرة، إذ كانت بداية للعديد من اللقاءات التي جمعت بين زياد والموسيقيين المصريين، وفتحت أبواب التعاون الفني بين لبنان ومصر. في عام 2013، عاد زياد إلى المهرجان في دورته الخامسة، وهي الدورة التي شهدت تعميق التعاون بينه وبين عدد من الموسيقيين المصريين وساهمت في نشر أسلوبه المميز، وفتحت أفقاً واسعاً للموسيقى العربية المعاصرة.

قدمت الدورة السابعة عشرة فرصة مهمة للاستمتاع بمجموعة من أفضل فناني الجاز العالميين. من بين المشاركين، نجد أسماءً بارزة مثل سورين باون من الدنمارك، الذي يجمع في موسيقاه بين الجاز والسول، ويمزج بين كلاسيكيات الفنانين مثل ستيفي وندر ومايلز ديفيس. ورغم أن باون بدأ مشواره الموسيقي في كوبنهاغن، إلا أنه استطاع أن يخلق لنفسه أسلوباً فريداً يعكس التأثيرات العالمية التي تستلهم من الجاز التقليدي مع لمسة حديثة.

أيضاً، كانت هناك فرصة للإنصات إلى ماركو ميزكيدا من إسبانيا، الذي يشارك في المهرجان مع فرقة ثلاثية تقدم مزيجاً بين الجاز والفلامنكو. وإلى جانب الجاز العالمي، استعرض مهرجان القاهرة أشكالاً مما يعرف بالجاز الشرقي أو الجاز العربي، وهو نمط موسيقي يمزج بين الجاز والموسيقى الشرقية. هذا المزيج يصبح أوضح من خلال مشاركة موسيقيين من مصر والدول العربية الذين يستخدمون الآلات الشرقية التقليدية مثل العود، والرق، والناي، جنباً إلى جنب مع الآلات الغربية مثل الساكسفون والبيانو والباس.

أبرز المهرجان مفهوم التجريب الموسيقي، فبعض الفنانين المشاركين يميلون إلى استكشاف مفهوم الفيوجن (Fusion)، الذي يعتمد على مزج عدة أنماط موسيقية مختلفة في قالب واحد، ومثلاً، قدمت المغنية المغربية سارة مول البلاد، وهي متخصصة في جاز البرازيل والجاز الأميركي، مثالًا آخر على القدرة التفاعلية للجاز. تدمج سارة بين الجاز والأنغام المغربية في أسلوب فني يجعل من موسيقاها رحلة بين الشرق والغرب، وتحاول أن تخلق مساحات للتجريب تسمح بإعادة تأويل التراث الموسيقي العالمي من خلال منظور مغاربي معاصر.

إلى جانب العروض الدولية، يبرز حضور الفنانين المحليين الذين يقدمون تجارب موسيقية جديدة، من أبرزهم زياد هشام ورنا حجاج وطارق رؤوف. هؤلاء الفنانون يعرضون أعمالهم الخاصة التي تمزج بين الجاز والموسيقى المصرية، ما يعزز الهوية الثقافية ويظهر تطور الجاز المصري. كذلك يضيف الحضور المحلي لمسة من الخصوصية إلى المهرجان، ويجعل من هذه الفعالية منصة لتقديم الإبداع المحلي وتجديد الأساليب الموسيقية التقليدية.

ومن جوانب المهرجان الجديدة واللافتة، إطلاق برنامج Jazz for Kids، الذي يهدف إلى تنمية الوعي الموسيقي لدى الأطفال وتعريفهم بعالم الجاز منذ سن مبكرة. تضمن البرنامج ورش عمل، وجلسات موسيقية تفاعلية، تتيح للأطفال الفرصة لاكتشاف أنماط موسيقية جديدة والتفاعل مع الفن إبداعياً.

مع كل دورة جديدة، يبدو أن مهرجان القاهرة للجاز يستمر في النمو والتطور ليصبح واحداً من أهم مهرجانات الجاز في المنطقة. الجمع بين التنوع الموسيقي العالمي والروح المحلية يعكس تأثير الجاز المتزايد في المنطقة ويزيد من شعبيته بين الشباب والجماهير العربية.