مهرجان الفيلم العربي في لبنان: تحية إلى الرحباني وقعبور

- مهرجان الفيلم العربي في بيروت يواصل فعالياته حتى 25 يوليو، مستضيفًا عروضًا سينمائية وتكريمات ولقاءات فكرية، مع حضور فلسطيني بارز و"لاب فلسطين" كضيف شرف، تأكيدًا على دور السينما الفلسطينية في حفظ الذاكرة. - يكرّم المهرجان الفنانين أحمد قعبور وزياد الرحباني، ويعرض أفلامًا عربية حديثة مثل "شكراً لأنك تحلم معنا" و"فلانة" و"ملكة القطن"، مع عروض وثائقية وتجريبية متنوعة. - يشمل البرنامج لقاءات تناقش تعليم السينما والنقد والأرشفة البصرية، بمشاركة أكاديميين ونقاد، مما يعزز تنوع التجارب السينمائية العربية ويدعم الأصوات الشابة.

تتواصل اليوم الأربعاء (22 يوليو/تموز 2026) فعاليات الدورة السابعة عشرة من مهرجان الفيلم العربي في بيروت، الذي ينظمه نادي لكل الناس برعاية وزارة الثقافة اللبنانية، ويستمر حتى 25 من الشهر نفسه، ويتخلله برنامج يجمع بين العروض السينمائية والتكريمات واللقاءات الفكرية، مع حضور فلسطيني بارز يواكب مختلف محطات الدورة.

يستضيف المهرجان عروضاً تمتد بين بيروت وصيدا وطرابلس، فيما يبرز "لاب فلسطين" ضيف شرف للدورة، تأكيداً على مكانة السينما الفلسطينية بوصفها مساحة لحفظ الذاكرة ومقاومة المحو. إضافةً إلى ذلك، يكرّم المهرجان الفنانين أحمد قعبور وزياد الرحباني، إلى جانب أسماء أخرى، على أن تُختتم الدورة في 25 يوليو بتحية خاصة إلى الرحباني تزامناً مع ذكرى رحيله الأولى (26 يوليو).

كما يتضمن البرنامج مجموعة من أبرز الإنتاجات العربية الحديثة، بينها الفيلم الفلسطيني "شكراً لأنك تحلم معنا" للمخرجة ليلى عباس، الذي يتناول قضايا المرأة والميراث، والفيلم العراقي "فلانة" لزهراء غندور، عن أثر الحروب في مصائر النساء، إضافة إلى الفيلم السوداني "ملكة القطن" لسوزانا ميرغني، الذي يناقش الصراع بين التنمية التقليدية والحداثة.

ويحضر لبنان عبر "ثريا حبي" لنيكولا خوري، المستعيد سيرة الفنانة ثريا بغدادي، فيما تتوزع عروض أخرى بين الوثائقي والتجريبي، من بينها "لن أنساك" لمحمد رضا كزناي، و"البحر وموجاته" لليانا قصير ورينو باشو، وCatocalypse لنوح سماحة.

ولا يقتصر البرنامج على العروض، إذ يشهد سلسلة لقاءات تناقش واقع تعليم السينما في لبنان، والنقد السينمائي، وتجارب الأرشفة البصرية، بمشاركة أكاديميين ونقاد وصنّاع أفلام من لبنان وفلسطين والعالم العربي.

يؤكد مهرجان الفيلم العربي من خلال برنامجه الممتد حتى يوم الجمعة المقبل، توجهه نحو إبراز تنوع التجارب السينمائية العربية، وفتح مساحة للأعمال التي تتناول الذاكرة والحرب والمنفى والهوية، توازياً مع دعم الأصوات الشابة والأفلام الطلابية، في دورة تجعل من السينما منصة للحوار وحفظ الذاكرة بقدر ما هي مساحة للعرض الفني.